رياضة

تقديم موعد قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية

تحرير:أحمد بركات ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٧ م
المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، تقديم موعد قرعة نهائيات توتال كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، مصر 2019، من الخميس 3 أكتوبر 2019 إلى الأربعاء 2 أكتوبر 2019، بقصر الحرملك داخل مجمع المنتزه التاريخي بالإسكندرية، الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، وحسب بيان الاتحاد الإفريقي فإن القرار تم اتخاذه بالتشاور مع اللجنة المحلية المنظمة لأسباب لوجيستية. ويشارك في البطولة 8 منتخبات، هي "مصر (المضيفة)، الكاميرون، كوت ديفوار، غانا، مالي، نيجيريا، جنوب إفريقيا، زامبيا".
ويتوقع أن يحضر القرعة ممثلو الفرق الثمانية استعدادًا لنهائيات البطولة التي تقام من 8- 22 نوفمبر 2019، ومن المقرر أن تحتضن القاهرة كل المباريات بملعبي القاهرة الدولي والسلام، وستتأهل الفرق الثلاثة الأولى بالبطولة لتمثيل إفريقيا في أولمبياد طوكيو 2020. ويخوض المنتخب الأولمبي مواجهتين خلال معسكر أكتوبر،
اقرأ المزيد
دى-ماريا

دي ماريا بعد الفوز على ريال مدريد: مجرد بداية

علق الدولى الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، نجم باريس سان جيرمان، على فوز الفريق الباريسي وتغلب سان جيرمان، على نظيره ريال مدريد، بنتيجة 3-0، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب «حديقة الأمراء»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى مشيدًا بزملائه في الفريق. وصرح دي ماريا عبر شبكة «راديو مونت كارلو» قائلًا: «أنا سعيد للغاية، النتيجة رائعة، وقدمنا عملًا مثاليًا، لقد ركضنا كثيرًا وأدينا مباراة جيدة أمام فريق كبير».
الجهاز الفني للفراعنة - جهاز منتخب مصر (2)

بركات: «أنا بهرج كتير بس في الشغل ببقى جد جدا»

أكد محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، أنه لن يسمح بالزيارات للاعبي منتخب مصر في الفندق، وذلك حسبما أفاد في تصريحات صحفية، عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الكرة، اليوم الخميس، لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة، وجهازه المعاون، لوسائل الإعلام. وقال بركات: "لن يُسمح بالزيارات للاعبي منتخب مصر في الفندق بقدر الإمكان، وأوعدكم بأن المشكلات اللي كنا بنشوفها قبل كده مش هتتكرر، وإحنا داخلين على فترة جديدة ولازم يبقى فيه التزام ومسؤولية من اللاعبين، ولاعب منتخب مصر لازم يكون عارف المسؤولية اللي عليه، ولو مش عارفها يقعد في النادي بتاعه وميجيش".
حسام البدري (1)

البدري: لست عدو النجوم وأسعى لتغيير لعب المنتخب

قال حسام البدري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إنه لم يكن هناك توافق تام على اختيارات الجهاز الفني للفراعنة، موضحًا أنه أمر طبيعي ومتوقع، ونفى البدري خلال تصريحات صحفية عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، لتقديم المدير الفني الجديد للفراعنة، أن يكون هناك أي تدخلات في اختيارات الجهاز المعاون، موضحًا: «أيوب ومعوض والشعلالي اشتغلوا معايا من قبل؛ لذلك لم يتم فرض أي أسماء على جهاز المنتخب».
اقرأ المزيد من الأخبار
المنتخب-الاوليمبى

الإسكندرية تستضيف قرعة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

يستضيف منتجع المنتزة بمدينة الإسكندرية قرعة نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة مصر 2019، يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر 2019 بقصر الحرملك الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي.. المنتخبات الثمانية المشاركة وهي مصر (المضيفة)، الكاميرون، كوت ديفوار، غانا، مالي، نيجيريا، جنوب إفريقيا وزامبيا ستتعرف على هوية منافسيها بالقصر التاريخي الذي بني بالقرن التاسع عشر على تبة عالية على شاطئ الإسكندرية الرائع. وتستضيف القاهرة كل المباريات على ملعبي استاد القاهرة الدولي والسلام الدولي.
الزمالك-وبيراميدز (6)

الجبلاية تحدد حكم مباراة الزمالك وبيراميدز

كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أنه توصل إلى اتفاق مع حكم أجنبي لإدارة لقاء نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، المقرر اقامته يوم الأحد المُقبل على ستاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية. وقال الغندور في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه سيعلن خلال ساعات عن طاقم الحكام، مؤكدًا أنه لن يكون من جنسيات مدربي الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز. وأوضح الغندور أنه سيسلم لجنة اتحاد الكرة غدًا تشكيل لجنة الحكام الجديدة، وسيعقد مؤتمرًا صحفيًا الإثنين المقبل لإعلان تفاصيل عمله في المرحلة المقبلة.
ماشود سالي

ماشود سالي.. «وش السعد» على المصري في الكونفيدرالية

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2019-2020، والتي تجمع بين المصري البورسعيدي ومضيفه ماليندي بطل زنجبار، والمقرر إقامتها على استاد عمان بزنجبار في الخامس عشر من سبتمبر الجاري إلى طاقم تحكيم أوغندي مكون من ماشود سالي حكمًا للساحة، ويعاونه كل من ديك أوكيلو ورونالد كاتينيا كمساعدين، بالإضافة إلى وليام أولويا حكمًا رابعًا، فيما سيتولى الإثيوبي بيجاشاو أسفاو مهام مراقب المباراة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]