تقديم موعد قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية

تحرير:أحمد بركات ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٧ م

المنتخب الأولمبي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، تقديم موعد قرعة نهائيات توتال كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، مصر 2019، من الخميس 3 أكتوبر 2019 إلى الأربعاء 2 أكتوبر 2019، بقصر الحرملك داخل مجمع المنتزه التاريخي بالإسكندرية، الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، وحسب بيان الاتحاد الإفريقي فإن القرار تم اتخاذه بالتشاور مع اللجنة المحلية المنظمة لأسباب لوجيستية. ويشارك في البطولة 8 منتخبات، هي "مصر (المضيفة)، الكاميرون، كوت ديفوار، غانا، مالي، نيجيريا، جنوب إفريقيا، زامبيا".

ويتوقع أن يحضر القرعة ممثلو الفرق الثمانية استعدادًا لنهائيات البطولة التي تقام من 8- 22 نوفمبر 2019، ومن المقرر أن تحتضن القاهرة كل المباريات بملعبي القاهرة الدولي والسلام، وستتأهل الفرق الثلاثة الأولى بالبطولة لتمثيل إفريقيا في أولمبياد طوكيو 2020. ويخوض المنتخب الأولمبي مواجهتين خلال معسكر أكتوبر،

ويتوقع أن يحضر القرعة ممثلو الفرق الثمانية استعدادًا لنهائيات البطولة التي تقام من 8- 22 نوفمبر 2019، ومن المقرر أن تحتضن القاهرة كل المباريات بملعبي القاهرة الدولي والسلام، وستتأهل الفرق الثلاثة الأولى بالبطولة لتمثيل إفريقيا في أولمبياد طوكيو 2020.



ويخوض المنتخب الأولمبي مواجهتين خلال معسكر أكتوبر، الأولى أمام نيجيريا والثانية سيتم تحديدها وفقا للقرعة التي سيتم إجراؤها يوم 2 أكتوبر في الإسكندرية.



ويدخل المنتخب الأولمبي معسكره الأخير قبل البطولة يوم 28 أكتوبر المقبل استعدادًا لخوض نهائيات الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تنظمها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية.

