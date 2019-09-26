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لضمان الشفافية..نتنياهو يطالب ببث محاكمته على الهواء

تحرير:وكالات ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ م
نتنياهو
نتنياهو
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى بث جلسة تمهيدية لمحاكمته بتهم فساد على الهواء مباشرة لضمان شفافية القضية. ووجه نتنياهو هذه الدعوة في تصريح، اليوم الخميس ، إلى النائب العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت، قائلًا: إن "الشفافية تضمن الحقيقة". وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته ، أنه لا يسعى إلى إخفاء أي شيء، مضيفًا أنه بعد ثلاث سنوات من التسريبات الإعلامية المتقاطعة "الوقت حان ليسمع الناس كل شيء، بما في ذلك جانبي من الرواية".
وستعقد الجلسة المقبلة في الثاني والثالث من أكتوبر، لدراسة إمكانية توجيه اتهامات بالفساد وخيانة الأمانة إلى نتنياهو الذي يخوض حاليًا صراعًا صعبًا بهدف البقاء في منصب رئيس الوزراء لولاية خامسة.كان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد خضع للتحقيق من قبل الشرطة ونفى تماما ارتكابه لأي مخالفات، لكن يشتبه في تورطه في
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رجب-طيب-اردوغان (2)

النمسا توصي بحظر جمعية تركية وحركة إخوانية

أصدر البرلمان النمساوي، اليوم الخميس، توصية للحكومة بحظر جمعية "أتيب" الإسلامية المرتبطة بالنظام التركي وجماعة أخرى مرتبطة بالإخوان. وقالت صحيفة "أوسترايش" النمساوية: إن قائمة (الآن) وكتلتي حزب الشعب (صاحب الأغلبية) وحزب الحرية نجحت خلال جلسة البرلمان أمس في تمرير توصية للحكومة بحظر جمعية "أتيب" الإسلامية وحركة "مللي جورش" المرتبطة بالإخوان، بحسب وكالة الأنباء النمساوية الرسمية "إيه بي ايه". ووفقا للتقرير، فإن التوصية تطالب الحكومة بفحص ومراقبة كل المنظمات التابعة لـ"اتيب" و"مللي جورش" في النمسا.
زلزال-في-الصين (2)

زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب إسطنبول ويقطع الاتصالات

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر مدينة إسطنبول، اليوم الخميس، ما تسبب في انقطاع الاتصالات بالمدينة الواقعة شمال غربي تركيا. وقال مرصد قنديلي لرصد وأبحاث الزلازل: إن "زلزالا قوته 5.7 درجات هز مدينة إسطنبول، أكبر مدن تركيا"، مشيرا إلى أن مركز الزلزال يبعد نحو 70 كيلومترا غربي إسطنبول في بحر مرمرة جنوبي بلدة سيليفري، وفقا لـ"سكاي نيوز". ونقلت رويترز عن شهود بأنهم شعروا باهتزاز المباني في المدينة، وتسبب في حالة من الهلع والذعر بين السكان، ودفعه إلى الخروج للشوارع.
فيضانات

مصرع 11 شخصًا وإجلاء 28 ألفًا جراء فيضانات بالهند

أعلن مسؤولون حكوميون في الهند، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات بمدينة "بوني" بولاية "ماهاراشترا" غربي البلاد إلى 11 قتيلًا و6 مفقودين. وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أنه تم إجلاء أكثر من 28 ألف شخص من المناطق المنخفضة فيما أعلنت الإدارة المحلية حالة الاستعداد لمواجهة الأمطار.
نتنياهو

الفرصة الثانية| هل ينجح نتنياهو في الحفاظ على منصبه؟

بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، بدا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعرض لضربة مذلة، حيث تقدم منافسه الرئيسي بيني جانتس، رئيس أركان جيش الاحتلال السابق وزعيم حزب "أزرق أبيض" الوسطي، بفارق بسيط على زعيم حزب "الليكود" المحافظ، وبدا أنه في طريقه للحصول على أول فرصة لتشكيل حكومة إسرائيل المقبلة. لكن بحلول يوم أمس الأربعاء، في تطور مفاجئ، عاد نتنياهو إلى مركز الصدارة، إذ اختاره الرئيس رؤوفين ريفلين لتشكيل الحكومة، محافظا على توجه إسرائيل اليميني وقدم طوق نجاة سياسيا لنتنياهو الذي يواجه لائحة اتهام وشيكة بالفساد.
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نتنياهو

لتفادي السجن.. نتنياهو يراهن على «حكومة وحدة»

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن "الحكومة الوحيدة التي يمكن تشكيلها في إسرائيل في ظل الظروف الراهنة، هي حكومة وحدة وطنية"، وفقا لـ"سكاي نيوز". وحسب القناة، "فقد تبدو هذه آخر المناورات التي يقوم بها نتنياهو في الأيام الأخيرة، في محاولة للبقاء في السلطة بأي ثمن، حتى يبعد شبح السجن الذي يلاحقه بسبب شبهات الفساد التي تحيط به". وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "سأقولها بصراحة، في البداية أردنا أن نشكل حكومة يمين تعتمد على شركائنا الطبيعيين، ولكن للأسف لم نحصل على عدد المقاعد الكافية للقيام بذلك".
بيني-جانتس

ضربة لنتنياهو.. «جانتس» يرفض التخلي عن رئاسة الوزراء

أعلن تحالف "أزرق أبيض" الإسرائيلي بزعامة بيني جانتس، اليوم الخميس، رفضه مقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو بشأن التناوب على رئاسة الحكومة. ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منافسه الرئيسي بيني جانتس، إلى أن يشكلا معًا حكومة وحدة، وفقًا لـ"سكاي نيوز". وقال نتنياهو: إنه "يفضل تشكيل ائتلاف يميني، لكن نتائج الانتخابات أظهرت أن ذلك غير ممكن،" مؤكدًا أنه بذلك لن يكون على الناس الاختيار بين الكتلتين. فيما أعرب جانتس عن رفضه لمقترح حزب الليكود، فيما يتعلق برئاسة الوزراء.
نتنياهو (1)

نتنياهو: سنخوض حربا ضد غزة لإسقاط حماس

أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، ضرورة إسقاط حكم حماس، من خلال خوض حرب ضد قطاع غزة. وانتقد نتنياهو خلال حوار مع الإذاعة العامة الإسرائيلية، وزراءه الذين طالبوا الجيش بمهاجمة "حماس"، وقال: "توقفوا عن الترويج لعملية في غزة. ستكون هناك عملية لكنني لن أبدأها قبل لحظة استعدادنا لها. أنا لا أعمل عبر تغريدات، لكن على ما يبدو ليس هناك خيار سوى الإطاحة بحركة حماس من قطاع غزة، والعمل على تشكيل حكومة جديدة تزامنا مع اقتراب الانتخابات".
نظام-القبة-الحديدية

استنفار أمني بإسرائيل بعد إطلاق 3 صواريخ من غزة

انطلقت، اليوم الأربعاء، صافرات الإنذار في عدد من البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، وذلك عقب رصد منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية لإطلاق قذائف من القطاع. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان له: "تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة ياد مردخاي بعد الحديث عن رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل"، مضيفا: "ردا على الاعتداء الصاروخي من القطاع قصفت دبابة قبل قليل موقعين عسكريين تابعين لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل قبل قليل".
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