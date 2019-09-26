لضمان الشفافية..نتنياهو يطالب ببث محاكمته على الهواء

تحرير:وكالات ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ م

نتنياهو

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى بث جلسة تمهيدية لمحاكمته بتهم فساد على الهواء مباشرة لضمان شفافية القضية. ووجه نتنياهو هذه الدعوة في تصريح، اليوم الخميس ، إلى النائب العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت، قائلًا: إن "الشفافية تضمن الحقيقة". وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته ، أنه لا يسعى إلى إخفاء أي شيء، مضيفًا أنه بعد ثلاث سنوات من التسريبات الإعلامية المتقاطعة "الوقت حان ليسمع الناس كل شيء، بما في ذلك جانبي من الرواية".

وستعقد الجلسة المقبلة في الثاني والثالث من أكتوبر، لدراسة إمكانية توجيه اتهامات بالفساد وخيانة الأمانة إلى نتنياهو الذي يخوض حاليًا صراعًا صعبًا بهدف البقاء في منصب رئيس الوزراء لولاية خامسة.كان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد خضع للتحقيق من قبل الشرطة ونفى تماما ارتكابه لأي مخالفات، لكن يشتبه في تورطه في