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السيسي يوافق على تسهيل ائتماني بـ50 مليون يورو

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٢ م
السيسي
السيسي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 178 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم المشروعات النسائية والذي تتيح بمتفتضاه الوكالة الفرنسية للحكومة المصرية تسهيلا ائتمانيا بحد أقصى يبلغ 50 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى تبلغ مليون يورو والموقع في القاهرة بتاريخ 28 يناير 2019، ونشر القرار بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بالموافقة على اتفاق بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، والذي يتيح تسهيلا ائتمانيا بحد أقصى 60 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى مليوني يورو، والموقع في القاهرة 28 يناير الماضي. ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم
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جانب من توقيع الوثيقة

مصر توقع على وثيقة تعزيز دور المرأة لفض النزاعات

شاركت السفيرة سها جندي، مدير إدارة التعاون الدولي للتنمية بوزارة الخارجية، ممثلةً للحكومة المصرية، في التوقيع على الوثيقة التنفيذية لمشروع مركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والتي تهدف إلى تدشين برنامج «تعزيز دور المرأة لفض ومنع وقوع النزاعات في المنطقة العربية»، الممول من الحكومة السويدية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة «UNDP». ووقع كأطراف على نفس الوثيقة كل من الوزير مفوض أشرف سويلم، مدير مركز القاهرة لتسوية وحفظ وبناء السلام، وراندا أبو الحسن، المدير المقيم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو (1)

الأمم المتحدة تعتذر لإسبانيا عن خطأ الحرب الأهلية

تقدّمت الأمم المتحدة باعتذارها، أمس الإثنين، لإسبانيا. جاء ذلك بعد أن نسبت الأمم المتحدة، عن طريق الخطأ، القصف المدمر لبلدة غيرنيكا، والذي وقع في عام 1937، للقوات الجمهورية الإسبانية، وفق ما قال متحدث، الإثنين، بحسب ما أفادت به وكالة «فرانس برس». وفي الحقيقة، فقد قامت طائرات النازيين الألمان، والقوات الفاشية الإيطالية، بقصف هذه المدينة الصغيرة في الباسك، شمال إسبانيا في عام 1937، وذلك لدعم تمرد الجنرال فرانسيسكو فرانكو خلال الحرب الأهلية الإسبانية.
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في مثل هذا اليوم.. انضمت عمان لجامعة الدول العربية

في مثل هذا اليوم 19 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلى والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين فى مختلف المجالات، وفيما يلى عرض لأهم ما جاء فى مثل هذا اليوم: في عام 1971: سلطنة عمان تنضم لجامعة الدول العربية. وفي عام 1882: الخديوي توفيق يصدر مرسومًا يلغي فيه الجيش المصري. وفي عام 1957: الولايات المتحدة تقوم بأول اختبار لتفجير قنبلة نووية تحت سطح الأرض. وفي عام 1988: إسرائيل تطلق القمر الصناعي «أفق 1» على متن الصاروخ «شافيت».
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السيسي يصل إلى نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك، وذلك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان السيسي، قد غادر القاهرة، مساء الجمعة، متوجها إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الرابعة والسبعين، التي تبدأ أعمالها يوم الثلاثاء المقبل. ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 سبتمبر الجاري، إذ يستعرض مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، ، فضلا عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط.
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الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك

وفاة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك عن عمر 86 عامًا

أفاد موقع "روسيا اليوم"، أن عائلة الرئيس الفرنسي الأسبق، جاك شيراك، أعلنت وفاته عن عمر يناهز 86 عامًا، بحسب "فرنس برس". جاك شيراك، سياسي فرنسي وُلد في 29 نوفمبر عام 1932 في مدينة باريس الفرنسية. وشغل منصب رئيس الوزراء الفرنسي في الفترة الممتدة بين عامي 1974- 1976. وأيضًا خلال الفترة الممتدة بين عامي 1986-1988. وكان قد انتُخب عام 1975 كعمدةٍ لمدينة باريس، وبقي في هذا المنصب لمدة 18 عامًا. ترشح شيراك للانتخابات الرئاسية الفرنسية، وحقق الفوز فيها عام 1995، وبقي رئيسًا لفرنسا حتى عام 2007.
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وزير الخارجية: مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا «متعثرة»

كشف وزير الخارجية سامح شكري، أن مفاوضات سد النهضة متعثرة مع إثيوبيا، ولم يجر تناول القضايا الفنية في وجود وزراء الري والفنيين بالدول الثلاث وهم مصر وإثيوبيا والسودان. وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، أن هذا الأمر يدعو إلى "الاستغراب"، موضحًا "كنا نأمل أن تنطلق المفاوضات مرة أخرى بعد انقطاع استمر نحو عام و3 أشهر وأن تتناول الأطروحات القائمة وألا يكون هناك محاولة لفرض إرادة أي طرف على الطرف الآخر أو حجب أي طرح يتم الهدف منه طرح النقاش والحوار".
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السيسي يوافق على تسهيل ائتماني بـ60 مليون يورو

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بالموافقة على اتفاق بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، والذي يتيح تسهيلا ائتمانيا بحد أقصى 60 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى مليوني يورو، والموقع في القاهرة 28 يناير الماضي. ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، تفاصيل القرار، الذي حمل رقم 177 لسنة 2019، متبوعا بتصديق وزارة الخارجية بتاريخ 15 يوليو الماضي.
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بقرار جمهوري.. السيسي يدعو البرلمان للانعقاد أول أكتوبر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 452 لسنة 2019 بدعوة مجلس النواب للانعقاد، لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول، في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء، الأول من أكتوبر سنة 2019، ونشر القرار في الجريدة الرسمية.. وتنص المادة 276 من الدستورعلى أن "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".
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