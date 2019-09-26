السيسي يوافق على تسهيل ائتماني بـ50 مليون يورو

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٢ م

السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 178 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم المشروعات النسائية والذي تتيح بمتفتضاه الوكالة الفرنسية للحكومة المصرية تسهيلا ائتمانيا بحد أقصى يبلغ 50 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى تبلغ مليون يورو والموقع في القاهرة بتاريخ 28 يناير 2019، ونشر القرار بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بالموافقة على اتفاق بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، والذي يتيح تسهيلا ائتمانيا بحد أقصى 60 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى مليوني يورو، والموقع في القاهرة 28 يناير الماضي. ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم