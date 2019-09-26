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«رجعت الشتوية».. الأرصاد تحذر من السيول والأمطار

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٨ م
الأمطار - أرشيفية
الأمطار - أرشيفية
ناشد الهيئة العامة للأرصاد الجوية السادة المحافظين والمسؤولين في كافة المحافظات اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة مبكرا لمجابهة سقوط الأمطار الغزيرة على أغلب المحافظات والتي تصل لحد السيول أحيانا خاصة على محافظات وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وأيضاً على بعض من محافظات شمال وجنوب الصعيد. وذكرت الهيئة في بيان اليوم الخميس، أن ذلك يأتي إشارة إلى البيان الذي صرح به الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس الإدارة والصادر في 8 سبتمبر الجاري قبل بداية فصل الخريف والذي حذر فيه من الظواهر الجوية العنيفة التي يمكن أن تصاحب حالات عدم الاستقرار المتوقعة في بعض الفترات خلال هذا الفصل وعلى رأسها تكاثر السحب الرعدية وسقوط الأمطار الغزيرة.
وعددت الهيئة التدابير والإجراءات اللازمة لمجابهة هذه الظاهرة المحتملة من حيث إزالة الإشغالات الموجودة على مخرات السيول، وتطهير المصارف المستقبلة لمياه المخرات، والاطمئنان على سلامة شبكات الصرف الصحي، والاطمئنان على حالة الطرق خاصة السريعة منها والرئيسية؛ وذلك بهدف تأمين أرواح السادة المواطنين وسلامة
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جانب من توقيع الوثيقة

مصر توقع على وثيقة تعزيز دور المرأة لفض النزاعات

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الأمم المتحدة تعتذر لإسبانيا عن خطأ الحرب الأهلية

تقدّمت الأمم المتحدة باعتذارها، أمس الإثنين، لإسبانيا. جاء ذلك بعد أن نسبت الأمم المتحدة، عن طريق الخطأ، القصف المدمر لبلدة غيرنيكا، والذي وقع في عام 1937، للقوات الجمهورية الإسبانية، وفق ما قال متحدث، الإثنين، بحسب ما أفادت به وكالة «فرانس برس». وفي الحقيقة، فقد قامت طائرات النازيين الألمان، والقوات الفاشية الإيطالية، بقصف هذه المدينة الصغيرة في الباسك، شمال إسبانيا في عام 1937، وذلك لدعم تمرد الجنرال فرانسيسكو فرانكو خلال الحرب الأهلية الإسبانية.
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في مثل هذا اليوم.. انضمت عمان لجامعة الدول العربية

في مثل هذا اليوم 19 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلى والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين فى مختلف المجالات، وفيما يلى عرض لأهم ما جاء فى مثل هذا اليوم: في عام 1971: سلطنة عمان تنضم لجامعة الدول العربية. وفي عام 1882: الخديوي توفيق يصدر مرسومًا يلغي فيه الجيش المصري. وفي عام 1957: الولايات المتحدة تقوم بأول اختبار لتفجير قنبلة نووية تحت سطح الأرض. وفي عام 1988: إسرائيل تطلق القمر الصناعي «أفق 1» على متن الصاروخ «شافيت».
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السيسي يصل إلى نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك، وذلك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان السيسي، قد غادر القاهرة، مساء الجمعة، متوجها إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الرابعة والسبعين، التي تبدأ أعمالها يوم الثلاثاء المقبل. ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 سبتمبر الجاري، إذ يستعرض مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، ، فضلا عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط.
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الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا ولطيف ليلًا

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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حرارة وشبورة وأتربة.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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شبورة وحرارة وأتربة.. الأرصاد تُعلن طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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