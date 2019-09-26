«رجعت الشتوية».. الأرصاد تحذر من السيول والأمطار

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٨ م

الأمطار - أرشيفية

ناشد الهيئة العامة للأرصاد الجوية السادة المحافظين والمسؤولين في كافة المحافظات اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة مبكرا لمجابهة سقوط الأمطار الغزيرة على أغلب المحافظات والتي تصل لحد السيول أحيانا خاصة على محافظات وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وأيضاً على بعض من محافظات شمال وجنوب الصعيد. وذكرت الهيئة في بيان اليوم الخميس، أن ذلك يأتي إشارة إلى البيان الذي صرح به الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس الإدارة والصادر في 8 سبتمبر الجاري قبل بداية فصل الخريف والذي حذر فيه من الظواهر الجوية العنيفة التي يمكن أن تصاحب حالات عدم الاستقرار المتوقعة في بعض الفترات خلال هذا الفصل وعلى رأسها تكاثر السحب الرعدية وسقوط الأمطار الغزيرة.

وعددت الهيئة التدابير والإجراءات اللازمة لمجابهة هذه الظاهرة المحتملة من حيث إزالة الإشغالات الموجودة على مخرات السيول، وتطهير المصارف المستقبلة لمياه المخرات، والاطمئنان على سلامة شبكات الصرف الصحي، والاطمئنان على حالة الطرق خاصة السريعة منها والرئيسية؛ وذلك بهدف تأمين أرواح السادة المواطنين وسلامة