رياضة

أيمن طاهر: اختيار الحراس سيكون على أساس العدل

تحرير:محمد حسن صيام ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٤ م
أيمن طاهر
أيمن طاهر
شدد أيمن طاهر، مدرب حراس المرمى بالجهاز الفني الجديد للمنتخب، بقيادة حسام البدري، على أنه سيراعي العدل في اختياراته، إذ قال طاهر عبر تصريحات تليفزيونية: "هناك قوام رئيسي لحراسة مرمى المنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، والمنافسة قائمة، سنراقب ونتابع وربنا يلهمنا الصواب والعدل لاختيار من سيرتدي قميص المنتخب". وأضاف طاهر خلال تصريحاته: "اتفق الجهاز الفني خلال اجتماعه على أن يكون العدل أساس اختيارات اللاعبين حفاظًا على سمعة منتخب مصر، في ظل الالتفاف الجماهيري والرسمي".
وأشاد أيمن طاهر بالحارس الشاب محمد صبحي، قائلا: "كان أول اسم طلبته من الإدارة عندما قررنا إعادة هيكلة حراسة مرمى الزمالك، لأنني أتابعه منذ سنة كاملة مع بتروجت". وتابع: "صبحي لاعب مميز وصغير السن ويلعب للمنتخب الأولمبي، وجريء ولا يخاف ويمتلك شخصية قوية في الملعب، ولديه ثبات انفعالي بخلاف مهاراته في
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