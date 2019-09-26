أيمن طاهر: اختيار الحراس سيكون على أساس العدل

تحرير:محمد حسن صيام ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٤ م

أيمن طاهر

شدد أيمن طاهر، مدرب حراس المرمى بالجهاز الفني الجديد للمنتخب، بقيادة حسام البدري، على أنه سيراعي العدل في اختياراته، إذ قال طاهر عبر تصريحات تليفزيونية: "هناك قوام رئيسي لحراسة مرمى المنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، والمنافسة قائمة، سنراقب ونتابع وربنا يلهمنا الصواب والعدل لاختيار من سيرتدي قميص المنتخب". وأضاف طاهر خلال تصريحاته: "اتفق الجهاز الفني خلال اجتماعه على أن يكون العدل أساس اختيارات اللاعبين حفاظًا على سمعة منتخب مصر، في ظل الالتفاف الجماهيري والرسمي".

وأشاد أيمن طاهر بالحارس الشاب محمد صبحي، قائلا: "كان أول اسم طلبته من الإدارة عندما قررنا إعادة هيكلة حراسة مرمى الزمالك، لأنني أتابعه منذ سنة كاملة مع بتروجت". وتابع: "صبحي لاعب مميز وصغير السن ويلعب للمنتخب الأولمبي، وجريء ولا يخاف ويمتلك شخصية قوية في الملعب، ولديه ثبات انفعالي بخلاف مهاراته في

وأشاد أيمن طاهر بالحارس الشاب محمد صبحي، قائلا: "كان أول اسم طلبته من الإدارة عندما قررنا إعادة هيكلة حراسة مرمى الزمالك، لأنني أتابعه منذ سنة كاملة مع بتروجت".



وتابع: "صبحي لاعب مميز وصغير السن ويلعب للمنتخب الأولمبي، وجريء ولا يخاف ويمتلك شخصية قوية في الملعب، ولديه ثبات انفعالي بخلاف مهاراته في حراسة المرمى".



وأتم أيمن طاهر تصريحاته: "خلال 4 سنوات سيكون لمحمد صبحي اسم في المنتخب والزمالك".



ويستعد فريق نادي الزمالك لمواجهة فريق جينيراسون فوت السنغالي يوم الأحد المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



