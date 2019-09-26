البنك المركزي يُقرر خفض أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه 1%

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٥ م

البنك المركزي

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خفض معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس بما نسبته 1 في المائة ليصل إلى 13.25 في المائة و14.25 في المائة على الإيداع والإقراض. كما قررت لجنة السياسات النقدية، في إجتماعها مساء اليوم الخميس، خفض الفائدة على سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم بواقع 1 في المائة إلى 13.75 في المائة. وذكر البنك المركزي في بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، أن قرار الخفض يأتي نتيجة استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والاساسي إلى 7.5 في المائة و4.9 في المائة خلال شهر أغسطس الماضي وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من 6 أعوام.

كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد خفضت الفائدة في اجتماعها السابق بواقع 1.5 في المائة كل من الإيداع والأقراض.وأوضح المركزي جاء الانخفاض مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية ، فضلا عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس ، حيث سجل التضخم العام معدلا شهريا بلغ 0.7% في أغسطس 2019 مقابل 1.8 % في أغسطس