مؤمن زكريا يكشف تفاصيل رحلته العلاجية في ألمانيا

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٧ م

مؤمن زكريا

كشف مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تفاصيل رحلة علاجه بألمانيا، بعد عودته لمصر عصر اليوم الخميس، وظهر داخل أسوار القلعة الحمراء، قبل انطلاق المران الجماعي للفريق المقرر إقامته على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة. وسافر مؤمن زكريا إلى ألمانيا لبدء جلسات العلاج بعد الإصابة التي يعاني منها مؤخرًا، والتي ترتب عليها عدم قيد اللاعب في قائمة الفريق، وأبلغ مسئولو الأهلي اللاعب بأن النادي لن يقيده، وسيتحمل نفقات علاجه من أجل العودة سريعًا إلى الملاعب.

وقال زكريا في تصريحات صحفية، أنه أجرى بعض الفحوصات الطبية في أحد مراكز العلاج في ألمانيا، وينتظر في الوقت الحالي النتيجة، مؤكدا أن مسألة عودته لألمانيا مرة أخرى ستكون بناءً على التحاليل والأشعة. وواصل زكريا: "المتابعة الطبية مع طبيب ألماني فقط ولا أتابع مع أي دكتور في مصر، أنتظر فقط نتائج الفحوصات الطبية