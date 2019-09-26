رياضة

مؤمن زكريا يكشف تفاصيل رحلته العلاجية في ألمانيا

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٧ م
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
كشف مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تفاصيل رحلة علاجه بألمانيا، بعد عودته لمصر عصر اليوم الخميس، وظهر داخل أسوار القلعة الحمراء، قبل انطلاق المران الجماعي للفريق المقرر إقامته على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة. وسافر مؤمن زكريا إلى ألمانيا لبدء جلسات العلاج بعد الإصابة التي يعاني منها مؤخرًا، والتي ترتب عليها عدم قيد اللاعب في قائمة الفريق، وأبلغ مسئولو الأهلي اللاعب بأن النادي لن يقيده، وسيتحمل نفقات علاجه من أجل العودة سريعًا إلى الملاعب.
وقال زكريا في تصريحات صحفية، أنه أجرى بعض الفحوصات الطبية في أحد مراكز العلاج في ألمانيا، وينتظر في الوقت الحالي النتيجة، مؤكدا أن مسألة عودته لألمانيا مرة أخرى ستكون بناءً على التحاليل والأشعة. وواصل زكريا: "المتابعة الطبية مع طبيب ألماني فقط ولا أتابع مع أي دكتور في مصر، أنتظر فقط نتائج الفحوصات الطبية
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حرس-الحدود-وادى-دجلة

حرس الحدود يقلب الطاولة على دجلة في الدوري الممتاز

حقق فريق حرس الحدود تعادل ثمين مع نظيره وادي دجلة، بهدفين لكلا منهما في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الخميس، على ستاد الجيش بالمكس في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز موسم 2019 - 2020. وافتتح التونسي رفيق كابو شريط الأهداف لوادي دجلة في الدقيقة 16 ، من عرضية رائعة وضعها المهاجم الدجلاوي بالكعب، على يمين أحمد السعدني حارس فريق حرس الحدود، وعزز أحمد سعيد النتيجة لدجلة بعد جملة منظمة نجح اللاعب في تسجيلها في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الاول بتقدم دجلة بهدفين نظيفين.
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متعب يكشف أسباب رفضه منصب مدير المنتخب مع البدري

أكد عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق مساندته الكاملة لحسام البدري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، فى مهمته الجديدة مع الفراعنة بعد توليه المسئولية بشكل رسمي، وتقديمه خلال مؤتمر صحفى أقيم ظهر اليوم، وقال متعب فى تصريحات لقناة أون سبورت: "الجميع في ظهر حسام البدري، ومن قلبي أتمنى نجاحه، تصفية الحسابات نغمة مرفوضة ولم أعتد بها أبدًا في تعاملاتى منذ أن كنت ناشئًا في الأهلي". وأوضح متعب أنه اعتذر عن منصب مدير المنتخب الوطني لرفع الحرج عن حسام البدري وحتى لا تنتشر الأقاويل في الفترة المقبلة عن علاقتي به وتكون سببًا في تعطيل مسيرة المنتخب.
باهر-المحمدي

المحمدي: الكل في الإسماعيلي على قلب رجل واحد

أكد باهر المحمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن فريقه يسعى لتأكيد انتصاره على فريق أهلي بني غازي الليبي فى إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، والمقرر إقامتها على ملعب المنستير بتونس في الخامسة مساء غد الجمعة، بعدما نجح الدراويش في الفوز بأربعة أهداف لهدفين، في مباراة الذهاب، التي جمعتهما، على استاد الإسماعيلية، جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، الذي عقد اليوم الخميس، قائلا: "الكل على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الفوز أو على الأقل العودة إلى مصر بالتعادل".
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مؤمن زكريا

محمد يوسف: رفضت طلب مؤمن زكريا بوضعه في الفئة الأولى

أكد محمد يوسف مدرب الأهلي السابق، أن مؤمن زكريا، مهاجم الفريق الأحمر، طلب وضعه مع لاعبي الفئة الأولى بالفريق، ولكن قابل طلبه بالرفض. وأوضح يوسف في تصريحاته لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "كنا نصنف اللاعبين بناءً على عدد السنوات والمباريات والبطولات، وتم وضع مؤمن زكريا في فئة معينة". وأضاف: "طالب مؤمن بوضعه في الفئة الاولى ولكني قولت له مفيش غير ده"، مشيرا إلى أنه كان يتواجد طوال اليوم، بحكم منصب المدرب والقائم بأعمال مدير الكرة.
مؤمن زكريا

مؤمن زكريا يبدأ رحلة علاجه في ألمانيا

غادر مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القاهرة صباح اليوم الخميس، متوجهًا إلى ألمانيا لبدء رحلة العلاج هناك، ورافق زكريا في هذه الرحلة أحمد يحيى وكيل اللاعب، إذ سيتم عرضه على فريق طبي هناك لمتابعة حالته وتشخيص مرضه تمهيدًا للعلاج والعودة للملاعب. وكان مؤمن زكريا قد غاب عن المشاركة في المباريات منذ شهر يناير الماضي، إذ أعير لنادي أحد السعودي، لكن النادي فسخ تعاقده معه، ليعود للمارد الأحمر، ولم يتم قيده في قائمة الفريق الأحمر المحلية للموسم الجديد بسبب الإصابة.
مؤمن زكريا

جماهير الأهلي تدعم مؤمن زكريا (صور)

حرص عدد من جماهير النادي الأهلي على التوجه إلى منزل مؤمن زكريا، لاعب فريق الكرة بالنادي، لمؤازرته بعد ظهوره مؤخرا متأثرًا بالأزمة النفسية التي تعرض لها.. وظهر مؤمن زكريا عبر برنامج "اللعيب" على قناة "إم بي سي مصر" مساء الخميس الماضي لكشف تفاصيل إصابته التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية لمدة ستة أشهر، مؤكدًا أنها نفسية. وتجمعت الجماهير الحمراء أمام منزل نجم الأهلي، ورددت الهاتفات المؤيدة له وأعلنت عن دعمها له في محنته التي يمر بها، تعبيرًا عن حبها للاعب الذي أعطى الكثير للنادي.
رينيه فايلر (4)

فايلر: كانو فريق مميز.. وسعيد بأول فوز لي مع الأهلي

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أعرب عن سعادته بتحقيق الفوز الأول له مع المارد الأحمر على حساب كانو سبورت الغيني بهدفين دون رد في اللقاء الذى جمعهما في ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال إفريقيا، سجل ثنائية القلعة الحمراء صلاح محسن ووليد سليمان. وقال فايلر في المؤتمر الصحفي: "كان لدينا أكثر من فرصة في الشوط الأول، ولكن لم يحالفنا الحظ لحسن الحظ استطعنا ترجمة الفرص في الشوط الثاني لهدفين وتحقيق نتيجة مميزة قبل مباراة العودة".
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