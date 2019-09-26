خان القسم.. مدير الاستخبارات الأمريكية في شهادته عن مكالمة ترامب

تحرير:وكالات ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٨ م

الرئيس الأمريكي

استجوب مجلس النواب الأمريكيون مسؤول الاستخبارات في إدارة الرئيس الأمريكي ترامب حول ادعاء ورد في بلاغ شخص مجهول الهوية وأدى إلى مباشرة مجلس النواب إجراءات عزل الرئيس. وكان مدير الأمن القومي بالوكالة جوزيف ماجواير قد رفض عرض تفاصيل الشكوى على الكونجرس، والتي يتعلق الاتهام بمكالمة هاتفية بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الأوكراني، إذ طلب خلالها ترامب من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي فتح تحقيق في مزاعم فساد متصلة بنجل نائب الرئيس السابق وخصمه السياسي جو بايدن، وفقًا لما ذكرته الـbbc.

وقال بايدن، إن نص تسجيلات المكالمة كشف النقاب عنها تكشف أن الرئيس خان القسم الرئاسي. وفتح النواب الديمقراطيون تحقيقا ضد الرئيس الثلاثاء الماضي، متهمين ترامب بطلب مساعدة أجنبية على أمل تشويه سمعة بايدن، واستخدام مساعدات عسكرية لأوكرانيا لإغراء الرئيس بالتعاون معه. ووصف ترامب الإجراءات بأنها خدعة ومطاردة