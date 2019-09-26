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استعدادا لسباق الرئاسة.. الجيش الجزائري يوجه رسالة للناخبين

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٩ م
الفريق أحمد قايد صالح
الفريق أحمد قايد صالح
أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الخميس، أن القيادة العليا للجيش ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي في جو من الطمأنينة والسكينة، خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل، إذ ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، مساء اليوم، أن ذلك جاء في كلمة للفريق قايد صالح خلال زيارته اليوم للفرقة الـ 40 مشاة ميكانيكية بالناحية العسكرية الثالثة.
وقال صالح: «إن التحضيرات الجارية استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة، قد انطـلقت فعليا وميدانيا عبر الحرص على توفير كافة الشـروط اللازمة والعوامل الملائمة للـسير الحسن لهذا الاستحقاق المصيري في حياة الأمة، من خلال تكـييف قانون الانتخابات وتعديله، وإنشاء السلطة الوطـنية المسـتقلة للانتخابات، الذي يعتبر
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الجيش- اليمني

الجيش اليمني يحبط هجوما استهدف عرضا عسكريا بحضرموت

تمكن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الخميس، من إحباط هجوم بطائرة مسيرة كان يستهدف أحد معسكراته في محافظة حضرموت شرقي اليمن. وقال مصدر عسكري يمني: إن "الدفاع الجوي للواء 23 ميكا المتمركز في منطقة الرويك بمديرية العبر غرب ولدي حضرموت، أسقط طائرة مسيرة يعتقد أنها تابعة لجماعة "أنصار الله"، أثناء تحليقها في سماء المعسكر خلال إقامته حفلاً يتضمن عرضا عسكريًا بمناسبة الذكرى الـ57 لثورة 26 سبتمبر. وأضاف المصدر، "دمرت دفاعات اللواء الطائرة قبيل تمكنها من الوصول إلى هدفها، ولم يصدر أي إعلان من جماعة أنصار الله عن العملية".
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هل ينجح العراق في دور الوسيط بين السعودية وإيران؟

حملت الزيارة القصيرة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى السعودية أمس، الكثير من التلميحات والتكهنات التي تحدثت عن الأسباب والأهداف من وراء تلك الزيارة التي أثارت حالة من الجدل؛ نظرا لتوقيت تلك الزيارة التي جاءت عقب الهجمات التي شهدتها منشآت نفطية في المملكة وتم توجيه أصابع الاتهام إلى إيران. ووصل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الأربعاء، إلى السعودية في زيارة استمرت ساعات قليلة، والتقى الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان.
مستوطنون-في-القدس

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وسط حماية الاحتلال

أقدم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، على اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، من جهة باب المغاربة. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان اليوم، أن 121 مستوطنا اقتحموا الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم، ومحاولة تأديتهم طقوسا تلمودية في الأقصى. وأضافت أن شرطة الاحتلال أغلقت باب المغاربة عقب اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، إلى أن غادروه من باب السلسلة.
محمد-بن-سلمان

بن سلمان: أتحمل مسؤولية مقتل خاشقجي لأنه حدث أثناء ولايتي

قال وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان في إعلان ترويجي لفيلمٍ وثائقي ستعرضه محطة PBS الأمريكية الأسبوع المقبل، إنه يتحمل مسؤولية مقتل الصحفي جمال خاشقجي «لأنه حدث أثناء وجوده في السلطة» كولي للعهد. وأكد موقع US News الأمريكي أن بن سلمان اعترف لأول مرة للصحفي مارتن سميث، صانع الأفلام الوثائقية، حسبما جاء في مقطع فيديو ترويجي للفيلم الذي يحمل عنوان The Crown Prince of Saudi Arabia: «لقد حدث ذلك أثناء وجودي في السلطة كولي للعهد. أتحمل المسؤولية كاملةً، لأنَّ ذلك حدث أثناء وجودي في السلطة».
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15 سنة سجن لشقيق بوتفليقة و3 مسؤولين سابقين

قضت المحكمة العسكرية في ولاية البليدة الجزائرية، صباح اليوم الأربعاء، بالسجن النافذ 15 عاما ضد 4 متهمين بالتآمر ضد سلطة الدولة والجيش. وصدرت الأحكام حضوريا ضد السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ولويزة حنون زعيمة حزب العمال، والفريق المتقاعد محمد مدين، واللواء المتقاعد بشير طرطاق، كما قضت المحكمة العسكرية بالسجن النافذ، 20سنة غيابيا، ضد وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار، وصدر نفس الحكم، غيابيا أيضا، ضد نجل نزار، بالإضافة إلى رجل الأعمال فريد بن حمدين.
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تحدوا الشرطة.. أول احتجاج بالجزائر منذ إعلان موعد الانتخابات

توافد عشرات الآلاف من المتظاهرين صباح اليوم الجمعة، وذلك للمشاركة في مسيرة بوسط الجزائر العاصمة، في أول اختبار مهم لحركة الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر بعد أن حددت الحكومة موعد إجراء الانتخابات في ديسمبر، إذ نظم المحتجون المسيرة على الرغم من اعتقال السلطات عددا من النشطاء البارزين في المعارضة على مدى الأسبوع الماضي، وعلى الرغم من إصدار قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الأربعاء الماضي، أمرا لقوات الأمن بإيقاف واحتجاز أي حافلات أو عربات تستخدم في نقل محتجين إلى العاصمة.
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الجزائر: بدء الانتخابات الرئاسية 12 ديسمبر المقبل

أعلن الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، اليوم الأحد، في خطاب بثه التليفزيون الجزائري، ديسمبر المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتا إلى أنه وقع مرسوما رئاسيا بدعوة الهيئة الناخبة، إذ قال بن صالح: «لقد قررت أن موعد الانتخابات الرئاسية سيكون الخميس 12 ديسمبر 2019»، داعيًا الشعب الجزائري التوجه لصناديق الاقتراع في يوم 12 ديسمبر قائلا: «أدعوكم لجعل هذا الموعد مسارا لتجديد دولتنا والعمل جماعيا بقوة لأجل إنجاح هذا الاستحقاق كونه سيمكن شعبنا من اختيار رئيس يترجم تطلعاته».
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احتجاجات في الجزائر تدعو إلى رحيل قائد الجيش

يواصل آلاف الجزائريين مسيراتهم الاحتجاجية في العاصمة ومدن أخرى للأسبوع الـ 30 على التوالي، في الوقت الذي يؤيد فيه الجيش ولجنة الحوار إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت، إذ ردد عدد من المحتجين في شوارع العاصمة، اليوم الجمعة، هتافات تدعو إلى رحيل قائد الجيش، أحمد قايد صالح، كما طالبوا بإطلاق سراح الناشط السياسي، كريم طابو، الذي اعتقل أول أمس.. وتأتي احتجاجات اليوم بعد تقديم هيئة الوساطة والحوار توصياتها للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، قبل أيام، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
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