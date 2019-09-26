استعدادا لسباق الرئاسة.. الجيش الجزائري يوجه رسالة للناخبين

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٩ م

الفريق أحمد قايد صالح

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الخميس، أن القيادة العليا للجيش ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي في جو من الطمأنينة والسكينة، خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل، إذ ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، مساء اليوم، أن ذلك جاء في كلمة للفريق قايد صالح خلال زيارته اليوم للفرقة الـ 40 مشاة ميكانيكية بالناحية العسكرية الثالثة.

وقال صالح: «إن التحضيرات الجارية استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة، قد انطـلقت فعليا وميدانيا عبر الحرص على توفير كافة الشـروط اللازمة والعوامل الملائمة للـسير الحسن لهذا الاستحقاق المصيري في حياة الأمة، من خلال تكـييف قانون الانتخابات وتعديله، وإنشاء السلطة الوطـنية المسـتقلة للانتخابات، الذي يعتبر