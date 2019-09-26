جيرارد ردًّا على تصريحات كلوب: لا أريده أن يرحل

تحرير:علي الزيني ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٩ م

جيرارد

رد ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول الإنجليزي، والمدير الفني الحالي لفريق جلاسكو رينجرز الإسكتلندي، على حديث يورجن كلوب المدير الفني الحالي لفريق الريدز، بشأن توليه قيادة الفريق خلفًا للمدرب الألماني في حال رحيله، جاء ذلك في تصريحات أبرزتها جريدة ليفربول إيكو، اليوم الخميس، قائلا: "لقد فوجئت بما قيل، كلوب لن يتم طرده غدًا، ولا أريده أن يرحل، إنه يقوم بعمل رائع، ومتأكد من أن كل مشجعي ليفربول على هذا الكوكب يؤيدون ما أقوله، نحن نريده أن يبقى لعدة سنوات وأن يحقق أكبر قدر ممكن من النجاح لنادينا".

وتوج يورجن كلوب بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2019، والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وقال في تصريحات لمجلة فور فور تو قبل يومين: "إذا تمت إقالتي من تدريب ليفربول ثم سألتني من يجب أن يحل محلي، سأقول جيرارد، وسأساعده بكل ما استطعت". وواصل المدرب الألماني "إذا حصل شخص ما على