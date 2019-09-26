رياضة

جيرارد ردًّا على تصريحات كلوب: لا أريده أن يرحل

تحرير:علي الزيني ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٩ م
جيرارد
جيرارد
رد ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول الإنجليزي، والمدير الفني الحالي لفريق جلاسكو رينجرز الإسكتلندي، على حديث يورجن كلوب المدير الفني الحالي لفريق الريدز، بشأن توليه قيادة الفريق خلفًا للمدرب الألماني في حال رحيله، جاء ذلك في تصريحات أبرزتها جريدة ليفربول إيكو، اليوم الخميس، قائلا: "لقد فوجئت بما قيل، كلوب لن يتم طرده غدًا، ولا أريده أن يرحل، إنه يقوم بعمل رائع، ومتأكد من أن كل مشجعي ليفربول على هذا الكوكب يؤيدون ما أقوله، نحن نريده أن يبقى لعدة سنوات وأن يحقق أكبر قدر ممكن من النجاح لنادينا".
وتوج يورجن كلوب بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2019، والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وقال في تصريحات لمجلة فور فور تو قبل يومين: "إذا تمت إقالتي من تدريب ليفربول ثم سألتني من يجب أن يحل محلي، سأقول جيرارد، وسأساعده بكل ما استطعت". وواصل المدرب الألماني "إذا حصل شخص ما على
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حرس-الحدود-وادى-دجلة

حرس الحدود يقلب الطاولة على دجلة في الدوري الممتاز

حقق فريق حرس الحدود تعادل ثمين مع نظيره وادي دجلة، بهدفين لكلا منهما في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الخميس، على ستاد الجيش بالمكس في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز موسم 2019 - 2020. وافتتح التونسي رفيق كابو شريط الأهداف لوادي دجلة في الدقيقة 16 ، من عرضية رائعة وضعها المهاجم الدجلاوي بالكعب، على يمين أحمد السعدني حارس فريق حرس الحدود، وعزز أحمد سعيد النتيجة لدجلة بعد جملة منظمة نجح اللاعب في تسجيلها في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الاول بتقدم دجلة بهدفين نظيفين.
عماد-متعب (2)

متعب يكشف أسباب رفضه منصب مدير المنتخب مع البدري

أكد عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق مساندته الكاملة لحسام البدري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، فى مهمته الجديدة مع الفراعنة بعد توليه المسئولية بشكل رسمي، وتقديمه خلال مؤتمر صحفى أقيم ظهر اليوم، وقال متعب فى تصريحات لقناة أون سبورت: "الجميع في ظهر حسام البدري، ومن قلبي أتمنى نجاحه، تصفية الحسابات نغمة مرفوضة ولم أعتد بها أبدًا في تعاملاتى منذ أن كنت ناشئًا في الأهلي". وأوضح متعب أنه اعتذر عن منصب مدير المنتخب الوطني لرفع الحرج عن حسام البدري وحتى لا تنتشر الأقاويل في الفترة المقبلة عن علاقتي به وتكون سببًا في تعطيل مسيرة المنتخب.
باهر-المحمدي

المحمدي: الكل في الإسماعيلي على قلب رجل واحد

أكد باهر المحمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن فريقه يسعى لتأكيد انتصاره على فريق أهلي بني غازي الليبي فى إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، والمقرر إقامتها على ملعب المنستير بتونس في الخامسة مساء غد الجمعة، بعدما نجح الدراويش في الفوز بأربعة أهداف لهدفين، في مباراة الذهاب، التي جمعتهما، على استاد الإسماعيلية، جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، الذي عقد اليوم الخميس، قائلا: "الكل على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الفوز أو على الأقل العودة إلى مصر بالتعادل".
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جوارديولا (4)

جوارديولا يدافع عن تغريدة «برناردو» المثيرة للجدل

دافع المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن لاعبه البرتغالي في صفوف مانشستر سيتي، برناردو سيلفا، بعد التغريدة المثيرة للجدل التي نشرها عن زميله الفرنسي بينجامين ميندي، وقارنه خلالها بشخصية كاريكاتيرية تُستخدم كشعار لنوع من الحلوى المغلفة بالشوكولاتة، ثم حذفها بعد ساعة واحدة، ليغرد بعدها مباشرة: "حتى الأصدقاء لا أستطيع المزاح معهم هذه الأيام"، وذكرت تقارير بريطانية إعلامية أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم طلب تفسيرا من سيتي، حامل لقب بريميرليج، عن هذه الواقعة. وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء "رويترز".
توتنهام-ونيوكاسل-يونايتد (3)

توتنهام يودع كأس الرابطة وتأهل السيتي وأرسنال

في مفاجأة كبيرة، حقق فريق كولشيستر، الذي يلعب ضمن منافسات بطولة دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، الفوز على نظيره فريق توتنهام، وأطاح به من كأس رابطة الأندية الإنجليزية من دور الـ32، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي من المواجهة، التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "لاير رود"، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لأصحاب الأرض، وحسمها لصالحه بنتيجة أربعة أهداف لثلاثة، ليقصي وصيف دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، في أولى مفاجآت البطولة.
تشافى (2)

تشافي يحلم بالعودة إلى برشلونة أو الدوري الإنجليزي

أعرب النجم الإسباني المعتزل تشافي، عن رغبته في العودة لتدريب برشلونة، وقال تشافي، حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس": "لا أخفي أن هدفي الحالي هو العودة إلى أوروبا وإلى برشلونة، فهذا هو التحدي المقبل، ولكني لا أزال أتعلم من المشروع الحالي (السد القطري)، وأستمتع به كثيرًا، ولكن تبقى فكرتي كما كانت عندما كنت لاعبًا، وهي الوجود في برشلونة، فتدريب فريق مثل البارسا يمثل الفخر الأكبر بالنسبة لي، ولكن في الوقت ذاته من لا يحب الدوري الإنجليزي؟ الأجواء الكروية هناك والملاعب الممتلئة، وكل من يلعب هناك يصف المسابقة بالاستثنائية".
فان-دايك‎

دليلك الكامل لحفل جوائز «فيفا» للأفضل في العام

تحتضن أوبرا "ألا سكالا" اليوم الإثنين، في تمام الساعة 8:30 مساءً، حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السنوي، لتوزيع جوائز الأفضل في العام، حيث من المنتظر أن يقدم الحفل أسطورة كرة القدم الهولندية رود خوليت، والمذيعة الإيطالية إيلاريا داميكو، ومن المقرر أن يشهد الحفل قيام أوركسترا أوبرا "ألا سكالا" ببعض العروض الموسيقية الترفيهية بين الفقرات، على أن ينتهي الحفل في تمام الساعة العاشرة مساء، بعد الانتهاء من إعلان كل الفائزين، ويتضمن الحفل إعلان الفائزين بـ10 جوائز رئيسية، بينما تتخلله أيضًا بعض الجوائز الشرفية الثانوية، وفي ما يلي الجوائز:
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