رياضة

الاتحاد الإسبانى يغرم برشلونة بسبب جريزمان

تحرير:محمد جمال ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢١ م
جريزمان
جريزمان
أعلن الاتحاد الإسبانى لكرة القدم اليوم الخميس، عن فرض عقوبة على نادى برشلونة الإسبانى، وذلك بسبب شكوى قدمها أتليتكو مدريد بتفاوض إدارة البلوجرانا مع أنطوان جريزمان لاعب الروخى بلانكوس السابق والكتالونى حاليا، قبل المدة القانونية. وكشفت صحيفة "الماركا" الإسبانية فى تقرير لها أن الاتحاد الإسبانى وقع غرامة على النادى الكتالونى قدرها 300 يورو فقط، بعد شكوى الأتليتي حول صفقة انتقال جريزمان لقلعة الكامب نو، وانتقل جريزمان للبلوجرانا خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية بعد دفع الشرط الجزائى لأتليتكو مدريد وفسخ عقد اللاعب.
كما رفضت لجنة المنافسة طلب القاضي بإغلاق ماعب "الكامب نو"، وقالت إنه بإمكان أتليتكو مدريد تقديم استئناف على القرار خلال 10 أيام من صدوره. وجاء طلب القاضى بإغلاق الملعب بسبب الغرامة الضئيلة التى فرضها على برشلونة، مقارنة بإمكاناته الاقتصادية. وتعود شكوى الروخى بلانكوس إلى أن برشلونة تفاوض مع جريزمان
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حرس-الحدود-وادى-دجلة

حرس الحدود يقلب الطاولة على دجلة في الدوري الممتاز

حقق فريق حرس الحدود تعادل ثمين مع نظيره وادي دجلة، بهدفين لكلا منهما في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الخميس، على ستاد الجيش بالمكس في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز موسم 2019 - 2020. وافتتح التونسي رفيق كابو شريط الأهداف لوادي دجلة في الدقيقة 16 ، من عرضية رائعة وضعها المهاجم الدجلاوي بالكعب، على يمين أحمد السعدني حارس فريق حرس الحدود، وعزز أحمد سعيد النتيجة لدجلة بعد جملة منظمة نجح اللاعب في تسجيلها في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الاول بتقدم دجلة بهدفين نظيفين.
عماد-متعب (2)

متعب يكشف أسباب رفضه منصب مدير المنتخب مع البدري

أكد عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق مساندته الكاملة لحسام البدري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، فى مهمته الجديدة مع الفراعنة بعد توليه المسئولية بشكل رسمي، وتقديمه خلال مؤتمر صحفى أقيم ظهر اليوم، وقال متعب فى تصريحات لقناة أون سبورت: "الجميع في ظهر حسام البدري، ومن قلبي أتمنى نجاحه، تصفية الحسابات نغمة مرفوضة ولم أعتد بها أبدًا في تعاملاتى منذ أن كنت ناشئًا في الأهلي". وأوضح متعب أنه اعتذر عن منصب مدير المنتخب الوطني لرفع الحرج عن حسام البدري وحتى لا تنتشر الأقاويل في الفترة المقبلة عن علاقتي به وتكون سببًا في تعطيل مسيرة المنتخب.
باهر-المحمدي

المحمدي: الكل في الإسماعيلي على قلب رجل واحد

أكد باهر المحمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن فريقه يسعى لتأكيد انتصاره على فريق أهلي بني غازي الليبي فى إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، والمقرر إقامتها على ملعب المنستير بتونس في الخامسة مساء غد الجمعة، بعدما نجح الدراويش في الفوز بأربعة أهداف لهدفين، في مباراة الذهاب، التي جمعتهما، على استاد الإسماعيلية، جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، الذي عقد اليوم الخميس، قائلا: "الكل على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الفوز أو على الأقل العودة إلى مصر بالتعادل".
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برشلونة‎

جريزمان: كنت أعرف أن التألق مع برشلونة لن يكون سهلا

أعرب الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة، عن سعادته بفوز فريقه على حساب ضيفه فياريال، مؤكدا أن الفريق لم يستغل الفرص العديدة التي سنحت له طوال الـ90 دقيقة. واعترف جريزمان في تصريحاته التي نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية، بهبوط مستواه في الشوط الثاني، معلقا: «لا أعرف ما الذي حدث لي، لكن علينا مواصلة العمل وبذل الجهد لتحقيق النتائج التي نسعى إليها». وتابع: «علينا أن نظهر بشكل أفضل في المباريات المقبلة، لأننا مازلنا بعيدين عن المستوى المنتظر والذي نأمل إليه حقا، لكننا بكل تأكيد سنتحسن، وبالنسبة لي فأنا كنت اعرف جيدا أن التألق ليس سهلا».
برشلونة

برشلونة يعبر فياريال بثنائية.. وميسي يتعرض للإصابة

حقق فريق برشلونة، فوزًا ثمينًا على نظيره فريق فياريال بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الكامب نو، ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر الدوري الإسباني، المباراة بدأت بضغط كبير من لاعبي البلوجرانا الأمر الذي نتج عنه قص شريط أهداف المباراة سريعًا عن طريق الوافد الجديد الفرنسي أنطوان جريزمان برأسية رائعة أثر ركلة ركنية نفذها ليونيل ميسي على رأس جريزمان في الدقيقة السادسة. الطوفان الكتالوني استمر بشكل كبير حتى نجح أرثور ميلو من تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك فياريال في الدقيقة 15.
برشلونة-وفالنسيا‎

مفاجآت فى تشكيل برشلونة ودورتموند بدورى الأبطال

أعلن أرنستو فالفيردى المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى، التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الثلاثاء، أمام فريق بوروسيا دورتموند الألمانى، فى إطار الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الخامسة. ومن المقرر إقامة المباراة فى تمام التاسعة مساءً على ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل الفريق الألمانى، ويعد هذا ثالث لقاء لدورتموند أمام كيبر كتالونيا، ولم يستطع الفريق الألماني الفوز في اللقاءين السابقين، حيث حقق البلوجارنا فوزا وحيدا وتعادل في آخر، وكان كلاهما فى كأس السوبر الأوروبي.
أتليتكو -مدريد‎

أتليتكو مدريد يقلب الطاولة على إيبار في مباراة مثيرة

قلب فريق أتلتيكو مدريد الطاولة على نظيره إيبار، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على "ملعب واندا ميتروبوليتانو"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإسباني، بعدما كان متأخرًا بهدفين نظيفين، سجل تشارلز دياز هدف التقدم للضيوف، وأضاف زميله انايتز اربيلا الهدف الثاني، وقلص جواو فيليكس الفارق لأصحاب الأرض، وأدرك فيكتور ماتشين بيريز فيتولو هدف التعادل للروخي بلانكوس، قبل أن يخطف توماس بارتي هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.
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