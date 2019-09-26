الاتحاد الإسبانى يغرم برشلونة بسبب جريزمان

تحرير:محمد جمال ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢١ م

جريزمان

أعلن الاتحاد الإسبانى لكرة القدم اليوم الخميس، عن فرض عقوبة على نادى برشلونة الإسبانى، وذلك بسبب شكوى قدمها أتليتكو مدريد بتفاوض إدارة البلوجرانا مع أنطوان جريزمان لاعب الروخى بلانكوس السابق والكتالونى حاليا، قبل المدة القانونية. وكشفت صحيفة "الماركا" الإسبانية فى تقرير لها أن الاتحاد الإسبانى وقع غرامة على النادى الكتالونى قدرها 300 يورو فقط، بعد شكوى الأتليتي حول صفقة انتقال جريزمان لقلعة الكامب نو، وانتقل جريزمان للبلوجرانا خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية بعد دفع الشرط الجزائى لأتليتكو مدريد وفسخ عقد اللاعب.

كما رفضت لجنة المنافسة طلب القاضي بإغلاق ماعب "الكامب نو"، وقالت إنه بإمكان أتليتكو مدريد تقديم استئناف على القرار خلال 10 أيام من صدوره. وجاء طلب القاضى بإغلاق الملعب بسبب الغرامة الضئيلة التى فرضها على برشلونة، مقارنة بإمكاناته الاقتصادية. وتعود شكوى الروخى بلانكوس إلى أن برشلونة تفاوض مع جريزمان