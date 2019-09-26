المحمدي: الكل في الإسماعيلي على قلب رجل واحد

تحرير:علي الزيني ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٧ م

باهر المحمدي

أكد باهر المحمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن فريقه يسعى لتأكيد انتصاره على فريق أهلي بني غازي الليبي فى إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، والمقرر إقامتها على ملعب المنستير بتونس في الخامسة مساء غد الجمعة، بعدما نجح الدراويش في الفوز بأربعة أهداف لهدفين، في مباراة الذهاب، التي جمعتهما، على استاد الإسماعيلية، جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، الذي عقد اليوم الخميس، قائلا: "الكل على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الفوز أو على الأقل العودة إلى مصر بالتعادل".

وأشار باهر إلى أن مباراة الأهلى مهمة وصعبة، مؤكدًا على قوة المنافس الذي يضم عناصر مميزة، بجانب الحضور الجماهيري، وأن فريقه سيحرص على خوض اللقاء بهدوء كبير وتنفيذ تعليمات الجهاز الفنى، من أجل حسم العبور إلى الدور المقبل". وأسفر الاجتماع الفني الذي عقد بحضور الجزائري نصر الدين البغدادى مراقب المباراة

وأشار باهر إلى أن مباراة الأهلى مهمة وصعبة، مؤكدًا على قوة المنافس الذي يضم عناصر مميزة، بجانب الحضور الجماهيري، وأن فريقه سيحرص على خوض اللقاء بهدوء كبير وتنفيذ تعليمات الجهاز الفنى، من أجل حسم العبور إلى الدور المقبل".



وأسفر الاجتماع الفني الذي عقد بحضور الجزائري نصر الدين البغدادى مراقب المباراة بجانب طارق أبو الليل المدير الإداري للإسماعيلي، ومسئولى الجهاز الإدارى للفريق الليبى، عن ظهور الدراويش بقميصه الأساسي باللون الأصفر والشورت الأزرق، فيما سيظهر فريق الأهلى بقميصه الأحمر والشورت الأحمر.



ويحلم الدراويش بالتتويج بالكأس، لاستعادة ذكريات التألق فى البطولة، لا سيما نسخة 2004 التي تمكن خلالها من الصعود للمباراة النهائية قبل أن يخسر اللقب لصالح الصفاقسى التونسى 4- 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب سلبيًّا.