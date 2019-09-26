رياضة

المحمدي: الكل في الإسماعيلي على قلب رجل واحد

تحرير:علي الزيني ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٧ م
باهر المحمدي
باهر المحمدي
أكد باهر المحمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن فريقه يسعى لتأكيد انتصاره على فريق أهلي بني غازي الليبي فى إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، والمقرر إقامتها على ملعب المنستير بتونس في الخامسة مساء غد الجمعة، بعدما نجح الدراويش في الفوز بأربعة أهداف لهدفين، في مباراة الذهاب، التي جمعتهما، على استاد الإسماعيلية، جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، الذي عقد اليوم الخميس، قائلا: "الكل على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الفوز أو على الأقل العودة إلى مصر بالتعادل".
وأشار باهر إلى أن مباراة الأهلى مهمة وصعبة، مؤكدًا على قوة المنافس الذي يضم عناصر مميزة، بجانب الحضور الجماهيري، وأن فريقه سيحرص على خوض اللقاء بهدوء كبير وتنفيذ تعليمات الجهاز الفنى، من أجل حسم العبور إلى الدور المقبل". وأسفر الاجتماع الفني الذي عقد بحضور الجزائري نصر الدين البغدادى مراقب المباراة
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حرس-الحدود-وادى-دجلة

حرس الحدود يقلب الطاولة على دجلة في الدوري الممتاز

حقق فريق حرس الحدود تعادل ثمين مع نظيره وادي دجلة، بهدفين لكلا منهما في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الخميس، على ستاد الجيش بالمكس في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز موسم 2019 - 2020. وافتتح التونسي رفيق كابو شريط الأهداف لوادي دجلة في الدقيقة 16 ، من عرضية رائعة وضعها المهاجم الدجلاوي بالكعب، على يمين أحمد السعدني حارس فريق حرس الحدود، وعزز أحمد سعيد النتيجة لدجلة بعد جملة منظمة نجح اللاعب في تسجيلها في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الاول بتقدم دجلة بهدفين نظيفين.
عماد-متعب (2)

متعب يكشف أسباب رفضه منصب مدير المنتخب مع البدري

أكد عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق مساندته الكاملة لحسام البدري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، فى مهمته الجديدة مع الفراعنة بعد توليه المسئولية بشكل رسمي، وتقديمه خلال مؤتمر صحفى أقيم ظهر اليوم، وقال متعب فى تصريحات لقناة أون سبورت: "الجميع في ظهر حسام البدري، ومن قلبي أتمنى نجاحه، تصفية الحسابات نغمة مرفوضة ولم أعتد بها أبدًا في تعاملاتى منذ أن كنت ناشئًا في الأهلي". وأوضح متعب أنه اعتذر عن منصب مدير المنتخب الوطني لرفع الحرج عن حسام البدري وحتى لا تنتشر الأقاويل في الفترة المقبلة عن علاقتي به وتكون سببًا في تعطيل مسيرة المنتخب.
جريزمان‎ (2)

الاتحاد الإسبانى يغرم برشلونة بسبب جريزمان

أعلن الاتحاد الإسبانى لكرة القدم اليوم الخميس، عن فرض عقوبة على نادى برشلونة الإسبانى، وذلك بسبب شكوى قدمها أتليتكو مدريد بتفاوض إدارة البلوجرانا مع أنطوان جريزمان لاعب الروخى بلانكوس السابق والكتالونى حاليا، قبل المدة القانونية. وكشفت صحيفة "الماركا" الإسبانية فى تقرير لها أن الاتحاد الإسبانى وقع غرامة على النادى الكتالونى قدرها 300 يورو فقط، بعد شكوى الأتليتي حول صفقة انتقال جريزمان لقلعة الكامب نو، وانتقل جريزمان للبلوجرانا خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية بعد دفع الشرط الجزائى لأتليتكو مدريد وفسخ عقد اللاعب.
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الإسماعيلي- و أهلي- بني- غازي‎ (1)

صافرة تونسية لإدارة مواجهة الإسماعيلي وأهلي بنغازي

قرر الاتحاد العربي لكرة القدم، تعيين طاقم تحكيم تونسي، لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي ونظيره أهلي بني غازي الليبي، ضمن مواجهات إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، والمقرر إقامتها على ملعب المنستير بتونس يوم الجمعة المقبل، بحضور الجماهير، بعد موافقة الاتحاد العربي، وسيكون الحكم الدولي التونسى هيثم قيراط حكما للساحة، ويعاونه كل من فوزي الجريدي، ومحمد بكير، فيما سيكون سليم بلخواص حكمًا رابعًا.
الإسماعيلي- و أهلي- بني- غازي‎ (5)

20 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة أهلي بنغازي

أعلن الصربي ميودراج ييسيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة أهلي بني غازي الليبي ضمن مواجهات إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، والمقرر إقامتها على ملعب المنستير بتونس يوم الجمعة المقبل بحضور الجماهير، بعد موافقة الاتحاد العربي، ويحلم الدراويش بالتتويج بالكأس، لاستعادة ذكريات التألق فى البطولة، لا سيما نسخة 2004 التي تمكن خلالها من الصعود للمباراة النهائية قبل أن يخسر اللقب لصالح الصفاقسى التونسى 4- 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب سلبيا.
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (10)

الإسماعيلي يتغلب على أهلي بني غازي بالبطولة العربية

نجح فريق الإسماعيلي في الفوز على نظيره فريق أهلي بني غازي الليبي، بأربعة أهداف مُقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد الإسماعيلية، ضمن ذهاب مباريات الدور الـ32 من عمر بطولة محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، سجل للدراويش وجيه عبد الحكيم هدفين في الدقيقتين 4و21 وأحمد مدبولي في الدقيقة 33 وعبد الرحمن مجدي في الدقيقة 87، بينما سجل للفريق الليبي الثنائي سفيان عمران في الدقيقة 29، وانجسان دافيد في الدقيقة 63، وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 27 سبتمبر الجاري، ولم يتم تحديد ملعب اللقاء حتى الان.
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (10)

مفاجآت في تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام أهلي بنغازي

يحتضن استاد الإسماعيلية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً، لقاء النادي الإسماعيلي أمام نظيره أهلي بنغازي الليبي، ضمن مواجهات الذهاب لدور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، والتي سيقودها الحكم الدولي المغربي رضوان جيد صاحب الـ40 عامًا، وذلك وفقًا لما أعلنه الاتحاد العربي لكرة القدم. ويدخل الإسماعيلى مباراة الليلة بحثا عن تحقيق فوز مريح يساعده قبل خوض لقاء الإياب في دولة تونس أواخر الشهر الجارى بسبب الأحداث السياسية التي تمنع دولة ليبيا من استضافة اللقاء.
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