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مصدر يكشف مصير الشهادات الادخارية للأفراد من قرارات خفض الفائدة

٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م
البنك المركزي المصري - أرشيفية
البنك المركزي المصري - أرشيفية
أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، أنه لن يتم خفض الفائدة على الأوعية الإدخارية "الشهادات| للافراد بالبنوك"، على خلفية قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، بخفض الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%، وقال المصدر، إن الأوعية الإدخارية للأفراد مثل شهادات الاستثمار ذات العائد الثابت والمتغير ستبقى كما هي وفق ما أعلنته البنوك الشهر الماضي. وكان البنك الأهلى قد حدد الشهر الماضي أسعار الفائدة على شهادات الادخار البلاتينية لمدة 3 سنوات بواقع 14% و14.25% على الشهادات ذات العائد الشهري والربع سنوي على الترتيب.
وحدد بنك مصر الفائدة على شهادات الثلاث سنوات ذات العائد الشهري عند 14% وعند 14.5% للشهادات ذات العائد المتغير. وقررت لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري اليوم خفض الفائدة على الايداع والاقراض بنسبة 1% لتصل إلى 13.25% و14.25% على الترتيب. كما قررت اللجنة، في إجتماعها مساء اليوم خفض الفائدة على سعر العملية
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سبائك-ذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الخميس، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1530 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
دولارات

سعر الدولار اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.26 جنيه، ونحو 16.36 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك مصر إيران، وبنك التعمير والإسكان، والبنك الأهلي اليوناني، والبنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل نحو 16.35 جنيه للبيع، و16.25 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، وبنك قناة السويس، وبنك كريدي إجريكول ليسجل نحو 16.37 جنيه للبيع، و16.27 جنيه للشراء.
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تعرف على أسعار الليمون اليوم بالأسواق

شهدت أسعار الليمون تراجعا طفيفا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، بعد موجة ارتفاع ناتجة عن نقص المعروض منه فى الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين بوصول الكيلو لنحو 80 جنيها فى أغلب منافذ البيع، يذكر أن المساحة المزروعة بأشجار الليمون في مصر 40 ألف فدان تقريبًا طبقًا لآخر إحصائية، ومعظمها في محافظة الشرقية بنحو 14 ألف فدان، والفيوم 6 آلاف فدان تقريبًا والبحيرة 3 آلاف فدان تقريبًا، ونحو 8 آلاف فدان غرب النوبارية، وتتوزع باقي المساحة في جميع أنحاء الجمهورية.
الجنية-المصري

بعد تزايد عجز الميزان التجاري| هل تنخفض قيمة الجنيه؟

قال تقرير صادر عن المجموعة المالية «هيرميس»، إن العجز المتزايد في الميزان التجاري لمصر يعد مؤشرا على أن ارتفاع الجنيه لا يمكن أن يستمر أكثر من المستويات الحالية. ومنذ بداية العام الجاري 2019، ارتفع الجنيه المصري بنحو 130 قرشا أمام الدولار الأمريكي، ليصل إلى مستوى 16.65 جنيه، في مقابل نحو 17.95 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. بينما ارتفع عجز الميزان التجاري لمصر ليحقق نحو 29.7 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي 2018- 2019، بنسبة زيادة 6%، بحسب مؤشرات ميزان المدفوعات.
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البنك-المركزى

بنوك استثمار تتوقع خفض أسعار الفائدة بين 0.5 و1.5%

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم، الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بخفضها للمرة الثالثة خلال العام الجاري 2019، بنسب تتراوح ما بين 50 و150 نقطة أساس، بحسب بنوك استثمار. ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة. كما أنه يعتبر إحدى أدوات الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادى جيد، بالإضافة إلى مساهمته فى ضبط معدلات التضخم وغيرها من المؤشرات الاقتصادية المهمة.
البنك-المركزي

المركزي يبحث اليوم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم، الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ويعد هذا الاجتماع هو السادس خلال العام الجاري 2019. وقررت اللجنة في اجتماعها أغسطس الماضي، خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري بنسبة 1.5%، لتصل إلى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض. كما تم تخفيض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 1.5%، ليصل إلى 14.75%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75%.
الديون الخارجية (2)

6 عوامل أدت إلى انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، لتنخفض العملة الخضراء بما يقارب 13 قرشا خلال أسبوع واحد فقط، وارتفعت العملة المحلية بواقع 155 قرشا منذ بداية العام الجاري 2019، ليسجل أقل سعر للدولار في البنوك بنحو 16.40 جنيه، في مقابل نحو 17.95 جنيه نهاية العام الماضي 2018، وأصبح الجنيه المصري ثاني أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال العام الجاري 2019، بحسب وكالة بلومبرج، ليتحول خلال الـ4 سنوات الماضية من أسوأ العملات أداءً على مستوى الشرق الأوسط خلال عام 2015، إلى الأفضل حاليا.
البنك-المركزى-المصرى

بعد تراجع التضخم.. ما مستقبل أسعار الفائدة في مصر؟

رسم عدد من بنوك الاستثمار عدة سيناريوهات لمصير أسعار الفائدة في مصر، خاصة عقب الانخفاض المتتالي لمعدلات التضخم، وتشير أغلب التوقعات إلى قيام البنك المركزي المصري بخفض آخر في سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، واستكمال إجراءات التيسير النقدي. وانخفض معدل التضخم السنوي في مصر مسجلا نحو 6.7% خلال شهر أغسطس الماضي، في مقابل نحو 7.8% خلال شهر يوليو السابق عليه، بينما سجل معدل التضخم السنوى الأساسي نحو 6.4% خلال شهر يونيو الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
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