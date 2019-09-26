مصدر يكشف مصير الشهادات الادخارية للأفراد من قرارات خفض الفائدة

٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م

البنك المركزي المصري - أرشيفية

أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، أنه لن يتم خفض الفائدة على الأوعية الإدخارية "الشهادات| للافراد بالبنوك"، على خلفية قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، بخفض الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%، وقال المصدر، إن الأوعية الإدخارية للأفراد مثل شهادات الاستثمار ذات العائد الثابت والمتغير ستبقى كما هي وفق ما أعلنته البنوك الشهر الماضي. وكان البنك الأهلى قد حدد الشهر الماضي أسعار الفائدة على شهادات الادخار البلاتينية لمدة 3 سنوات بواقع 14% و14.25% على الشهادات ذات العائد الشهري والربع سنوي على الترتيب.

وحدد بنك مصر الفائدة على شهادات الثلاث سنوات ذات العائد الشهري عند 14% وعند 14.5% للشهادات ذات العائد المتغير. وقررت لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري اليوم خفض الفائدة على الايداع والاقراض بنسبة 1% لتصل إلى 13.25% و14.25% على الترتيب. كما قررت اللجنة، في إجتماعها مساء اليوم خفض الفائدة على سعر العملية