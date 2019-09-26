متعب يكشف أسباب رفضه منصب مدير المنتخب مع البدري

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٣ م

عماد متعب

أكد عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق مساندته الكاملة لحسام البدري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، فى مهمته الجديدة مع الفراعنة بعد توليه المسئولية بشكل رسمي، وتقديمه خلال مؤتمر صحفى أقيم ظهر اليوم، وقال متعب فى تصريحات لقناة أون سبورت: "الجميع في ظهر حسام البدري، ومن قلبي أتمنى نجاحه، تصفية الحسابات نغمة مرفوضة ولم أعتد بها أبدًا في تعاملاتى منذ أن كنت ناشئًا في الأهلي". وأوضح متعب أنه اعتذر عن منصب مدير المنتخب الوطني لرفع الحرج عن حسام البدري وحتى لا تنتشر الأقاويل في الفترة المقبلة عن علاقتي به وتكون سببًا في تعطيل مسيرة المنتخب.

وتابع متعب: "الفترة المقبلة تتطلب المزيد من الجهد والعرق من قبل الجهاز الفني للمنتخب واللاعبين من أجل عودة نتائج المنتخب المميزة، بعد الخروج من دور الـ16 لبطولة الأمم الإفريقية". وأتم متعب: "أتمنى أن يعي لاعبو منتخب مصر قيمة قميص الفراعنة وأن يعملوا بكل جدية على تحقيق أهداف المرحلة المقبلة بالتأهل