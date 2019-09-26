حرس الحدود يقلب الطاولة على دجلة في الدوري الممتاز

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٩ م

حرس الحدود

حقق فريق حرس الحدود تعادل ثمين مع نظيره وادي دجلة، بهدفين لكلا منهما في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الخميس، على ستاد الجيش بالمكس في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز موسم 2019 - 2020. وافتتح التونسي رفيق كابو شريط الأهداف لوادي دجلة في الدقيقة 16 ، من عرضية رائعة وضعها المهاجم الدجلاوي بالكعب، على يمين أحمد السعدني حارس فريق حرس الحدود، وعزز أحمد سعيد النتيجة لدجلة بعد جملة منظمة نجح اللاعب في تسجيلها في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الاول بتقدم دجلة بهدفين نظيفين.

في الشوط الثاني قلب فريق حرس الحدود الطاولة على فريق وادي دجلة، البداية جاءت في الدقيقة 48 بعدما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للفريق العسكري، نجح عمرو الحلواني في تسجيلها على يسار محمد عبد المنصف، وسط ضغط كبير من جانب لاعبي حرس الحدود ورعونة وتكاسل واضح من لاعبي وادي دجلة، نجح أحمد شرويدة في تسجيل الهدف

في الشوط الثاني قلب فريق حرس الحدود الطاولة على فريق وادي دجلة، البداية جاءت في الدقيقة 48 بعدما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للفريق العسكري، نجح عمرو الحلواني في تسجيلها على يسار محمد عبد المنصف، وسط ضغط كبير من جانب لاعبي حرس الحدود ورعونة وتكاسل واضح من لاعبي وادي دجلة، نجح أحمد شرويدة في تسجيل الهدف الثاني وتعديل النتيجة إلى 2-2 في الدقيقة 84.



بهذه النتيجة ارتفع رصيد حرس الحدود للنقطة الثانية محتلاً المركز التاسع بعد تعادلين مع المصري البورسعيدي واليوم أمام دجلة، بينما رفع رصيد وادي دجلة رصيده للنقطة الأولى في المركز الـ11، بعد خسارته في المباراة الأولى أمام طنطا، بهدف دون رد في الوقت القاتل.