رياضة

حرس الحدود يقلب الطاولة على دجلة في الدوري الممتاز

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٩ م
حرس الحدود
حرس الحدود
حقق فريق حرس الحدود تعادل ثمين مع نظيره وادي دجلة، بهدفين لكلا منهما في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الخميس، على ستاد الجيش بالمكس في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز موسم 2019 - 2020. وافتتح التونسي رفيق كابو شريط الأهداف لوادي دجلة في الدقيقة 16 ، من عرضية رائعة وضعها المهاجم الدجلاوي بالكعب، على يمين أحمد السعدني حارس فريق حرس الحدود، وعزز أحمد سعيد النتيجة لدجلة بعد جملة منظمة نجح اللاعب في تسجيلها في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الاول بتقدم دجلة بهدفين نظيفين.
في الشوط الثاني قلب فريق حرس الحدود الطاولة على فريق وادي دجلة، البداية جاءت في الدقيقة 48 بعدما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للفريق العسكري، نجح عمرو الحلواني في تسجيلها على يسار محمد عبد المنصف، وسط ضغط كبير من جانب لاعبي حرس الحدود ورعونة وتكاسل واضح من لاعبي وادي دجلة، نجح أحمد شرويدة في تسجيل الهدف
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عماد-متعب (2)

متعب يكشف أسباب رفضه منصب مدير المنتخب مع البدري

أكد عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق مساندته الكاملة لحسام البدري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، فى مهمته الجديدة مع الفراعنة بعد توليه المسئولية بشكل رسمي، وتقديمه خلال مؤتمر صحفى أقيم ظهر اليوم، وقال متعب فى تصريحات لقناة أون سبورت: "الجميع في ظهر حسام البدري، ومن قلبي أتمنى نجاحه، تصفية الحسابات نغمة مرفوضة ولم أعتد بها أبدًا في تعاملاتى منذ أن كنت ناشئًا في الأهلي". وأوضح متعب أنه اعتذر عن منصب مدير المنتخب الوطني لرفع الحرج عن حسام البدري وحتى لا تنتشر الأقاويل في الفترة المقبلة عن علاقتي به وتكون سببًا في تعطيل مسيرة المنتخب.
باهر-المحمدي

المحمدي: الكل في الإسماعيلي على قلب رجل واحد

أكد باهر المحمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن فريقه يسعى لتأكيد انتصاره على فريق أهلي بني غازي الليبي فى إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، والمقرر إقامتها على ملعب المنستير بتونس في الخامسة مساء غد الجمعة، بعدما نجح الدراويش في الفوز بأربعة أهداف لهدفين، في مباراة الذهاب، التي جمعتهما، على استاد الإسماعيلية، جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، الذي عقد اليوم الخميس، قائلا: "الكل على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الفوز أو على الأقل العودة إلى مصر بالتعادل".
جريزمان‎ (2)

الاتحاد الإسبانى يغرم برشلونة بسبب جريزمان

أعلن الاتحاد الإسبانى لكرة القدم اليوم الخميس، عن فرض عقوبة على نادى برشلونة الإسبانى، وذلك بسبب شكوى قدمها أتليتكو مدريد بتفاوض إدارة البلوجرانا مع أنطوان جريزمان لاعب الروخى بلانكوس السابق والكتالونى حاليا، قبل المدة القانونية. وكشفت صحيفة "الماركا" الإسبانية فى تقرير لها أن الاتحاد الإسبانى وقع غرامة على النادى الكتالونى قدرها 300 يورو فقط، بعد شكوى الأتليتي حول صفقة انتقال جريزمان لقلعة الكامب نو، وانتقل جريزمان للبلوجرانا خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية بعد دفع الشرط الجزائى لأتليتكو مدريد وفسخ عقد اللاعب.
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المصري

تعادل إيجابى وأول طرد.. حصيلة لقاء المصرى والحدود

تعادل فريق المصرى البورسعيدي أمام نظيره حرس الحدود بنتيجة هدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على ملعب الجيش في السويس ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى ، سجل لصالح فريق حرس الحدود أحمد شرويده، بينما سجل لصالح الفريق البورسعيدي أوستين أموتو . وبهذه النتيجة يتقاسم الفريقين نقطتي التعادل فى افتتاح مبارياتهما فى البطولة المحلية، كما شهدت المباراة أول حالة طرد فى الدورى المصرى بطرد إيزى إيميكا. ويتصدر جدول ترتيب الدورى حتى الان، كلًا من بيراميدز والإنتاج الحربى ومصر المقاصة والمقاولون الإسماعيلي وطنطا .
وادي -دجلة- و طنطا ‎ (2)

الإنتاج يضرب إف سي مصر بثلاثية.. ودجلة يسقط أمام طنطا

افتتح فريق الإنتاج الحربي مشواره في الدوري الممتاز بفوز كبير على نظيره فريق إف سي مصر، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد السلام الدولي، ضمن مباريات الأسبوع الأول في الدوري الممتاز، تقدم الإنتاج الحربي في الدقيقة 23 بهدف سجله المهاجم الجديد للفريق مامادو نديوكو نياس بعدما استلم عرضية أحمد شديد قناوي وسدد في الشباك. ثم توغل أحمد شديد داخل المنطقة ليحصل على ركلة جزاء نفذها معاذ الحناوي بنجاح وسجل منها الهدف الثاني في الدقيقة 41 لفريق العجلات الحربية.
فرحة-محمد-صلاح-بهدفه-فى-تشيلسى (1)

قمة لمحمد صلاح.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم الأحد؟

يشهد اليوم، الأحد، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في الدوريات العالمية، أبرزها استئناف منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز 4 مواجهات منتظرة، بين أسوان ومصر للمقاصة، في الثالثة عصرًا، وبعدها في الخامسة والنصف مساءً يلعب وادي دجلة أمام طنطا، وفي نفس التوقيت يلعب الإنتاج الحربي أمام نادي مصر، وتختتم مباريات الدوري المصري بلقاء المصري وحرس الحدود في الثامنة مساءً، وفي الدوري الإنجليزي، تقام قمة قوية منتظرة في الخامسة والنصف مساءً، بين تشيلسي وليفربول في ظهور منتظر لمحمد صلاح.
عمرو الجنايني

اتحاد الكرة يعلن موعد قرعة الدوري المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إجراء قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2019- 2020 يوم الخميس المقبل في تمام الواحدة ظهرا، في قاعة أوجيني بفندق ماريوت بالزمالك، بحضور مندوبي أندية الدوري الـ18، ومن المُقرر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد انطلاق المسابقة في مراسم إجراء القرعة. وأعلنت لجنة إدارة شؤون اتحاد الكرة المصري في سبتمبر الجاري عن تعيين حسام الزناتي مساعد مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، مديرًا للجنة المسابقات خلفًا لعامر حسين.
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