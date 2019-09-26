مران الأهلي.. تعليمات خاصة لصبحي وفقرة لإنهاء الفرص

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٧ م

مران الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية، مساء اليوم الخميس، على استاد مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، ضمن مباريات الإياب بالدور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، وخصص توماس بينكيل، مخطط الأحمال للفريق، فقرة تدريبية خاصة لمدة 30 دقيقة وذلك من أجل رفع الحالة البدنية للاعبين، وبدأت الفقرة بتدريبات لرفع القوة البدنية والجسمانية للاعبين، واختتم الفقرة بتدريبات لنقل الكرة بشكل سريع في وضع الحركة.

وقام رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، بتقسيم اللاعبين لمجموعتين وخاض تقسيمة قوية، وشهدت التدريبات توجيه تعليمات خاصة من السويسري رينيه فايلر، لرمضان صبحي، مهاجم الفريق، وقام فايلر بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين وارتدت المجموعة الأولى اللون الأزرق بينما ظهرت المجموعة الثانية باللون الفسفوري، وارتدى رمضان