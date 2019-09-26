رياضة

مران الأهلي.. تعليمات خاصة لصبحي وفقرة لإنهاء الفرص

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٧ م
مران الأهلي
مران الأهلي
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية، مساء اليوم الخميس، على استاد مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، ضمن مباريات الإياب بالدور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، وخصص توماس بينكيل، مخطط الأحمال للفريق، فقرة تدريبية خاصة لمدة 30 دقيقة وذلك من أجل رفع الحالة البدنية للاعبين، وبدأت الفقرة بتدريبات لرفع القوة البدنية والجسمانية للاعبين، واختتم الفقرة بتدريبات لنقل الكرة بشكل سريع في وضع الحركة.
وقام رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، بتقسيم اللاعبين لمجموعتين وخاض تقسيمة قوية، وشهدت التدريبات توجيه تعليمات خاصة من السويسري رينيه فايلر، لرمضان صبحي، مهاجم الفريق، وقام فايلر بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين وارتدت المجموعة الأولى اللون الأزرق بينما ظهرت المجموعة الثانية باللون الفسفوري، وارتدى رمضان
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بسبب سرقة ساعة.. نيس يدرس فسخ عقد لاعبه

توصل نادي نيس الفرنسي إلى الجاني الذي قام بسرقة ساعة المهاجم الدنماركي كاسبر دولبرج لاعب الفريق والمُقدرة قيمتها بـ70 ألف يورو، ما يوازي مليونا و245 ألف جنيه مصري، من داخل غرف تغيير ملابس النادي، حيث كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الشكوك تحوم حول اللاعب الشاب لامين ديابي فاديجا، وأن إدارة نيس قامت باستجوابه قبل إصدار أي عقوبات بشأنه، وأن النادي بصدد قرار قوي تجاه اللاعب الشاب البالغ من العمر 18 عامًا، قد يصل إلى الاستغناء عنه، وإنهاء مشواره مع الفريق الذي تدرج في صفوفه على مدار 10 سنوات.
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حرس الحدود يقلب الطاولة على دجلة في الدوري الممتاز

حقق فريق حرس الحدود تعادل ثمين مع نظيره وادي دجلة، بهدفين لكلا منهما في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الخميس، على ستاد الجيش بالمكس في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز موسم 2019 - 2020. وافتتح التونسي رفيق كابو شريط الأهداف لوادي دجلة في الدقيقة 16 ، من عرضية رائعة وضعها المهاجم الدجلاوي بالكعب، على يمين أحمد السعدني حارس فريق حرس الحدود، وعزز أحمد سعيد النتيجة لدجلة بعد جملة منظمة نجح اللاعب في تسجيلها في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الاول بتقدم دجلة بهدفين نظيفين.
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متعب يكشف أسباب رفضه منصب مدير المنتخب مع البدري

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الاهلى- وسموحة (1)

فايلر: تراجع الأداء نتيجة الإجهاد.. وإصابة محسن قوية

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على نظيره فريق سموحة، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز، مؤكدًا على أن فريقه كان الأفضل في الشوط الأول، بعكس ما حدث في نهاية الشوط الثاني. وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "كنا الأفضل في المباراة، والفريق عانى من إجهاد، وأضعنا أكثر من فرصة خطيرة، أما المنافس فله فرصة وحيدة".
الاهلى- وسموحة (13)

الأهلي يفتتح مشواره في الدوري بفوز صعب على سموحة

تمكن فريق الأهلي من الفوز على نظيره سموحة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز. المباراة بدأت بضغط كبير من جانب الأهلي، الأمر الذي وضع لاعبي سموحة تحت ضغط كبير، ولجؤوا للعب بشكل دفاعي مع كثافة عددية في وسط الملعب لغلق المساحات على طرفي الملعب، رمضان صبحي وجيرالدو. هجمات الأهلي لم تتوقف وقام رمضان صبحي في الدقيقة العاشرة باختراق دفاعات سموحة بالتعاون مع مروان محسن وانفرد بالمرمى ووضع الكرة من فوق الهاني سليمان " شيب" معلنا تقدم الأهلي 1- 0.
مران- الأهلي‎ (4)

مران الأهلي.. تقسيمة قوية وجلسة بين فايلر وعبد الحفيظ

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الإثنين، على استاد مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة، بعد عودة البعثة فجرا، من غينيا، وذلك لبدء التحضير لمواجهة الزمالك في كأس السوبر، وعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني، جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قبل انطلاق مران الفريق، وتحدث في حضور المترجم، عن ترتيبات للمرحلة المقبلة وكافة الأمور المتعلقة بالجانب الإداري قبل معسكر الفريق الأحمر في برج العرب بالإسكندرية.
مران -الأهلي- في -غينيا‎ (3)

الأهلي يختتم تدريباته الجماعية استعدادًا لكانو سبورت

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية على ملعب مالابو استعدادًا لمواجهة فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، المقرر إقامتها غدًا السبت في تمام السادسة مساء، ضمن ذهاب مباريات دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، واشتمل مران اليوم على تدريبات بدنية خفيفة وتقسيمة بالكرة تخللها عدد من الجمل التكتيكية تحت إشراف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق. وقاد فقرة تدريبات بدنية بالكرة لمدة 30 دقيقة، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية مع بداية المران شارك فيها جميع اللاعبين.
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