مران الأهلي.. تعليمات خاصة لصبحي وفقرة لإنهاء الفرص
تحرير:أحمد سعيد
٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٧ م
مران الأهلي
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية، مساء اليوم الخميس، على استاد مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، ضمن مباريات الإياب بالدور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، وخصص توماس بينكيل، مخطط الأحمال للفريق، فقرة تدريبية خاصة لمدة 30 دقيقة وذلك من أجل رفع الحالة البدنية للاعبين، وبدأت الفقرة بتدريبات لرفع القوة البدنية والجسمانية للاعبين، واختتم الفقرة بتدريبات لنقل الكرة بشكل سريع في وضع الحركة.
وقام رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، بتقسيم اللاعبين لمجموعتين وخاض تقسيمة قوية، وشهدت التدريبات توجيه تعليمات خاصة من السويسري رينيه فايلر، لرمضان صبحي، مهاجم الفريق، وقام فايلر بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين وارتدت المجموعة الأولى اللون الأزرق بينما ظهرت المجموعة الثانية باللون الفسفوري، وارتدى رمضان
وقام رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، بتقسيم اللاعبين لمجموعتين وخاض تقسيمة قوية، وشهدت التدريبات توجيه تعليمات خاصة من السويسري رينيه فايلر، لرمضان صبحي، مهاجم الفريق، وقام فايلر بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين وارتدت المجموعة الأولى اللون الأزرق بينما ظهرت المجموعة الثانية باللون الفسفوري، وارتدى رمضان صبحي الزي الأسود بتعليمات من فايلر ليكون جوكر الفريق.
وخصص رينيه فايلر، فقرة فنية لتدريب اللاعبين على موقف لاعب ضد لاعب لتحسين القدرات الفنية لدى المهاجمين في إنهاء الفرص أمام المرمى.
ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت، يوم السبت المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية بإياب دور الثاني والثلاثين من دوري أبطال إفريقيا، وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين أحرزهما صلاح محسن ووليد سليمان.