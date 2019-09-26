رياضة

بسبب سرقة ساعة.. نيس يدرس فسخ عقد لاعبه

تحرير:علي الزيني ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٦ م
نيس الفرنسي
نيس الفرنسي
توصل نادي نيس الفرنسي إلى الجاني الذي قام بسرقة ساعة المهاجم الدنماركي كاسبر دولبرج لاعب الفريق والمُقدرة قيمتها بـ70 ألف يورو، ما يوازي مليونا و245 ألف جنيه مصري، من داخل غرف تغيير ملابس النادي، حيث كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الشكوك تحوم حول اللاعب الشاب لامين ديابي فاديجا، وأن إدارة نيس قامت باستجوابه قبل إصدار أي عقوبات بشأنه، وأن النادي بصدد قرار قوي تجاه اللاعب الشاب البالغ من العمر 18 عامًا، قد يصل إلى الاستغناء عنه، وإنهاء مشواره مع الفريق الذي تدرج في صفوفه على مدار 10 سنوات.
وأشارت الصحيفة إلى أن فاديجا لعب 6 مباريات فقط بقميص نيس في الدوري الفرنسي، تحت قيادة لوسيان، لكنه لم يلعب بقميص نيس تحت قيادة مدربه الحالي باتريك فييرا، ويعاني اللاعب من إصابة في كاحل القدم اليمنى تعرض لها في أبريل الماضي، واستلزم إجراء عملية جراحية. وتقدم كاسبر دولبرج المنضم لصفوف نيس في صيف العام
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مران الأهلي

مران الأهلي.. تعليمات خاصة لصبحي وفقرة لإنهاء الفرص

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية، مساء اليوم الخميس، على استاد مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، ضمن مباريات الإياب بالدور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، وخصص توماس بينكيل، مخطط الأحمال للفريق، فقرة تدريبية خاصة لمدة 30 دقيقة وذلك من أجل رفع الحالة البدنية للاعبين، وبدأت الفقرة بتدريبات لرفع القوة البدنية والجسمانية للاعبين، واختتم الفقرة بتدريبات لنقل الكرة بشكل سريع في وضع الحركة.
حرس-الحدود-وادى-دجلة

حرس الحدود يقلب الطاولة على دجلة في الدوري الممتاز

حقق فريق حرس الحدود تعادل ثمين مع نظيره وادي دجلة، بهدفين لكلا منهما في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الخميس، على ستاد الجيش بالمكس في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز موسم 2019 - 2020. وافتتح التونسي رفيق كابو شريط الأهداف لوادي دجلة في الدقيقة 16 ، من عرضية رائعة وضعها المهاجم الدجلاوي بالكعب، على يمين أحمد السعدني حارس فريق حرس الحدود، وعزز أحمد سعيد النتيجة لدجلة بعد جملة منظمة نجح اللاعب في تسجيلها في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الاول بتقدم دجلة بهدفين نظيفين.
عماد-متعب (2)

متعب يكشف أسباب رفضه منصب مدير المنتخب مع البدري

أكد عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق مساندته الكاملة لحسام البدري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، فى مهمته الجديدة مع الفراعنة بعد توليه المسئولية بشكل رسمي، وتقديمه خلال مؤتمر صحفى أقيم ظهر اليوم، وقال متعب فى تصريحات لقناة أون سبورت: "الجميع في ظهر حسام البدري، ومن قلبي أتمنى نجاحه، تصفية الحسابات نغمة مرفوضة ولم أعتد بها أبدًا في تعاملاتى منذ أن كنت ناشئًا في الأهلي". وأوضح متعب أنه اعتذر عن منصب مدير المنتخب الوطني لرفع الحرج عن حسام البدري وحتى لا تنتشر الأقاويل في الفترة المقبلة عن علاقتي به وتكون سببًا في تعطيل مسيرة المنتخب.
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توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (5)

باريس سان جيرمان يسقط في حديقة الأمراء

تعرض فريق باريس سان جيرمان، للخسارة أمام نظيره ريمس بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات الدوري الفرنسي، وتعد هذه هي الخسارة الأولى للفريق الباريسي بمسابقة الدوري على ملعبه، تحت قيادة مديره الفني الألماني توماس توخيل، وشهد اللقاء تواجد النجم البرازيلي نيمار منذ البداية في ظل إصابة كيليان مبابي وإدينسون كافاني وماورو إيكاردي، كما باريس شارك كيلور نافاس في حراسة المرمى.
نيمار ‎ (3)

نيمار: أعترف أنى كنت أريد الرحيل وحزين لذلك السبب

علق البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان، على أزمته الأخيرة التى كانت بسبب رغبته فى العودة لفريقه السابق (برشلونة) خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية، وأشار الدولى البرازيلي بشكل واضح إلى أنه كان يريد الرحيل عن صفوف فريقه، وإن ذلك كان ظاهرًا للجميع، وأنه على الرغم من ذلك يركز حاليًّا بشكل كامل مع فريقه الحالى. وقال نيمار فى تصريحات عقب مباراة الفريق الباريسي اليوم: "الجميع يعلم جيدًا أننى كنت أريد الرحيل، وأنا أَوضحت ذلك تمامًا".
نيمار

هدف قاتل لنيمار يمنح باريس سان جيرمان فوزا مهما

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا صعبًا على ستراسبورج بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهم اليوم السبت على ملعب بارك دى برينس، والتى تأتى فى إطار الاسبوع الخامس من الدورى الفرنسي، وجاء الهدف مفاجأة للجميع حيث كان الهدف من توقيع نيمار دا سيلفا، والذى كان بدوره مفاجأة لجماهير الفريق الباريسي الذين هاجموه فى آخر مباراة للفريق. وباقتناص البى إس جى للثلاث نقاط يستر الفريق الباريسي محتلا المركز الأول برصيد 12 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن رين الوصيف برصيد 9 نقاط.
داني-ألفيس (4)

ألفيس يكشف عن أسباب رفضه لبرشلونة ويوفنتوس

تحدث الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيس، عن سبب رفضه الانتقال من صفوف باريس سان جيرمان لأي من برشلونة أو يوفنتوس هذا الصيف، بعدما فضل العودة إلى موطنه البرازيل عبر بوابة ساو باولو. وقال ألفيس في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أتيحت لي فرصة العودة إلى يوفنتوس وبرشلونة في الصيف الماضي، لكن ساو باولو هو الفريق الوحيد الذي آمن بي، ومنحني عقدًا حتى عام 2022، معظم الأندية الأخرى لم تقدم لي ذلك العرض، لأنهم لم يؤمنوا بي ويعتقدون أنني قاربت على الانتهاء".
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