بسبب سرقة ساعة.. نيس يدرس فسخ عقد لاعبه

تحرير:علي الزيني ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٦ م

نيس الفرنسي

توصل نادي نيس الفرنسي إلى الجاني الذي قام بسرقة ساعة المهاجم الدنماركي كاسبر دولبرج لاعب الفريق والمُقدرة قيمتها بـ70 ألف يورو، ما يوازي مليونا و245 ألف جنيه مصري، من داخل غرف تغيير ملابس النادي، حيث كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الشكوك تحوم حول اللاعب الشاب لامين ديابي فاديجا، وأن إدارة نيس قامت باستجوابه قبل إصدار أي عقوبات بشأنه، وأن النادي بصدد قرار قوي تجاه اللاعب الشاب البالغ من العمر 18 عامًا، قد يصل إلى الاستغناء عنه، وإنهاء مشواره مع الفريق الذي تدرج في صفوفه على مدار 10 سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن فاديجا لعب 6 مباريات فقط بقميص نيس في الدوري الفرنسي، تحت قيادة لوسيان، لكنه لم يلعب بقميص نيس تحت قيادة مدربه الحالي باتريك فييرا، ويعاني اللاعب من إصابة في كاحل القدم اليمنى تعرض لها في أبريل الماضي، واستلزم إجراء عملية جراحية. وتقدم كاسبر دولبرج المنضم لصفوف نيس في صيف العام