تامر عشري بعد فوزه بـ5 جوائز في الجونة: لم أتوقع هذا الدعم

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٤ م

المخرج تامر عشري

أعلنت إدارة مهرحان الجونة السينمائي، عن جوائز منصة الجونة، والتي تقدر بـ250 ألف دولار، وفاز المخرج تامر عشري، بـ5 جوائز، لدعم فيلمه "في الجون"، والذي عبر عن سعادة كبيرة بالدعم الذي حصل عليه، وقال عشري، في تصريحات لـ"التحرير"، إنه لم يكن يتوقع فوزه بخمس جوائز، موضحا أنه كان يتوقع أن يدعمه المهرجان بجائزتين فقط، مشيرا إلى أنه حصل على طاقة كبيرة للتحرك، وأنه سيبدأ في تصوير الفيلم خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه سيقوم بتطوير سيناريو العمل وسيبدأ علي الفور.

يذكر أن منصة الجونة السينمائية، هي فعالية موجهة لصناعة الأفلام، تعمل كملتقى يجمع بين الفكر الإبداعي، والسوق السينمائي، وتقام بهدف تنمية، وتطوير مشاريع الأفلام السينمائية الطموحة والواعدة لمُبدعين مصريين وعرب على حد سواء، ومساعدة تلك المشاريع على إيجاد الدعم الفني والمالي اللازم. وتقدم المنصة العديد