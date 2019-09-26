رياضة

بوكيتينو وأريكسن على ردار ريال مدريد

تحرير:محمد جمال ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٣ م
أريكسن وبوكيتينو
أريكسن وبوكيتينو
كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن اقتراب الدولى الدنماركى كريستيان أريكسن لاعب خط وسط فريق توتنهام من الانضمام لصفوف ريال مدريد، خلال الفترة المقبلة. وأوضح تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية أن إدارة المرينجى تسعى لضم أريكسن فى يناير المقبل، وذلك بعد انتهاء عقد اللاعب صاحب الـ27 عامًا مع نهاية الموسم الجارى، حيث يحق للأخير وقتها التوقيع لأى نادٍ. وتأتى نتائج توتنهام مخيبة للآمال، حيث تعادل فى أولى مبارياته فى دورى الأبطال أمام أولمبياكوس، ونفس الأمر على صعيد الدورى الإنجليزي الذى خاض فيه 6 مباريات فاز فى 2 وتعادل وخسر فى مثلهما.
كما أشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن الملكى فى حالة تمكنه من إقناع أريكسن سينتقل اللاعب فى صفقة مجانية، كما أضافت أن مانشستر يونايتد هو الآخر يسعى لضم اللاعب الدانماركى. وأضافت ميرور فى تقريرها أن أريكسن ليس الوحيد من السبيرز الذى وضعته إدارة الملكى على رادارها، مشيرة إلى أن بوكيتينو المدير الفنى للسبيرز
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عمرو جمال‎

عمرو جمال يتعرض للطرد للمرة الأولى في مسيرته

تعرض عمرو جمال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، والمعار من صفوف الأهلي، لحالة طرد، خلال مواجهة فريقه ونظيره إنبي، التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب استاد «بتروسبورت»، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، بقيادة الحكم محمود البنا، ويعاونه الثنائي مصطفى عطية ومصطفى حسن، ومحمود وفا حكمًا رابعًا، حيث حصل عمرو على البطاقة الصفراء الثانية، وتعد هذه هي أول بطاقة حمراء في مسيرة عمرو جمال الكروية، الذي انتقل مع بداية الموسم لفريق طلائع الجيش.
على-معلول-وحسين-الشحات-وحسام-عاشور

مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة كانو سبورت

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن ضم 21 لاعبًا لقائمة فريقه استعدادا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في المباراة المقرر لها بعد غد السبت، على استاد الجيش ببرج العرب في إياب دور الثاني والثلاثين من دوري أبطال إفريقيا، ونجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بغينيا بثنائي صلاح محسن ووليد سليمان. وأدى الفريق مساء اليوم الخميس، تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش، ويدخل في معسكر مغلق غدًا الجمعة.
الاتحاد -السكندري‎

الاتحاد السكندرى يقتنص فوزًا سهلًا من العربى الكويتي

نجح فريق الاتحاد السكندرى فى اقتناص فوزًا غاليًا أمام فريق العربى الكويتى بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الخميس على ملعب برج العرب والتى أقيمت بجمهور فى إطار دور الـ32 من عمر البطولة العربية، وسجل لصالح فريق الاتحاد السكندرى كلًا من خالد قمر ورزاق سيسيه ليمنحوا تأهل غالٍ للاتحاد . وبفوز الاتحاد اليوم تصبح نتيجة المباراتين 3-صفر للاتحاد، وذلك بعد الفوز الذي حققه الفريق السكندري على نظيره الكويتى فى ملعبه (صباح السالم) بهدف نظيف فى مباراة الذهاب .
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بوكتينيو- مدرب- توتنهام

بوكيتينو يعلق على تولي مهمة تدريب ريال مدريد

علق الأرجنتينى ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام، على الأنباء التي ترددت مؤخرًا، عن توليه الإدارة الفنية لفريق ريال مدريد الإسبانى، إذ كشفت صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية، أن بوكيتينو يعتبر هدفًا لريال مدريد، وظل مرتبطًا بالنادي على مدار الأشهر القليلة الماضية، خاصة بعد تعرض زين الدين زيدان، المدير الفني للمرينجي، لانتقادات قوية منذ عودته إلى النادي في مارس الماضي، حيث انخفض معدل فوزه، مما سمح بانتشار شائعات بأن بوكيتينو قد يحل محله خلال الفترة المقبلة.
توتنهام‎

إريكسن يرفض كل عروض توتنهام لتجديد عقده

رفض النجم الدنماركي كريستيان إريكسن كل العروض التي تقدم بها توتنهام من أجل تمديد عقده، إذ ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بنهاية الموسم الجاري، وذلك من أجل إجبار السبيرز على الموافقة على رحيله إلى الدوري الإسباني. ويأتي ذلك بعدما صرح الدنماركي عقب نهائي دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي، الذي خسره توتنهام أمام ليفربول، برغبته في خوض تحدّ جديد، وفشل السبيرز في إقناعه بتجديد عقده هذا الصيف، كما فشل في بيعه في الوقت الذي أعرب فيه ريال مدريد عن اهتمامه بضمه، وذلك بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.
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إريكسن: لست نادمًا على طلب المغادرة من توتنهام

كشف الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن عدم مغادرة توتنهام في سوق الانتقالات الصيفية الذي انتهى في جميع الدوريات الأوروبية الكبرى مساء أمس الإثنين. وارتبط لاعب خط الوسط الدنماركي بالانضمام إلى عدد من الأندية الكبيرة خلال الأشهر الماضية، لكنه شدد على أنه لا يشعر بأي ندم على قراره بالتعبير عن رغبته بمغادرة توتنهام هذا الصيف. وأعلن كريستيان إريكسن البالغ من العمر 27 عاماً في يونيو الماضي أنه يرغب بتجربة جديدة مع نادٍ آخر، لكن شروط النادي اللندني للموافقة على بيعه دفعت الجميع للابتعاد عن طريقه.
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بوكيتينو عن رحيل إريكسن: أتمنى أن أقول مستحيل

علق ماوريسيو بوكيتينو المدير الفنى لفريق توتنهام على التعادل المثير أمام آرسنال والذي انتهى بنتيجة 2-2 فى إطار الأسبوع الرابع من عمر الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وأشار بوكيتينو إلى أن المباراة كانت عظيمة كما كشف أيضا خلال المؤتمر الصحفي عن مستقبل كريستيان إريكسن خط وسط السبيرز. وقال بوكيتينو :"أعتقد أنها مباراة عظيمة كلا الفريقين، لعبنا بشكل جيد وصنعنا العديد من الفرص، لكن هدف أرسنال غير كل شىء". وكان إريكسن وضع بصمته فى مباراة اليوم حيث سجل أول أهداف المباراة فى الدقيقة 12.
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