بوكيتينو وأريكسن على ردار ريال مدريد

تحرير:محمد جمال ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٣ م

أريكسن وبوكيتينو

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن اقتراب الدولى الدنماركى كريستيان أريكسن لاعب خط وسط فريق توتنهام من الانضمام لصفوف ريال مدريد، خلال الفترة المقبلة. وأوضح تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية أن إدارة المرينجى تسعى لضم أريكسن فى يناير المقبل، وذلك بعد انتهاء عقد اللاعب صاحب الـ27 عامًا مع نهاية الموسم الجارى، حيث يحق للأخير وقتها التوقيع لأى نادٍ. وتأتى نتائج توتنهام مخيبة للآمال، حيث تعادل فى أولى مبارياته فى دورى الأبطال أمام أولمبياكوس، ونفس الأمر على صعيد الدورى الإنجليزي الذى خاض فيه 6 مباريات فاز فى 2 وتعادل وخسر فى مثلهما.

كما أشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن الملكى فى حالة تمكنه من إقناع أريكسن سينتقل اللاعب فى صفقة مجانية، كما أضافت أن مانشستر يونايتد هو الآخر يسعى لضم اللاعب الدانماركى. وأضافت ميرور فى تقريرها أن أريكسن ليس الوحيد من السبيرز الذى وضعته إدارة الملكى على رادارها، مشيرة إلى أن بوكيتينو المدير الفنى للسبيرز