النخب السياسية في عالم ما بعد الربيع العربي

نبيل عبد الفتاح

٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٨ م

صور المشاهد السياسية والاجتماعية والثقافية فى عموم البلدان العربية، تبدو درامية من حيث الاضطراب وعدم الاستقرار، وتفاقم الاحتقانات، والانقسامات، والاختلالات البنيوية، وذلك بعد الربيع العربى المجازى، وفيضان الأوصاف السياسية الكبرى بما انطوت عليه من مبالغات تجاوزت الواقع الموضوعى والتاريخى لإحداث سنوات القلق والأمل، والرغبات والأشواق العارمة فى تغييرات جذرية فى النظم السياسية، وفى تركيب النخب الحاكمة والمعارضة، وإعادة بناء الدولة والنظام السياسى على نحو ديمقراطى، يسمح بإعادة بناء التوازنات الداخلية، بين المكونات الأولية –الدينية والمذهبية والعرقية والقومية.. إلخ- من خلال سياسات جديدة فى التوزيع الاجتماعى، والتقليل من الفجوات الواسعة بين القلة عند قمة النظام الاجتماعى من الأثرياء، وبين الطبقات الوسطى، والأغلبيات الشعبية.

كانت الطموحات الهائلة وغير الواقعية، تدور حول ضرورة صياغة أنظمة تمثيلية قادرة على استيعاب وتمثيل سياسى لمصالح القوى الاجتماعية المختلفة، وذلك فى إطار نظم جديدة وروئ جديدة، ووجوه مختلفة عن تلك التى عاشتها عديد الأجيال منذ الاستقلال الوطنى عن الكلونياليات البريطانية والفرنسية والإيطالية، والتى كشفت الحصاد

كانت الطموحات الهائلة وغير الواقعية، تدور حول ضرورة صياغة أنظمة تمثيلية قادرة على استيعاب وتمثيل سياسى لمصالح القوى الاجتماعية المختلفة، وذلك فى إطار نظم جديدة وروئ جديدة، ووجوه مختلفة عن تلك التى عاشتها عديد الأجيال منذ الاستقلال الوطنى عن الكلونياليات البريطانية والفرنسية والإيطالية، والتى كشفت الحصاد السياسى والاقتصادى والاجتماعى، عن فشلها التاريخى فى بناء دول مستقلة، وأنظمة سياسية ونخب تتسم بالعقلانية السياسية، والكفاءة التنظيمية والإدارية.

هذا الحصاد المر للتجارب السياسية، وانهيار الأيديولوجيات السياسية الهشة والشعاراتية، وتوظيف الدين فى التعبئة والحشد السياسى، والهجوم على المعارضين، أدى إلى استخدام الجماعات الإسلامية السياسية والراديكالية، الدين وتأويلاته الوضعية المحافظة فى إحداث تحولات فى الثقافات الوطنية، وإلى بناء انقسامات دينية مع الكتل الدينية المسيحية، ومن ثم كسر محاولات السعى إلى بناء موحدات وطنية، تتجاوز الانتماءات الدينية.

أدت التواطؤات بين النخب السياسية الحاكمة، وبين بعض الجماعات الإسلامية إلى تمددها وسط الفئات الاجتماعية الوسطى والصغيرة والقطاعات الشعبية، وذلك كما حدث فى مصر والسودان فى أواخر عهد جعفر النميرى وما بعد، وفى تونس فى أواخر عهد بن على، ثم توظيف الجماعات السلفية، والسماح لها بالتمدد طالما لا تطالب بالسلطة، وذلك لمواجهة الإخوان المسلمين.

كان المجتمع وفئاته الاجتماعية وإعادة صياغة توجهاته وثقافته الدينية والمدنية، هو الهدف الأساس، من أجل الوثوب فيما بعد إلى سدة السلطة.

من هذا المنطلق تم تديين المجال الخاص من خلال نظام الزى للمرأة، والعلامات والرموز الدينية على الحوائط المنزلية، وفى المصاعد الكهربائية، ثم امتد ذلك إلى الحث على ارتداء الحجاب، ثم النقاب، من خلال توظيف بعض الفتاوى والتأويلات الدينية المحافظة، ثم الانتقال إلى المجال العام المحاصر، والتمدد داخل بعض المؤسسات الدينية الرسمية، من خلال التجنيد لبعض أعضائها.

هذا النمط الشائع من توظيف الدين فى السياسة، أدى إلى تدهور مستويات الحوار والجدل العام على مستوى الجماعات الثقافية، التى تعرضت لأشكال مختلفة من التشكيك فى خطاباتهم الثقافية من منظور معيارى بسيط يعتمد على الثنائية الضدية بين الحلال والحرام، التى امتدت إلى مجالات السرد الإبداعى فى القصة والرواية والشعر والمسرح، ثم تجاوز ذلك إلى استخدام الثنائية الضدية للإيمان والكفر فى تقديم هذه الأعمال، لا شك أن ذلك أدى إلى بعض الاعتداءات الشهيرة على بعض الكتاب، واغتيال بعضهم كفرج فودة ومحاولات الاعتداء الفاشلة على عميد الرواية العربية نجيب محفوظ وآخرين.

واغتيال بعض السياسيين كما حدث لناهض حفتر فى الأردن، أو رفع دعاوى حسبة ضد بعض الشعراء والأدباء والكتاب فى مصر والأردن.

لا شك أن حصاد هذا النمط من التكفير والاعتداءات الجسدية، أثر سلبًا على الحياة العقلية والفكرية فى عديد من البلدان العربية، وعلى الإنتاج الفكرى والفنى.

من ناحية أخرى تدهور مستويات التعليم فى كل مراحله، ومعه تدنى مستويات كفاءة الأجهزة والمؤسسات الصحية العامة، وغلاء ثمن العلاج والدواء، فى ظل اتساع الفجوات الاجتماعية وتراجع مستويات الحياة للطبقات الوسطى- الوسطى، والصغيرة، والشعبية وتزايد معدلات الفقر والأفقار، الأخطر الانفجارات السكانية، فى ظل تناقص الفرص الاجتماعية، فى العمل لانتشار معدلات البطالة، فى ظل السياسات النيوليبرالية التى قصمت ظهور هذه الطبقات، مع تراجع السياسات الاجتماعية، التى سادت مع نظم ما بعد الاستقلال.

أسباب كثيرة تكمن وراء الاحتقانات الاجتماعية فى العالم العربى، هى التى ساهمت فى الجمود السياسى، وجفاف الحيوية السياسية والاجتماعية على نحو أدى إلى وصف هذه المنطقة وتخلفها التاريخى، بأنها تمثل استثناء واستعصاءً لإمكانات التطور الديمقراطى، واحترام منظومات حقوق الإنسان بأجيالها الثلاثة والجيل الرابع الذى يتشكل، عندما حدثت انتفاضات تونس، ومصر الجماهيرية، ولكل أسبابها وخصوصيتها، أدت إلى ثورة توقعات كبرى على المستويين السياسى والاقتصادى والثقافى والاجتماعى، وانهمرت الأوصاف التمجيدية الكبرى، ووصف كلا الحدثين الكبيرين بالثورة، وفى المراحل الانتقالية لكل الحدثين برزت عديد الأخطاء فى التقييمات، والتصورات، وتتالت الأخطاء الكبرى، فى إدارة هذه الأحداث، ومراحلها الانتقالية، والأخطر أنها لم تستوعب ويتم دراستها على نحو موضوعى، والحوار العلمى حولها، فى ظل تراجع الطلب السياسى على مراكز النخب السياسى والاجتماعى والاقتصادى، وضعف الإنتاج البحثى فى الغالب الأعم والاستثناءات قليلة.

من الملاحظ أيضا عدم استيعاب هذه التجارب، لدى بعض النخب السياسية فى بعض الحالات العربية الأخرى التى أدت إلى حروب أهلية بتدخلات إقليمية من الأقاليم العربى الميسور، أو من إيران أو تركيا، على نحو فاقم من هذه الحروب الأهلية فى اليمن، وليبيا، والاحتقانات الطائفية فى لبنان والحروب الأهلية فى سوريا، والنزاعات المذهبية والقومية فى العراق.

لم تستوعب النخب السياسية والقبلية والمناطقية والمذهبية والطائفية، خبرات الفشل التاريخى، ولا مستجدات التغير السياسى فى تونس، ومصر، كشفت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية فى تونس، عن نتائج تبدو لبعضهم صادمة، لاسيما غالب المثقفين العلمانيين والطبقة السياسية التونسية فى غالب أطيافها، وذلك من خلال التصويت لصالح قيس سعيد، ونبيل القروى رجل الأعمال، على الرغم من أن بعض استطلاعات الرأى العام أشارت إلى أنهما المرشحان الأكثر حظًا فى الوصول إلى الدورة الثانية، الأول متخصص فى القانون الدستورى، ويحمل خطابا شعبويا شبه محافظ، ويخاطب الأجيال الجديدة الشابة، من طلاب وخريجى الجامعات، وغيرهم، والثانى اعتمد على قناة نسمة المملوكة له، وعلى تقديم الخدمات الاجتماعية لبعض المناطق الفقيرة.

النتائج كشفت عن تصويت يصفه البعض بالعقابى للنخبة الحاكمة وفرعيها المدنى والإسلامى ممثلا فى حزب النهضة، والمدنى حزبى نداء تونس، وتحيا تونس، والقوى اليسارية والقومية. اتجاهات التصويت كشفت عن بعض التراجع فى شعبية النهضة على نحو ما برز فى التصويت لمرشحها للرئاسة الشيخ عبدالفتاح مورو نائب الغنوشى، ونائب رئيس البرلمان التونسى، والذى جاء فى المركز الثالث، كشفت الجولة الأولى عن رفض الناخبين للنخبة الحاكمة التى جاءت بعد انتفاضة جانفى، والتى لم تستطع تحقيق شعاراتها المرفوعة، وازدادت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية سوءًا، وخاصة الفئات الفقيرة والمعسورة، وبعض الشرائح الوسطى الصغيرة، لاسيما فى مناطق الجنوب والوسط التونسى.

من ناحية أخرى لم تستطع النخبة الحاكمة إقناع الشرائح الجيلية الشابة بخطاباتها السياسية، ومن ثم اتسعت أزمة الثقة الشعبية بالنظام الجديد/ القديم ما بعد جانفى، والأهم اتساع الهوة بين الحكم/ النظام، وبين الشباب، الذى أدار ظهره للطبقة السياسية الحاكمة، والمعارضة.

(للحديث يقية)