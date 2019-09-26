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النخب السياسية في عالم ما بعد الربيع العربي

نبيل عبد الفتاح
بقلم: نبيل عبد الفتاح
نبيل عبد الفتاح
٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٨ م
الانتخابات التونسية
الانتخابات التونسية
صور المشاهد السياسية والاجتماعية والثقافية فى عموم البلدان العربية، تبدو درامية من حيث الاضطراب وعدم الاستقرار، وتفاقم الاحتقانات، والانقسامات، والاختلالات البنيوية، وذلك بعد الربيع العربى المجازى، وفيضان الأوصاف السياسية الكبرى بما انطوت عليه من مبالغات تجاوزت الواقع الموضوعى والتاريخى لإحداث سنوات القلق والأمل، والرغبات والأشواق العارمة فى تغييرات جذرية فى النظم السياسية، وفى تركيب النخب الحاكمة والمعارضة، وإعادة بناء الدولة والنظام السياسى على نحو ديمقراطى، يسمح بإعادة بناء التوازنات الداخلية، بين المكونات الأولية –الدينية والمذهبية والعرقية والقومية.. إلخ- من خلال سياسات جديدة فى التوزيع الاجتماعى، والتقليل من الفجوات الواسعة بين القلة عند قمة النظام الاجتماعى من الأثرياء، وبين الطبقات الوسطى، والأغلبيات الشعبية.
كانت الطموحات الهائلة وغير الواقعية، تدور حول ضرورة صياغة أنظمة تمثيلية قادرة على استيعاب وتمثيل سياسى لمصالح القوى الاجتماعية المختلفة، وذلك فى إطار نظم جديدة وروئ جديدة، ووجوه مختلفة عن تلك التى عاشتها عديد الأجيال منذ الاستقلال الوطنى عن الكلونياليات البريطانية والفرنسية والإيطالية، والتى كشفت الحصاد
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زواج جغرافي

بعد زواجنا، أنا وسلوى، عام 95، قمنا برحلة ماراثونية لتوسيع الخريطة حول مركز الزواج، وضم بلدان ومسافات إليه، والوصول به إلى أقصى نقطة تحمُّل يمكن أن يصل إليها. كانت هذه الرحلة بمنزلة خريطة طريق للمستقبل، ستضع هيكلا نفسيا، وجغرافيا، لشكل الحياة التي ستتلوها. لم تكن رحلة شهر عسل بالمعنى المعروف، فقد كان هناك جانب به تعب ومشقة، وبذل جهد، وليس استرخاءً وتمددا دائمين. ربما هذا الجهد والتعب سيكونان أيضا حجر أساس للرحلات القادمة، فداخل هذا الجانب الذي يتسم بالتعب تكمن أيضا المتعة، كتوأم له.
علم-مصر5 (2)

لأنهم.. صخرة فى جبل كبرياء الله!

(1) من المؤكد أنه بحث مرهق لمن يحاول الإحاطة بجوهر الشخصية المصرية، لكن لذة النص تحمل قدرا كبيرا من العذوبة مع العذاب، والنص مكون من ثلاثة حروف (ميم، صاد، راء)، فالشخصية المصرية عالم ثري وفضاء جوهري يتجلى في ضياء التحولات التي يشهدها المجتمع باستمرار، ولا بد من الاستمرارية بوصفه مجتمعا متحركا سواء في ذاته الفردية أم ذاته الجمعية، لتتكشف طبقات الشخصية المصرية، وهي طبقات يتداخل بعضها في بعض ويتساند.
علم -مصر -والمانيا

محاولة لتهدئة سوء الفهم المتبادل (2/2)

الغرب الغائم فى العقل العربى، هو نتاج لضعف الدراسات التاريخية، والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية عن الدول والنظم السياسية والمجتمعات الغربية، فى مقابل بعض الصور النمطية عن الغرب الكولونيالى، الذى استعمر المنطقة العربية واستغل ثرواتها، أو الغرب السياحى لدى بعض مكونات النخب العربية، أو الغرب المصرفى الذى تودع خلاله الثروات العربية المهربة، والناتجة عن فساد النخبة الحاكمة، وزبائنها المقربين.
محمد-خان

خطابات خان (2-2)

هذه "الصداقة" أو "الأخوّة" التي جمعت بين محمد خان وسعيد شيمي، تكونت من قوة إيمانهما معا بالسينما، التي كانت تشكل، في ذلك الوقت، سحرا خالصا وأحد مصادر إلهام عصرهما -ولد الاثنان في بداية الأربعينيات- وقبل ممارستهما لها. تحولت السينما إلى قوة مجردة مثل أي إيمان أو دين يمارس سلطته الروحية بقوة السحر والغموض والحكمة والإخلاص والعدالة التي يحتويها.
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