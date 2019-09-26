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ترامب يسخر من الديمقراطيين بعد تسريب مكالمته: سيخسرون الانتخابات

٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١١ م
ترامب
ترامب
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، الديمقراطيين في بلاده بـ"نسج القصص"، قائلاً إنهم يعلمون أنهم سوف يخسرون الانتخابات، ضيفا في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف، وطاقمه "ينسجون القصص"، وذلك في إشارة إلى التطورات الأخيرة بشأن مكالمة ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، وبرر الرئيس الأمريكي تصرفات الديمقراطيين بأنهم "سيخسرون الانتخابات، هم يعرفون، وهذا هو السبب لما يقومون به"، وفقا لـ "سي إن إن".
ووصف ترامب، ما يقوم به الديمقراطيون، بأنه "وصمة عار، لا ينبغي السماح بها"، داعياً إلى إيقاف هذه المساعي.وكان الرئيس الأمريكي قد أكد في وقت سابق، لنظيره الأوكراني، مواصلة تقديم الدعم العسكري لبلاده، بعد بروز أزمة بين واشنطن وكييف على خلفية نشر البيت الأبيض نص محتوى مكالمة هاتفية جرت بين ترامب وزيلينكسي
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دونالد ترامب

خان القسم.. مدير الاستخبارات الأمريكية في شهادته عن مكالمة ترامب

استجوب مجلس النواب الأمريكيون مسؤول الاستخبارات في إدارة الرئيس الأمريكي ترامب حول ادعاء ورد في بلاغ شخص مجهول الهوية وأدى إلى مباشرة مجلس النواب إجراءات عزل الرئيس. وكان مدير الأمن القومي بالوكالة جوزيف ماجواير قد رفض عرض تفاصيل الشكوى على الكونجرس، والتي يتعلق الاتهام بمكالمة هاتفية بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الأوكراني، إذ طلب خلالها ترامب من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي فتح تحقيق في مزاعم فساد متصلة بنجل نائب الرئيس السابق وخصمه السياسي جو بايدن، وفقًا لما ذكرته الـbbc.
الهجوم -على- شركة -أرامكو

مسؤول أمريكي: «هجوم أرامكو» انطلق من جنوب غرب إيران

قال مسؤول أمريكي، إن الولايات المتحدة تعتقد أن الهجوم على منشأتي النفط في السعودية انطلق من جنوب غرب إيران، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» على لسان المسؤول. وبحسب قناة «العربية»، قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين، اشترطوا عدم نشر أسمائهم، إن الهجوم على منشأتي النفط بالسعودية شمل طائرات مسيرة وصواريخ كروز، مما يظهر أن الهجوم شمل قدرا من التعقيد والتطور أعلى مما كان يعتقد في بادئ الأمر. وفي وقت سابق، الثلاثاء، قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إن الجيش الأمريكي مستعد بعد الهجمات التي تعرضت لها منشأتا شركة أرامكو في السعودية.
دونالد ترامب

ترامب يوافق على نشر قوات أمريكية «دفاعية» في المنطقة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب وافق على إرسال قوات أمريكية ذات طبيعة دفاعية وتركز بشكل أساسي على الدفاع الجوي والصاروخي بعد الهجمات التي تعرضت لها منشأتي نفط بالسعودية. وذكَّر وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر بتدمير القوات الإيرانية طائرة أمريكية مسيرة في يونيو بعد احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية، وقال إن هجوم 14 سبتمبر على منشأتين نفطيّتين سعوديّتين «يُشكّل تصعيدا كبيرا للعدوان الإيراني». وأضاف البنتاجون أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن وحدات بعينها ليتم نشرها في المنطقة مضيفا أن عدد القوات ستكون «معتدلة».
مكتب-التحقيقات الفيدرالي-إف-بي-آي (2)

اعتقال جندي أمريكي خطط لتفجيرات في الولايات المتحدة

اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي «اف بي آي»، جنديا أمريكيا ناقش خططا لتفجير شبكة إخبارية أمريكية كبيرة، واقترح استهداف المرشح الديمقراطي للرئاسة بيتو أورورك.وبحسب قناة «الحرة»، أعلن المكتب أن الجندي خطط للسفر إلى أوكرانيا للقتال في صفوف «كتيبة ازوف» اليمينية العنيفة، ونشر معلومات على الإنترنت حول كيفية صنع القنابل. وبحسب أوراق الاتهام، فإن جاريت ويليام سميث، انضم إلى الجيش الأمريكي فقط بعد إبداء رغبته في القتال في أوكرانيا. وتحدث سميث في 19 أغسطس 2019، مع مخبر من اف بي آي، في مجموعة دردشة على الإنترنت وناقش معه خطة لشن هجوم داخل الولايات المتحدة.
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دونالد ترامب

استخبارات النواب الأمريكي: مكالمة ترامب تدينه أكثر من المتوقع

قال آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن فحوى المكالمة الهاتفية بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الأوكراني، تدينه أكثر من المتوقع، جاء ذلك بعد أن نشر البيت الأبيض، مضمون المكالمة التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني فلودومير زيلينيسكر، بعدما قيل إن ساكن البيت الأبيض طلب فيها من الرئيس الأوروبي أن يفتح تحقيقا بشأن أنشطة نجل جو بايدن، المرشح الديمقراطي البارز لانتخابات الرئاسة الأمريكية في 2020، بحسب سكاي نيوز.
نانسي بيلوسي وترامب

بيلوسي: ترامب سيحاسب.. ولا أحد فوق القانون

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن الرئيس دونالد ترامب، سيحاسب لأنه لا أحد فوق القانون، وذلك عقب إعلانها فتح تحقيق رسمي لعزل ترامب، على خلفية مزاعم حول لجوء الرئيس إلى قوى خارجية لتحقيق مكاسب سياسية داخلية، وقالت بيلوسي في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء، إن "رئيس الولايات المتحدة انتهك مسؤولياته الدستورية، فقد طلب من حكومة أجنبية مساعدته في حملته السياسية على حساب أمننا القومي، علاوة على تقويض نزاهة انتخاباتنا"، مضيفة أن "هذا لا يمكن قبوله، سيحاسب. فليس هناك من هو فوق القانون"، بحسب سي إن إن.
دونالد-ترامب (5)

تحرش بالرئاسة.. أول تعليق لترامب على بدء إجراءت عزله

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إعلان رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي زعيمة الأغلبية الديمقراطية في الكونجرس، خلال مؤتمر صحفي، فتح تحقيق لبدء إجراءات عزل الرئيس الجمهوري، وكتب ترامب عبر حسابه على تويتر: "تحرش بالرئاسة"، وقالت بيلوسي، إن مجلس النواب سيبدأ النظر في مسألة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية المعلومات حول ضغطه على أوكرانيا لمصلحته السياسية، فيما ذكر الزعماء الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي في بيان أن المجلس سيصوت يوم الأربعاء على مشروع قانون يوضح رفض الكونجرس لجهود إدارة ترامب لمنع الكشف عن شكوى شخص أفشى ما دار في اتصال هاتفي بين ترامب ورئيس أوكرانيا من تعرضه لضغوط.
دونالد ترامب

ترامب يقحم أوكرانيا في أزماته السياسية الداخلية

بعد هدنة قصيرة توقفت خلالها الأعمال العدائية ضد مجتمع الاستخبارات وإنفاذ القانون في الولايات المتحدة، يستعد الرئيس دونالد ترامب لخوض معركة جديدة، مستخدمًا العديد من التكتيكات التي تبتعد عن شبهات الادعاءات السابقة بارتكاب مخالفات قانونية في الإدارة الأمريكية. السؤال المطروح هذا الأسبوع هو ما إذا كان الرئيس الأمريكي ومحاميه الشخصي، رودي جولياني، أساؤوا استخدام السلطة التنفيذية للضغط على أوكرانيا للتحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، والذي لا يزال مرشحًا رفيع المستوى للديمقراطيين في الرئاسة.
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