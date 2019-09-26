ترامب يسخر من الديمقراطيين بعد تسريب مكالمته: سيخسرون الانتخابات

٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١١ م

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اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، الديمقراطيين في بلاده بـ"نسج القصص"، قائلاً إنهم يعلمون أنهم سوف يخسرون الانتخابات، ضيفا في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف، وطاقمه "ينسجون القصص"، وذلك في إشارة إلى التطورات الأخيرة بشأن مكالمة ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، وبرر الرئيس الأمريكي تصرفات الديمقراطيين بأنهم "سيخسرون الانتخابات، هم يعرفون، وهذا هو السبب لما يقومون به"، وفقا لـ "سي إن إن".

ووصف ترامب، ما يقوم به الديمقراطيون، بأنه "وصمة عار، لا ينبغي السماح بها"، داعياً إلى إيقاف هذه المساعي.وكان الرئيس الأمريكي قد أكد في وقت سابق، لنظيره الأوكراني، مواصلة تقديم الدعم العسكري لبلاده، بعد بروز أزمة بين واشنطن وكييف على خلفية نشر البيت الأبيض نص محتوى مكالمة هاتفية جرت بين ترامب وزيلينكسي