ميدو يكشف سبب اختفاء أصوات مصر في جوائز الأفضل

تحرير:علي الزيني ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٤ م

أحمد حسام ميدو

كشف أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، والمدير الفني الحالي، للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، عن تفاصيل عملية التصويت في استفتاء، حفل توزيع جوائز أفضل لاعبي ومدربي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، متفوقًا على الهولندي فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، في المقابل حل صلاح صاحب الـ27 عامًا في المركز الرابع، خلف الثلاثي بالقائمة النهائية المختصرة.

وتحدث ميدو في تصريحات صحفية، مساء اليوم الأربعاء، قائلا: "علمت من مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن سلسلة من الأخطاء تسببت في النهاية في حجب صوتي المدير الفني للمنتخب المصري وأحمد المحمدي قائد المنتخب ولاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي". وشارك في التصويت من جانب مصر المسؤول الإعلامي هاني دانيال، بينما