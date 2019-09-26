رياضة

ميدو يكشف سبب اختفاء أصوات مصر في جوائز الأفضل

تحرير:علي الزيني ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٤ م
أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو
كشف أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، والمدير الفني الحالي، للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، عن تفاصيل عملية التصويت في استفتاء، حفل توزيع جوائز أفضل لاعبي ومدربي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، متفوقًا على الهولندي فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، في المقابل حل صلاح صاحب الـ27 عامًا في المركز الرابع، خلف الثلاثي بالقائمة النهائية المختصرة.
وتحدث ميدو في تصريحات صحفية، مساء اليوم الأربعاء، قائلا: "علمت من مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن سلسلة من الأخطاء تسببت في النهاية في حجب صوتي المدير الفني للمنتخب المصري وأحمد المحمدي قائد المنتخب ولاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي". وشارك في التصويت من جانب مصر المسؤول الإعلامي هاني دانيال، بينما
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عمرو جمال‎

عمرو جمال يتعرض للطرد للمرة الأولى في مسيرته

تعرض عمرو جمال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، والمعار من صفوف الأهلي، لحالة طرد، خلال مواجهة فريقه ونظيره إنبي، التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب استاد «بتروسبورت»، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، بقيادة الحكم محمود البنا، ويعاونه الثنائي مصطفى عطية ومصطفى حسن، ومحمود وفا حكمًا رابعًا، حيث حصل عمرو على البطاقة الصفراء الثانية، وتعد هذه هي أول بطاقة حمراء في مسيرة عمرو جمال الكروية، الذي انتقل مع بداية الموسم لفريق طلائع الجيش.
على-معلول-وحسين-الشحات-وحسام-عاشور

مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة كانو سبورت

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن ضم 21 لاعبًا لقائمة فريقه استعدادا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في المباراة المقرر لها بعد غد السبت، على استاد الجيش ببرج العرب في إياب دور الثاني والثلاثين من دوري أبطال إفريقيا، ونجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بغينيا بثنائي صلاح محسن ووليد سليمان. وأدى الفريق مساء اليوم الخميس، تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش، ويدخل في معسكر مغلق غدًا الجمعة.
الاتحاد -السكندري‎

الاتحاد السكندرى يقتنص فوزًا سهلًا من العربى الكويتي

نجح فريق الاتحاد السكندرى فى اقتناص فوزًا غاليًا أمام فريق العربى الكويتى بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الخميس على ملعب برج العرب والتى أقيمت بجمهور فى إطار دور الـ32 من عمر البطولة العربية، وسجل لصالح فريق الاتحاد السكندرى كلًا من خالد قمر ورزاق سيسيه ليمنحوا تأهل غالٍ للاتحاد . وبفوز الاتحاد اليوم تصبح نتيجة المباراتين 3-صفر للاتحاد، وذلك بعد الفوز الذي حققه الفريق السكندري على نظيره الكويتى فى ملعبه (صباح السالم) بهدف نظيف فى مباراة الذهاب .
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محمد صلاح

بعد الأزمة.. تفاصيل مكالمة الجنايني مع محمد صلاح

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، أنه سيتم محاسبة كل من أخطأ في أزمة التصويت الخاصة باختيار جائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، بعد استبعاد صوتي مصر للمدير الفني وقائد المنتخب وحجبهما في التصويت الأخير، مشيرًا إلى أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري بكامل أعضائها قد استقرت على محاسبة كل من أخطأ من العاملين بالاتحاد وتسبب في حرمان محمد صلاح نجم مصر وليفربول من تصويت بلاده وعدد من النقاط المهمة في التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم.
محمد-صلاح

محمد صلاح يحذف اسم وعلم مصر من حسابه على تويتر

قام محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، بحذف وصفه لاعبًا في منتخب مصر وحذَف أيضًا علم مصر من على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك ردا على ما حدث من عدم التصويت له في الاستفتاء، بقائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، التي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، متفوقًا على الهولندي فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، في المقابل حل صلاح صاحب الـ27 عامًا في المركز الرابع، خلف الثلاثي بالقائمة النهائية المختصرة.
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بعد تتويج ميسي.. محمد صلاح رابع أفضل لاعبي العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن الترتيب النهائي للاعبين العشرة في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم في عام 2019، التي شهدت تتويج ليونيل ميسي، نجم المنتخب الأرجنتيني وفريق برشلونة الإسباني، متفوقًا على مدافع ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، وجاء الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع، خلف الثلاثي الذي ضمته القائمة النهائية المختصرة، بعدما حل ثالثًا في العام الماضي.
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6 لاعبين يطيحون بمحمد صلاح خارج قائمة الأفضل في البريميرليج

استبعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، محمد صلاح نجم ليفربول، من قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في البريميرليج خلال شهر أغسطس، معلنا اليوم الجمعة، قائمة تضم 6 لاعبين، سيطر عليها بشكل واضح فريق مانشستر سيتي بثلاث نجوم، هم: سيرجيو أجويرو، ورحيم سترلينج، وكيفين دي بروين، بالإضافة إلى تيمو بوكي مهاجم فريق نوريتش سيتي، وأشلي بارنز مهاجم بيرنلي، وشهدت القائمة حضور مميز للبرازيلي روبرتو فيرمينيو، نجم فريق ليفربول الذي يتصدر جدول ترتيب المسابقة بعد مرور 4 جولات.
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