روهر يستبعد أجايي من قائمة نيجيريا لمواجهة البرازيل

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٦ م

أجايي

أعلن الألماني جرونوت روهر، المدير الفني لمنتخب نيجيريا لكرة القدم، اليوم الخميس، عن القائمة التي ستخوض مباراة البرازيل الودية، والمقرر لها يوم 13 أكتوبر المقبل خلال فترة التوقف الدولي، وضم روهر 23 لاعبًا في قائمته لمواجهة البرازيل، خلال اللقاء الذي سيقام في سنغافورة خلال الشهر المقبل. وشهدت قائمة المنتخب النيجيري عدم استدعاء جونيور أجايي، مهاجم النادي الأهلي، رغم تألقه في الفترة الأخيرة مع المارد الأحمر، خاصة في مباراة كأس السوبر أمام الزمالك، والتي أحرز فيها هدفين قاد بهما فريقه لحصد اللقب.

وتواجد على رأس قائمة نيجيريا لمباراة البرازيل كل من، أليكس أيوبي، لاعب نادي إيفرتون الإنجليزي، وولفريد نديدي، لاعب فريق ليستر سيتي الإنجليزي، والصاعد صامويل شوكويزي، لاعب فياريال الإسباني. وحصد المنتخب النيجيري المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا الأخيرة التي أقيمت في مصر 2019، في البطولة التي شهدت تتويج