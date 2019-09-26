انتهى الماراثون.. إعلان الفائزين بجوائز منصة الجونة السينمائي

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م

انتهت اليوم الخميس، فعاليات منصة الجونة، المنعقدة على هامش مهرجان الجونة السينمائي، وبدأ الحفل بكلمة لمدير المهرجان انتشال التميمي، أثنى خلالها على كل الأفلام المشاركة، كما شكر فريق عمل منصة الجونة السينمائية على مجهوداتهم طوال ايام المنصة، ووجه الشكر أيضا، لكل الرعاة على دعمهم الكامل للفن الحقيقي، ثم ألقت مديرة منصة الجونة سيزا زايد، كلمة بدأتها بتوجيه الشكر للحضور وكل فريق العمل، واختصت بالشكر كلا من الفنانة بشرى، والمدير التنفيذي للمهرجان عمرو منسي، وانتشال التميمي والمدير الفني للمهرجان أمير رمسيس على دعمهم الدائم.

وتمنح الجوائز بعد تقييم الأعمال من قبل لجنة من خبراء السينما، حيث تختار مشروعا في "مرحلة التطوير"، وفيلما في مرحلة ما بعد الإنتاج، على أن يحصل كل منهما على "شهادة منصة الجونة السينمائية" وجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار. وحصل على هذه الجائزة من المشاريع في مرحلة التطوير فيلم "جني" للمخرج إيلي داغر من

وتمنح الجوائز بعد تقييم الأعمال من قبل لجنة من خبراء السينما، حيث تختار مشروعا في "مرحلة التطوير"، وفيلما في مرحلة ما بعد الإنتاج، على أن يحصل كل منهما على "شهادة منصة الجونة السينمائية" وجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار.

وحصل على هذه الجائزة من المشاريع في مرحلة التطوير فيلم "جني" للمخرج إيلي داغر من لبنان، بينما حصل فيلم "نفس" للمخرج ريمي عيتاني على نفس الجائزة للأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج.

عقب ذلك تم بدء توزيع جوائز الرعاة، وحصل فيلم "جني" على جائزة قدرها 15،000 دولار من مؤسسة دروسوس، سلمها عمر سامح من المؤسسة، للمخرج إيلي داغر. وفاز فيلم "في الجون" للمخرج تامر عشري بجائزة شكرة "آي برودكشن" بقيمة 10،000 دولار، وسلم الجائزة أحمد فهمي.

وحصل فيلم "ياللا بابا" للمخرجة إنجي عبيد على جائزة مالية قدرها 15،000 دولار من الطاهر ميديا برودكشن، وحصل فيلم "في الجون" لتامر عشري على جائزة أخرى بقيمة 10،000 دولار من شركة "ايرجو ميديا فنتشرز".

وسلم محمود البط، جائزة شبكة راديو وتلفزيون العرب ART وقيمتها 10،000 دولار لفيلم "بنات عبدالرحمن"، وتسلم الجائزة مخرج الفيلم الأردني زيد أبو حمدان، وحصل فيلم "نافورة الباخشي سراي" للمخرج محمد طاهر على جائزة شركة سينرجي فيلم بثيمة 10،000 دولار.

وحصل فيلم "كابتن الزعتري" للمخرج علي العربي على جائزة نيو سينشري برودكشنز بقيمة 10،000 دولار، وفاز فيلم "رأس مقطوعة" للمخرج التونسي لطفي عاشور بجائزة قدرها 10،000 دولار والمقدمة من شركة "لاجوني فيلم برودكشنز".

وفاز فيلم "بنات عبدالرحمن" بجائزة مقدمة من روتانا بقيمة 10،000 دولار، وفاز فيلم "في الجون" بجائزة أخرى بقيمة 5،000 دولار مقدمة من "ورق" بدعم من شركة ماجيك بينز.

كما فاز فيلم "ميكا" للمخرج المغربي إسماعيل فرخوني بجائزة من شبكة قنوات OSN بقيمة 50،000 دولار. وفاز فيلم "نافورة الباخشي سراي" بجائزة قدرها 15،000 دولار مقدمة من منتدى "فيلم إندبندنت".

وحصل فيلم "في الجون" للمخرج تامر عشري، على الجائزة المقدمة من فيلم إندبندنت والسفارة الأمريكية، بقيمة 15،000 دولار لمشاركة كاتب سيناريو في إقامة فنية (7 أيام في لوس انجلوس).

وفاز فيلم "السبعينيات المظلمة" للمخرج المغربي علي الصافي، بجائزة مقدمة من "ذا سيل بوست برودكشنز" لخدمات المونتاج وقيمتها 10،000 دولار. وحصل فيلم "كابتن الزعتري" على جائزة بقيمة 10،000 دولار مقدمة من "ذا سيل كرييتيف ميديا سولوشننز".

وحصل فيلم "في الجون" على دعم عيني غير محدود لخدمات مواقع التصوير من "داخلي وسط البلد". وحصل فيلم "البحث عن سعدة" للمخرج الفلسطيني "عرين عمري" على جائزة قدرها 5،000 دولار مقدمة من آرت سيتي فور سينما أند تي في برودكشن.

وأعلنت مبادرة التعبير السينمائي العالمي "إيفتا" عن مشاركة كل من فيلم "موسم" وفيلم "كابتن الزعتري" لحضور ورشة عمل أو مختبر إبداعي في مهرجان شريك للمبادرة.

وكان من أبرز الحضور كل من الفنانة صبا مبارك، والفنانة بشرى مدير عمليات المهرجان، والمخرج خيري بشارة، والمنتجة دينا إمام، والمخرج السوري طلال دركي، والدكتور مرفت أبو عوف، والفنان محمد محمود عبدالعزيز، والفنانة سارة عبدالحميد.

وتعد مسابقة "سبرينج بورد" وهي الجانب الاحترافي لمنصة الجونة السينمائية. حيث تتيح للمخرجين والمنتجين العرب فرصة للحصول على الدعم الفني أو المالي لمشاريعهم السينمائية سواء كانت في "مرحلة التطوير" أو "مراحل ما بعد الإنتاج".