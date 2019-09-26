الاتحاد السكندرى يقتنص فوزًا سهلًا من العربى الكويتي
تحرير:محمد جمال
٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ م
الاتحاد السكندرى
نجح فريق الاتحاد السكندرى فى اقتناص فوزًا غاليًا أمام فريق العربى الكويتى بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الخميس على ملعب برج العرب والتى أقيمت بجمهور فى إطار دور الـ32 من عمر البطولة العربية، وسجل لصالح فريق الاتحاد السكندرى كلًا من خالد قمر ورزاق سيسيه ليمنحوا تأهل غالٍ للاتحاد .
وبفوز الاتحاد اليوم تصبح نتيجة المباراتين 3-صفر للاتحاد، وذلك بعد الفوز الذي حققه الفريق السكندري على نظيره الكويتى فى ملعبه (صباح السالم) بهدف نظيف فى مباراة الذهاب .
شهدت المباراة سيطرة كاملة لفريق الاتحاد السكندرى على أجواء المباراة، ولم ينتظر خالد قمر مهاجم الاتحاد سوى 17 دقيقة ليحرز أول أهداف المباراة، واستمرت المحاولات من الجانبين لكن نجح الاتحاد فى الحفاظ على هدفه والخروج من الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.
ومع انطلاق الشوط الثانى استمر الاتحاد فى محاولة تعزيز
شهدت المباراة سيطرة كاملة لفريق الاتحاد السكندرى على أجواء المباراة، ولم ينتظر خالد قمر مهاجم الاتحاد سوى 17 دقيقة ليحرز أول أهداف المباراة، واستمرت المحاولات من الجانبين لكن نجح الاتحاد فى الحفاظ على هدفه والخروج من الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.
ومع انطلاق الشوط الثانى استمر الاتحاد فى محاولة تعزيز تقدمه بهدف اخر، لكن الهدف جاء متأخرا فى أخر عشر دقائق، حيث سجل رزاق سيسيه الهدف الثانى فى الدقيقة 79، ليخرج الاتحاد بفوز مستحق، ويتأهل لدور الـ16 من البطولة العربية .
ومن المنتظر أن يلتقى فريق الإسماعيلي مع نظيره الاهلى الليبي غدًا، فى مباراة الإياب، وحقق الإسماعيلي فوزا كبيراً على أهلى بني غازي بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت على استاد الإسماعيلية .