رياضة

الاتحاد السكندرى يقتنص فوزًا سهلًا من العربى الكويتي

تحرير:محمد جمال ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ م
الاتحاد السكندرى
الاتحاد السكندرى
نجح فريق الاتحاد السكندرى فى اقتناص فوزًا غاليًا أمام فريق العربى الكويتى بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الخميس على ملعب برج العرب والتى أقيمت بجمهور فى إطار دور الـ32 من عمر البطولة العربية، وسجل لصالح فريق الاتحاد السكندرى كلًا من خالد قمر ورزاق سيسيه ليمنحوا تأهل غالٍ للاتحاد . وبفوز الاتحاد اليوم تصبح نتيجة المباراتين 3-صفر للاتحاد، وذلك بعد الفوز الذي حققه الفريق السكندري على نظيره الكويتى فى ملعبه (صباح السالم) بهدف نظيف فى مباراة الذهاب .
شهدت المباراة سيطرة كاملة لفريق الاتحاد السكندرى على أجواء المباراة، ولم ينتظر خالد قمر مهاجم الاتحاد سوى 17 دقيقة ليحرز أول أهداف المباراة، واستمرت المحاولات من الجانبين لكن نجح الاتحاد فى الحفاظ على هدفه والخروج من الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد. ومع انطلاق الشوط الثانى استمر الاتحاد فى محاولة تعزيز
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