مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة كانو سبورت

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٨ م

علي معلول

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن ضم 21 لاعبًا لقائمة فريقه استعدادا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في المباراة المقرر لها بعد غد السبت، على استاد الجيش ببرج العرب في إياب دور الثاني والثلاثين من دوري أبطال إفريقيا، ونجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بغينيا بثنائي صلاح محسن ووليد سليمان. وأدى الفريق مساء اليوم الخميس، تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش، ويدخل في معسكر مغلق غدًا الجمعة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: في حراسة المرمى: شريف إكرامي، علي لطفى، ومحمد الشناوي. خط الدفاع: أحمد فتحي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود وحيد، أيمن أشرف. خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، حسام عاشور، وليد سليمان، محمد مجدي "قفشة"، حسين الشحات، رمضان صبحي، جونيور أجايي، وأحمد