رياضة

عمرو جمال يتعرض للطرد للمرة الأولى في مسيرته

تحرير:علي الزيني ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ م
عمرو جمال
عمرو جمال
تعرض عمرو جمال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، والمعار من صفوف الأهلي، لحالة طرد، خلال مواجهة فريقه ونظيره إنبي، التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب استاد «بتروسبورت»، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، بقيادة الحكم محمود البنا، ويعاونه الثنائي مصطفى عطية ومصطفى حسن، ومحمود وفا حكمًا رابعًا، حيث حصل عمرو على البطاقة الصفراء الثانية، وتعد هذه هي أول بطاقة حمراء في مسيرة عمرو جمال الكروية، الذي انتقل مع بداية الموسم لفريق طلائع الجيش.
وتلقى عمرو جمال البطاقة الصفراء الأولى في الدقيقة 30 بعد لعبة مشتركة مع كريم طارق، وفي الدقيقة 56 حصل على البطاقة الصفراء الثانية، بعدما استقبل عرضية كريم ممدوح بيده، ليخرج مطرودًا. ويعد طرد عمرو جمال هو الطرد الثاني في الدوري الممتاز هذا الموسم، بعد طرد إيزي إيميكا لاعب فريق المصري، في الجولة الأولى
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مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة كانو سبورت

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