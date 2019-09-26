تشكيل الأهلي المتوقع ضد كانو سبورت والقنوات الناقلة

تحرير:سعد الدين محمود ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ م

الأهلي

يخوض الأهلي تحديًا جديدا عندما يستضيف نظيره كانو سبورت الغيني، بعد غد السبت، على ملعب "برج العرب" في غياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. المارد الأحمر تغلب على بطل غينيا بيساو، في مباراة الذهاب التي أقيمت قبل أيام، وهو ما قد يدفع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، لإجراء العديد من التبديلات في تشكيل الفريق، والدفع ببعض اللاعبين الذين لم يتم الاعتماد عليهم في المواجهتين الماضيتين، أمام الزمالك في السوبر، وفي الجولة الأولى للدوري المصري أمام سموحة.

واستبعد فايلر الثلاثي علي معلول للحصول على راحة، وصالح جمعة وجيرالدو لأسباب فنية، من قائمة المباراة، كما تم استبعاد الثنائي المصاب مروان محسن ومحمود متولي، ومن المقرر أن يخوض اللاعبون المستبعدون من القائمة تدريبات صباحية قبل سفر الفريق. وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي: حراسة المرمى: محمد