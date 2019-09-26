رياضة

الجيش يتعادل إيجابيًا مع إنبي في الدوري الممتاز

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ م
إنبي
إنبي
تعادل فريق طلائع الجيش مع مضيفه فريق إنبي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، بهذه النتيجة حقق طلائع الجيش تحت قيادة فارياس أول نقطة له في الدوري المصري، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام المقاولون العرب بهدف دون رد، محتلا المركز الـ12، كذلك الأمر بالنسبة لإنبي تحت قيادة علي ماهر، الذي يقع في المركز الـ13، يمتلك من النقاط نقطة وحيدة بعد خسارته الأولى أمام فريق بيراميدز برباعية نظيفة.
افتتح التسجيل لصالح فريق إنبي اللاعب محمد شريف، من تسديدة رائعة "ار تو" سكنت شباك محمد بسام حارس الفريق العسكري، الذي فشل في التعامل معها في الدقيقة 16. وشهدت المباراة حصول عمرو جمال على البطاقة الحمراء الأولى له في مشواره الكروي حيث تلقى بطاة صفراء في الدقيقة 30 بعد لعبة مشتركة مع كريم طارق، وفي الدقيقة
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طلعت-يوسف

طلعت يوسف: تأهلنا رغم الإجهاد وهذا ما كنت أخشاه

أعرب طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب نظيره فريق العربي الكويتي، مساء اليوم الخميس، والتأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال. وأشار يوسف، خلال تصريحاته عقب المباراة بالمؤتمر الصحفي، إلى أن فريقه نجح في تحقيق الفوز بعد تقديم مباراة جيدة، كاشفًا أنه كان يخشى من تمكن لاعبي الفريق الكويتي من تسجيل هدف التعادل، لأن ذلك كان سينعكس على لاعبيه بالسلب.
سلة- الاتحاد

الاتحاد السكندري يتوج ببطولة مصر الدولية للسلة

توج فريق الاتحاد السكندرى لكرة السلة بلقب بطولة مصر الدولية الودية، بعد فوزه على نظيره الحكمة اللبناني بنتيجة (93- 56)، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم الخميس، على صالة 6 أكتوبر، بينما جاء فريق الجزيرة المصري في المركز الثاني بعد فوزه على هوبس اللبناني، الذي حل رابعًا بنتيجة 92/74، وجاء نادي الحكمة اللبناني ثالثًا، وحصل فريق المصرية للاتصالات على المركز الأخير، وحصل المحترف الأمريكي ولاعب هوبس اللبناني كورتى فيليكس على جائزة أفضل لاعب، وتوج الأمريكى مايك ديكسون لاعب زعيم الثغر على كأس هداف البطولة.
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اتحاد أمريكا الجنوبية يؤكد على عقوبة ميسي

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) اليوم الخميس، رفض طلب الاتحاد الأرجنتيني بخفض عقوبة ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسبانى والمنتخب الأرجنتينى، وكان ميسي تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة 3 أشهر بدءًا من 2 أغسطس الماضى، بسبب اتهامه لمسؤولى الاتحاد بالفساد بعد خروج المنتخب الأرجنتين من بطولة كوبا أمريكا الأخيرة، والتى أقصى منها بالخسارة أمام البرازيل فى نصف النهائى بنتيجة 2- صفر. وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن كونميبول رفض طلب الاتحاد الأرجنتيني، وسيستمر إيقاف ميسي حتى انتهاء العقوبة.
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عمرو جمال يتعرض للطرد للمرة الأولى في مسيرته

تعرض عمرو جمال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، والمعار من صفوف الأهلي، لحالة طرد، خلال مواجهة فريقه ونظيره إنبي، التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب استاد «بتروسبورت»، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، بقيادة الحكم محمود البنا، ويعاونه الثنائي مصطفى عطية ومصطفى حسن، ومحمود وفا حكمًا رابعًا، حيث حصل عمرو على البطاقة الصفراء الثانية، وتعد هذه هي أول بطاقة حمراء في مسيرة عمرو جمال الكروية، الذي انتقل مع بداية الموسم لفريق طلائع الجيش.
المصري

في الدوري.. المصري يستضيف الحرس والمقاصة يواجه أسوان

تستأنف، اليوم الأحد، مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد (2019- 2020) والتي انطلقت أمس بثلاث مباريات، وافتتح الموسم بمباراة طلائع الجيش والمقاولون وانتهت بفوز الأخير بهدف دون رد سجله سيف الدين الجزيري، ثم الجونة في مواجهة الإسماعيلي وانتهت بفوز الدراويش بهدف مقابل لا شيء، أحرزه عبد الرحمن مجدي، واختتمت مواجهات أمس بلقاء بيراميدز وإنبي، وانتهى بفوز كاسح للفريق الأزرق برباعية دون رد، وتصدر بيراميدز ترتيب الدوري حتى الآن.
عبد الله السعيد بيراميدز وايتوال الكونغولى (2)

بيراميدز يسحق إنبي ويتصدر الدوري الممتاز

اكتسح بيراميدز، نظيره إنبي بأربعة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز موسم 2019-2020، وفرض فريق بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر، أفضليته على اللقاء منذ بدايته وسط تحفظ من جانب لاعبي إنبي، وتمكن عمر جابر، من تسجيل هدف التقدم، في الدقيقة 29 عبر تسديدة رائعة سكنت شباك الفريق البترولي، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-0 لصالح أصحاب الأرض.
بيراميدز-والداخلية (5)

بداية الدوري المصري.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

يشهد اليوم السبت، العديد من المواجهات القوية والمثيرة، أبرزها افتتاح الدوري المصري الممتاز، بين طلائع الجيش والمقاولون العرب في الثالثة عصرًا على أون سبورت، وتليه مواجهة الجونة والإسماعيلي في الخامسة والنصف مساءً، ثم بيراميدز أمام إنبي على أون سبورت بالترتيب، وفي الدوري الإنجليزي، يلعب ليستر سيتي أمام توتنهام في الواحدة والنصف ظهرًا، وفي نفس التوقيت يلعب مانشستر سيتي ضد واتفورد، وإيفرتون ضد شيفيلد، وبيرنلي ضد نورويتش سيتي، أما أبرز مواجهات الدوري الإسباني فستجمع بين أتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو في السادسة والنصف مساءً.
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