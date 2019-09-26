الجيش يتعادل إيجابيًا مع إنبي في الدوري الممتاز

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ م

إنبي

تعادل فريق طلائع الجيش مع مضيفه فريق إنبي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، بهذه النتيجة حقق طلائع الجيش تحت قيادة فارياس أول نقطة له في الدوري المصري، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام المقاولون العرب بهدف دون رد، محتلا المركز الـ12، كذلك الأمر بالنسبة لإنبي تحت قيادة علي ماهر، الذي يقع في المركز الـ13، يمتلك من النقاط نقطة وحيدة بعد خسارته الأولى أمام فريق بيراميدز برباعية نظيفة.

افتتح التسجيل لصالح فريق إنبي اللاعب محمد شريف، من تسديدة رائعة "ار تو" سكنت شباك محمد بسام حارس الفريق العسكري، الذي فشل في التعامل معها في الدقيقة 16. وشهدت المباراة حصول عمرو جمال على البطاقة الحمراء الأولى له في مشواره الكروي حيث تلقى بطاة صفراء في الدقيقة 30 بعد لعبة مشتركة مع كريم طارق، وفي الدقيقة