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محمد هنيدي: فخور بتكريمي في الجونة.. وكنت نسيت «الفارس والأميرة»

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ م
محمد هنيدي
محمد هنيدي
أعرب النجم محمد هنيدي عن سعادته بتكريمه في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، الذي سيقام غدا الجمعة، وخاصة أن نجوم الكوميديا لا يحظون بالتكريم، مؤكدا في تصريحات لـ"التحرير"، أن الجمهور حاليا، أصبح واعيا، ويستمتع بالأعمال الكوميدية مثل أي نوع من الألوان السينمائية، معبرا عن شعوره بالفخر الكبير لحصوله على جائزة الإنجاز الإبداعي، التي حصل عليها قبله عمالقة، مثل الزعيم عادل إمام في الدورة الأولى، والمخرج الكبير داوود عبد السيد في الدورة الثانية.
وعلق على توقف فيلم "عقلة الإصبع" بعد طرح البرومو الترويجي له، موضحا أنه انشغل بالمسرح، ولكنه سيعود قريبا، مشيرا إلى أن أكثر من فنان يقدم فكرة "عقلة الإصبع"، وأن القصة تحتمل أن تخرج في أكثر من شكل، حتى لو في 10 أعمال. وعرض لهنيدي فيلم "الفارس والأميرة" ضمن فعاليات مهرجان الجونة، وأشار نجم الكوميديا،
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جوائز -منصة -الجونة -الرئيسية

انتهى الماراثون.. إعلان الفائزين بجوائز منصة الجونة السينمائي

انتهت اليوم الخميس، فعاليات منصة الجونة، المنعقدة على هامش مهرجان الجونة السينمائي، وبدأ الحفل بكلمة لمدير المهرجان انتشال التميمي، أثنى خلالها على كل الأفلام المشاركة، كما شكر فريق عمل منصة الجونة السينمائية على مجهوداتهم طوال ايام المنصة، ووجه الشكر أيضا، لكل الرعاة على دعمهم الكامل للفن الحقيقي، ثم ألقت مديرة منصة الجونة سيزا زايد، كلمة بدأتها بتوجيه الشكر للحضور وكل فريق العمل، واختصت بالشكر كلا من الفنانة بشرى، والمدير التنفيذي للمهرجان عمرو منسي، وانتشال التميمي والمدير الفني للمهرجان أمير رمسيس على دعمهم الدائم.
ألمخرج تامر عشري

تامر عشري بعد فوزه بـ5 جوائز في الجونة: لم أتوقع هذا الدعم

أعلنت إدارة مهرحان الجونة السينمائي، عن جوائز منصة الجونة، والتي تقدر بـ250 ألف دولار، وفاز المخرج تامر عشري، بـ5 جوائز، لدعم فيلمه "في الجون"، والذي عبر عن سعادة كبيرة بالدعم الذي حصل عليه، وقال عشري، في تصريحات لـ"التحرير"، إنه لم يكن يتوقع فوزه بخمس جوائز، موضحا أنه كان يتوقع أن يدعمه المهرجان بجائزتين فقط، مشيرا إلى أنه حصل على طاقة كبيرة للتحرك، وأنه سيبدأ في تصوير الفيلم خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه سيقوم بتطوير سيناريو العمل وسيبدأ علي الفور.
خالد صالح

خالد صالح.. «فرعون السينما» الذي خطفه الموت

الفنان خالد صالح الذي ولد في 23 يناير عام 1964، بدأ ظهوره عام 2000 بعد أن ترك تجارته وتفرغ للفن، ليقدم العديد من الأعمال التي لفت بها الأنظار إليه لتميزه رغم وجوده ضمن فريق كبير من الممثلين، فدور القاضي الذي قدمه في مشهد واحد فقط من فيلم «محامي خلع» الذي قام ببطولته هاني رمزي وداليا البحيري، ظل في ذاكرة الجمهور، واشتهرت جملته التي رددها في ذلك المشهد الصغير تعليقا على سؤال رمزي بأنه «هل يختلط الزيت بالماء؟» ليبادره قائلًا: «خلاص يا أستاذ، ما تسكتيه يا رشا».
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ألمخرج تامر عشري

تامر عشري بعد فوزه بـ5 جوائز في الجونة: لم أتوقع هذا الدعم

أعلنت إدارة مهرحان الجونة السينمائي، عن جوائز منصة الجونة، والتي تقدر بـ250 ألف دولار، وفاز المخرج تامر عشري، بـ5 جوائز، لدعم فيلمه "في الجون"، والذي عبر عن سعادة كبيرة بالدعم الذي حصل عليه، وقال عشري، في تصريحات لـ"التحرير"، إنه لم يكن يتوقع فوزه بخمس جوائز، موضحا أنه كان يتوقع أن يدعمه المهرجان بجائزتين فقط، مشيرا إلى أنه حصل على طاقة كبيرة للتحرك، وأنه سيبدأ في تصوير الفيلم خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه سيقوم بتطوير سيناريو العمل وسيبدأ علي الفور.
عمرو- عابد

عمرو عابد: الجمهور لن يتوقف عند «قُبلة» دانا حمدان في «لما بنتولد»

عبّر الفنان عمرو عابد عن سعادته بعرض فيلم "لما بنتولد" فى مهرجان الجونة السينمائى بدورته الثالثة خارج المسابقة، ولكنه أشار إلى أنه يهتم فى الأساس بعرض الفيلم تجاريا، متمنيًا أن تجذب الحكايات التى يقدمها خلال الفيلم انتباه الجمهور، منوهًا بأن العمل خفيف وسيعجب فئة كبيرة من الجمهور لأنه "ميوزيكال رومانسى"، وأوضح أن الفيلم عرض عليه فى عام 2017، وبدأ على الفور فى تحضير الشخصية التى يلعبها، حيث يقوم بدور شاب تدفعه ظروفه المادية للعمل بأشياء غير مشروعة ليكفى احتياجاته، لافتا إلى أنهم انتهوا من تصوير العمل عام 2018.
هند-صبرى

«حلم نورا» ملحمة سينمائية نسائية.. وهند صبري: أجد نفسي هنا

عرض اليوم فيلم "حلم نورا'' ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 27 من الشهر الجاري، ويشارك الفيلم فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وحرص الجهمور على تشجيع هند صبري عند دخولها القاعة ووقفوا وصفقوا لها كثيرا، وقالت هند في تصريحات لـ"التحرير"، إنها سعيدة جدا بعرض الفيلم في مهرجان الجونة السينمائي، وإنها تتمنى أن ينال إعجاب الجمهور في بلدها الثاني مصر، وأشارت إلى أنها تميل للتواجد في الأفلام النسائية، خاصة أن أول عمل لها كان وهي عمرها 16 عاما، وكانت تخرجة سيدة ويتحدث عن النساء.
ستموت- في -العشرين (2)

«ستموت في العشرين».. فيلم سوداني يجذب انتباه الجونة

عرض اليوم الجمعة، فيلم "ستموت فى العشرين"، ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائى وهو فيلم السودانى، ويشارك فى مسابقة الأفلام الروائية بالمهرجان، وسبق عرضه إقامة سجادة حمراء لصناعه، وأيضًا للفنانين والضيوف الذين يحضرون الفيلم، حيث حرص مئات من المشاركين بالمهرجان على التواجد لمشاهدة العمل الذي حصل على جائزة "أسد المستقبل" في مهرجان فينيسيا السينمائي، بالإضافة إلى تواجد عدد كبير من الفنانين منهم أروي جودة، ياسمين صبري، خالد الصاوي، عمرو يوسف، وأحمد داوود.
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