محمد هنيدي: فخور بتكريمي في الجونة.. وكنت نسيت «الفارس والأميرة»

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ م

محمد هنيدي

أعرب النجم محمد هنيدي عن سعادته بتكريمه في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، الذي سيقام غدا الجمعة، وخاصة أن نجوم الكوميديا لا يحظون بالتكريم، مؤكدا في تصريحات لـ"التحرير"، أن الجمهور حاليا، أصبح واعيا، ويستمتع بالأعمال الكوميدية مثل أي نوع من الألوان السينمائية، معبرا عن شعوره بالفخر الكبير لحصوله على جائزة الإنجاز الإبداعي، التي حصل عليها قبله عمالقة، مثل الزعيم عادل إمام في الدورة الأولى، والمخرج الكبير داوود عبد السيد في الدورة الثانية.

وعلق على توقف فيلم "عقلة الإصبع" بعد طرح البرومو الترويجي له، موضحا أنه انشغل بالمسرح، ولكنه سيعود قريبا، مشيرا إلى أن أكثر من فنان يقدم فكرة "عقلة الإصبع"، وأن القصة تحتمل أن تخرج في أكثر من شكل، حتى لو في 10 أعمال. وعرض لهنيدي فيلم "الفارس والأميرة" ضمن فعاليات مهرجان الجونة، وأشار نجم الكوميديا،