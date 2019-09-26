محمد هنيدي: فخور بتكريمي في الجونة.. وكنت نسيت «الفارس والأميرة»

أعرب النجم محمد هنيدي عن سعادته بتكريمه في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، الذي سيقام غدا الجمعة، وخاصة أن نجوم الكوميديا لا يحظون بالتكريم، مؤكدا في تصريحات لـ"التحرير"، أن الجمهور حاليا، أصبح واعيا، ويستمتع بالأعمال الكوميدية مثل أي نوع من الألوان السينمائية، معبرا عن شعوره بالفخر الكبير لحصوله على جائزة الإنجاز الإبداعي، التي حصل عليها قبله عمالقة، مثل الزعيم عادل إمام في الدورة الأولى، والمخرج الكبير داوود عبد السيد في الدورة الثانية.
وعلق على توقف فيلم "عقلة الإصبع" بعد طرح البرومو الترويجي له، موضحا أنه انشغل بالمسرح، ولكنه سيعود قريبا، مشيرا إلى أن أكثر من فنان يقدم فكرة "عقلة الإصبع"، وأن القصة تحتمل أن تخرج في أكثر من شكل، حتى لو في 10 أعمال.
وعرض لهنيدي فيلم "الفارس والأميرة" ضمن فعاليات مهرجان الجونة، وأشار نجم الكوميديا،
وعلق على توقف فيلم "عقلة الإصبع" بعد طرح البرومو الترويجي له، موضحا أنه انشغل بالمسرح، ولكنه سيعود قريبا، مشيرا إلى أن أكثر من فنان يقدم فكرة "عقلة الإصبع"، وأن القصة تحتمل أن تخرج في أكثر من شكل، حتى لو في 10 أعمال.
وعرض لهنيدي فيلم "الفارس والأميرة" ضمن فعاليات مهرجان الجونة، وأشار نجم الكوميديا، إلى أنه قد تناسى هذا العمل خاصة أنه انتهى منذ 20 عاما، وحكى موقفا طريفا عن عرض الفيلم بالمهرجان، قائلا: "لما كلموني السنة اللي فاتت قالولي فيلم "الفارس والأميرة"، فبعتذر عنه، لقيتهم قالولي ده فيلم إنت عملته خلاص"، مضيفا: "أنا كنت ناسيه جدا وفرحان بعرضه في الجونة"، لافتا إلى أن العمل أنهى فكرة أن أفلام الكرتون للأطفال فقط.
وعن حقيقة وجود جزء ثانٍ من "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، أكد هنيدي، أنهم بالفعل يحضرون للعمل، لكنهم متخوفون، خاصة أن الجزء الأول نجح كثيرا وعاش في ذهن الجمهور لمدة 20 عاما، مشيرا إلى أنهم يحضرون جيدا للعمل قبل أن يبدؤوا فيه، وأنهم ينتظرون حاليا إشارة المنتج لبدء التصوير.
وتحدث عن آخر أعماله المسرحية "3 أيام في الساحل"، مشيرا إلى أنها حققت نجاحا غير مسبوق، وعوضته غياب 15 عاما عن المسرح، ونوه إلى أن المسرحية حققت نجاحا كبيرا للغاية وغير مسبوق عند العرض في السعودية، وتمنى هنيدي أن يمثل مع الفنان يحيى الفخراني، لأنه يحبه كثيرا، ونوه إلى أن جيله أثبت قدراته التمثيلية على الساحة.
وكشف أنه كان يقدم ستاند أب كوميدي مع الأمريكان، موضحا أنهم حينما رأوا "السي في" الخاص به قرروا أن نقدم عملا مع ديزني.
وترددت بعض الأخبار عن وحود جزء ثانٍ من مسلسل "أرض النفاق"، وبسؤاله عن حقيقة الأمر، قال هينيدي في تصريحاته لـ"التحرير"، إنهم بالفعل يحضرون جزءا ثانيا خاصة أن الجزء الأول "حقق نجاحا كبيرا جدا"، وأن هذا حمس شركة الإنتاح لتجهيز جزء ثانٍ، مشيرا إلى أنهم بدؤوا بالفعل في كتابة المسلسل، معلقا: "فرحنا بالمسلسل، ولكن قريب أوي هقعد مع جمال العدل، وهنطلع جزء تاني".