رياضة

اتحاد أمريكا الجنوبية يؤكد على عقوبة ميسي

تحرير:محمد جمال ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ م
ميسي فى منتخب الأرجنتين
ميسي فى منتخب الأرجنتين
قرر اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) اليوم الخميس، رفض طلب الاتحاد الأرجنتيني بخفض عقوبة ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسبانى والمنتخب الأرجنتينى، وكان ميسي تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة 3 أشهر بدءًا من 2 أغسطس الماضى، بسبب اتهامه لمسؤولى الاتحاد بالفساد بعد خروج المنتخب الأرجنتين من بطولة كوبا أمريكا الأخيرة، والتى أقصى منها بالخسارة أمام البرازيل فى نصف النهائى بنتيجة 2- صفر. وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن كونميبول رفض طلب الاتحاد الأرجنتيني، وسيستمر إيقاف ميسي حتى انتهاء العقوبة.
وتم حرمان ميسي بالفعل من مواجهة منتخبي تشيلي والمكسيك خلال التوقف الدولى الأخير، وتقدم الاتحاد الأرجنتيني بطلب لخفض العقوبة إلى شهرين فقط، حتى يكون اللاعب متاحًا مع المنتخب الأرجنتيني في مباراتي ألمانيا والإكوادور المقبلتين. وعلى الجانب الآخر يعانى ميسي من إصابة من المقرر أن تبعده عن الملاعب، وذلك
اقرأ المزيد
طلعت-يوسف

طلعت يوسف: تأهلنا رغم الإجهاد وهذا ما كنت أخشاه

أعرب طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب نظيره فريق العربي الكويتي، مساء اليوم الخميس، والتأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال. وأشار يوسف، خلال تصريحاته عقب المباراة بالمؤتمر الصحفي، إلى أن فريقه نجح في تحقيق الفوز بعد تقديم مباراة جيدة، كاشفًا أنه كان يخشى من تمكن لاعبي الفريق الكويتي من تسجيل هدف التعادل، لأن ذلك كان سينعكس على لاعبيه بالسلب.
سلة- الاتحاد

الاتحاد السكندري يتوج ببطولة مصر الدولية للسلة

توج فريق الاتحاد السكندرى لكرة السلة بلقب بطولة مصر الدولية الودية، بعد فوزه على نظيره الحكمة اللبناني بنتيجة (93- 56)، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم الخميس، على صالة 6 أكتوبر، بينما جاء فريق الجزيرة المصري في المركز الثاني بعد فوزه على هوبس اللبناني، الذي حل رابعًا بنتيجة 92/74، وجاء نادي الحكمة اللبناني ثالثًا، وحصل فريق المصرية للاتصالات على المركز الأخير، وحصل المحترف الأمريكي ولاعب هوبس اللبناني كورتى فيليكس على جائزة أفضل لاعب، وتوج الأمريكى مايك ديكسون لاعب زعيم الثغر على كأس هداف البطولة.
الزمالك-وانبي (6)

الجيش يتعادل إيجابيًا مع إنبي في الدوري الممتاز

تعادل فريق طلائع الجيش مع مضيفه فريق إنبي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، بهذه النتيجة حقق طلائع الجيش تحت قيادة فارياس أول نقطة له في الدوري المصري، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام المقاولون العرب بهدف دون رد، محتلا المركز الـ12، كذلك الأمر بالنسبة لإنبي تحت قيادة علي ماهر، الذي يقع في المركز الـ13، يمتلك من النقاط نقطة وحيدة بعد خسارته الأولى أمام فريق بيراميدز برباعية نظيفة.
اقرأ المزيد من الأخبار
رونالدو - ميسي

أول تعليق من رونالدو على فوز ميسي بـ«The best»

في أول تعليق له بعد انتهاء حفل جوائز «The best»، الذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية، مساء الإثنين، قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس الإيطالي، إن ما يميز اللاعب المحترف عن اللاعب الهاوي هو الصبر والمثابرة. وكتب رونالدو رسالة تحفيزية عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، قال فيها: «لا يمكنك فعل كل شيء، لكن عليك تذكر أن كل كبير بدأ صغيرًا، وأن تضع في اعتبارك أن الظلام يأتي بعده فجر، وأن تفعل ما في وسعك لتحقيق ما تحلم به». وأصبح ميسي حاليا يتفوق على رونالدو في عدد مرات الفوز بالكرة الذهبية بـ6 مرات، مقابل 5 مرات لصاروخ ماديرا.
محمد صلاح

تصويت الأفضل.. ممثل مصر يختار ماني أولا وصلاح ثالثا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اختيارات المدربين واللاعبين ومسؤولي الإعلام فيما يخص الأفضل، خلال الحفل الذي أقيم مساء الإثنين بمدينة ميلانو الإيطالية، بعدما أعلن عن الترتيب النهائي للاعبين العشرة في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019، التي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، متفوقًا على الهولندي فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وجاء المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع، خلف الثلاثي الذي ضمته القائمة النهائية المختصرة.
فالفيردي‎

«مش قلقان».. فالفيردي يعلق على مستقبله مع برشلونة

تحدث أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن رحيله عن صفوف النادي الكتالوني في الفترة المقبلة، خلال تصريحات إعلامية نشرتها الصحف الإسبانية مساء اليوم الإثنين، بعدما انتهت الجولة الخامسة في بطولة الدوري الإسباني، وأصبح برشلونة في المركز الثامن في جدول ترتيب اللاليجا، وقال فالفيردي خلال تصريحاته، إنه غير قلق على الإطلاق على مستقبله مع برشلونة، حتى مع زيادة الشائعات حول تفكير إدارة البلوجرانا بقيادة بارتوميو في البحث عن مدرب جديد للنادي، وهذا بعد خسارة الفريق أمام غرناطة.
افضل-لعيبة-في-العالم

تعرف على التشكيل المثالي للفيفا في عام 2019

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» فريق عام 2019 الأفضل، خلال حفل جوائز «ذا بيست» الذي يقام مساء اليوم الإثنين، في مدينة ميلانو الإيطالية، وجاء التشكيل المثالي على النحو التالي: حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول)، وفي خط الدفاع: سيرجيو راموس (ريال مدريد)– فيرجيل فان دايك (ليفربول)– مارسيلو (ريال مدريد)– ماتياس دي ليخت (يوفنتوس)، وخط الوسط: إيدين هازارد (ريال مدريد)– فرينكي دي يونج (برشلونة)– لوكا مودريتش (ريال مدريد)، والهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة)– كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)– كريستيانو رونالدو (يوفنتوس).
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]