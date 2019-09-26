رياضة

الاتحاد السكندري يتوج ببطولة مصر الدولية للسلة

تحرير:هاني العوضي ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ م
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
توج فريق الاتحاد السكندرى لكرة السلة بلقب بطولة مصر الدولية الودية، بعد فوزه على نظيره الحكمة اللبناني بنتيجة (93- 56)، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم الخميس، على صالة 6 أكتوبر، بينما جاء فريق الجزيرة المصري في المركز الثاني بعد فوزه على هوبس اللبناني، الذي حل رابعًا بنتيجة 92/74، وجاء نادي الحكمة اللبناني ثالثًا، وحصل فريق المصرية للاتصالات على المركز الأخير، وحصل المحترف الأمريكي ولاعب هوبس اللبناني كورتى فيليكس على جائزة أفضل لاعب، وتوج الأمريكى مايك ديكسون لاعب زعيم الثغر على كأس هداف البطولة.
وانتهى النصف الأول من اللقاء بتقدم الاتحاد السكندري بنتيجة 47- 29، وسيطر زعيم الثغر على مجريات اللقاء، وأنهاه لصالحه بنتيجة 93- 56، ليتوج بالبطولة مستفيدًا من خسارة هوبس اللبناني أمام الجزيرة. وتأتي هذه البطولة بعد مشاركة الاتحاد السكندرى فى بطولة الحريري الدولية، والتي حقق خلالها المركز الثانى، بينما
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طلعت-يوسف

طلعت يوسف: تأهلنا رغم الإجهاد وهذا ما كنت أخشاه

أعرب طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب نظيره فريق العربي الكويتي، مساء اليوم الخميس، والتأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال. وأشار يوسف، خلال تصريحاته عقب المباراة بالمؤتمر الصحفي، إلى أن فريقه نجح في تحقيق الفوز بعد تقديم مباراة جيدة، كاشفًا أنه كان يخشى من تمكن لاعبي الفريق الكويتي من تسجيل هدف التعادل، لأن ذلك كان سينعكس على لاعبيه بالسلب.
الأرجنتين‎ (2)

اتحاد أمريكا الجنوبية يؤكد على عقوبة ميسي

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) اليوم الخميس، رفض طلب الاتحاد الأرجنتيني بخفض عقوبة ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسبانى والمنتخب الأرجنتينى، وكان ميسي تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة 3 أشهر بدءًا من 2 أغسطس الماضى، بسبب اتهامه لمسؤولى الاتحاد بالفساد بعد خروج المنتخب الأرجنتين من بطولة كوبا أمريكا الأخيرة، والتى أقصى منها بالخسارة أمام البرازيل فى نصف النهائى بنتيجة 2- صفر. وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن كونميبول رفض طلب الاتحاد الأرجنتيني، وسيستمر إيقاف ميسي حتى انتهاء العقوبة.
الزمالك-وانبي (6)

الجيش يتعادل إيجابيًا مع إنبي في الدوري الممتاز

تعادل فريق طلائع الجيش مع مضيفه فريق إنبي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، بهذه النتيجة حقق طلائع الجيش تحت قيادة فارياس أول نقطة له في الدوري المصري، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام المقاولون العرب بهدف دون رد، محتلا المركز الـ12، كذلك الأمر بالنسبة لإنبي تحت قيادة علي ماهر، الذي يقع في المركز الـ13، يمتلك من النقاط نقطة وحيدة بعد خسارته الأولى أمام فريق بيراميدز برباعية نظيفة.
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الزمالك -والاتحاد‎ (18)

الزمالك بالقوة الضاربة أمام زعيم الثغر

أعلن المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بنادي الزمالك عن تشكيلة فريقه، التي تخوض مواجهة نظيره الاتحاد السكندري، في المباراة التي ستنطلق الثامنة مساء اليوم الإثنين، على ملعب بتروسبورت، في ختام مواجهات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، ويقود المباراة تحكيميا الحكم أمين محمد عمر للساحة، ويعاونه الثنائي هاني عبدالفتاح وهاني خيري مساعدين، وإبراهيم محجوب حكمًا رابعًا، وهو الطاقم الذي اختارته لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور.
الزمالك -والاتحاد‎ (13)

قمر وأوكوي يقودان تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الزمالك

يحتضن استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام الاتحاد السكندري، ضمن مواجهات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أمين محمد عمر، ويعاونه الثنائي هاني عبد الفتاح وهاني خيري، بينما سيكون إبراهيم محجوب حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
هدف -الزمالك (6)

مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد

يحتضن استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام الاتحاد السكندري، ضمن مواجهات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أمين محمد عمر، ويعاونه الثنائي هاني عبد الفتاح وهاني خيري، بينما سيكون إبراهيم محجوب حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
طلعت-يوسف (4)

قبل مواجهة اليوم.. ماذا قدم طلعت يوسف أمام الزمالك؟

يحتضن استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي الزمالك والاتحاد السكندري، ضمن مواجهات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أمين محمد عمر، ويعاونه الثنائي هاني عبد الفتاح وهاني خيري، بينما سيكون إبراهيم محجوب حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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