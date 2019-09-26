الاتحاد السكندري يتوج ببطولة مصر الدولية للسلة

تحرير:هاني العوضي ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ م

الاتحاد السكندري

توج فريق الاتحاد السكندرى لكرة السلة بلقب بطولة مصر الدولية الودية، بعد فوزه على نظيره الحكمة اللبناني بنتيجة (93- 56)، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم الخميس، على صالة 6 أكتوبر، بينما جاء فريق الجزيرة المصري في المركز الثاني بعد فوزه على هوبس اللبناني، الذي حل رابعًا بنتيجة 92/74، وجاء نادي الحكمة اللبناني ثالثًا، وحصل فريق المصرية للاتصالات على المركز الأخير، وحصل المحترف الأمريكي ولاعب هوبس اللبناني كورتى فيليكس على جائزة أفضل لاعب، وتوج الأمريكى مايك ديكسون لاعب زعيم الثغر على كأس هداف البطولة.

وانتهى النصف الأول من اللقاء بتقدم الاتحاد السكندري بنتيجة 47- 29، وسيطر زعيم الثغر على مجريات اللقاء، وأنهاه لصالحه بنتيجة 93- 56، ليتوج بالبطولة مستفيدًا من خسارة هوبس اللبناني أمام الجزيرة. وتأتي هذه البطولة بعد مشاركة الاتحاد السكندرى فى بطولة الحريري الدولية، والتي حقق خلالها المركز الثانى، بينما