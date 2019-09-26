رياضة

طلعت يوسف: تأهلنا رغم الإجهاد وهذا ما كنت أخشاه

تحرير:سعد الدين محمود ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ م
طلعت يوسف
طلعت يوسف
أعرب طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب نظيره فريق العربي الكويتي، مساء اليوم الخميس، والتأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال. وأشار يوسف، خلال تصريحاته عقب المباراة بالمؤتمر الصحفي، إلى أن فريقه نجح في تحقيق الفوز بعد تقديم مباراة جيدة، كاشفًا أنه كان يخشى من تمكن لاعبي الفريق الكويتي من تسجيل هدف التعادل، لأن ذلك كان سينعكس على لاعبيه بالسلب.
وأوضح مدرب زعيم الثغر، أن الاتحاد خاض المباراة وهو يعاني من الإجهاد الذي حاصر لاعبيه، بسبب حالة الإرهاق التي يعانون منها لتلاحم المباريات، وضيق الوقت بين مواجهتي الزمالك ثم العربي الكويتي، مؤكدًا أنه سيعمل على عدم تكرار ذلك مرة أخرى في الموسم الحالي. وحرص طلعت يوسف، على توجيه الشكر إلى جمهور نادي الاتحاد
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سلة- الاتحاد

الاتحاد السكندري يتوج ببطولة مصر الدولية للسلة

توج فريق الاتحاد السكندرى لكرة السلة بلقب بطولة مصر الدولية الودية، بعد فوزه على نظيره الحكمة اللبناني بنتيجة (93- 56)، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم الخميس، على صالة 6 أكتوبر، بينما جاء فريق الجزيرة المصري في المركز الثاني بعد فوزه على هوبس اللبناني، الذي حل رابعًا بنتيجة 92/74، وجاء نادي الحكمة اللبناني ثالثًا، وحصل فريق المصرية للاتصالات على المركز الأخير، وحصل المحترف الأمريكي ولاعب هوبس اللبناني كورتى فيليكس على جائزة أفضل لاعب، وتوج الأمريكى مايك ديكسون لاعب زعيم الثغر على كأس هداف البطولة.
الأرجنتين‎ (2)

اتحاد أمريكا الجنوبية يؤكد على عقوبة ميسي

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) اليوم الخميس، رفض طلب الاتحاد الأرجنتيني بخفض عقوبة ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسبانى والمنتخب الأرجنتينى، وكان ميسي تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة 3 أشهر بدءًا من 2 أغسطس الماضى، بسبب اتهامه لمسؤولى الاتحاد بالفساد بعد خروج المنتخب الأرجنتين من بطولة كوبا أمريكا الأخيرة، والتى أقصى منها بالخسارة أمام البرازيل فى نصف النهائى بنتيجة 2- صفر. وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن كونميبول رفض طلب الاتحاد الأرجنتيني، وسيستمر إيقاف ميسي حتى انتهاء العقوبة.
الزمالك-وانبي (6)

الجيش يتعادل إيجابيًا مع إنبي في الدوري الممتاز

تعادل فريق طلائع الجيش مع مضيفه فريق إنبي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، بهذه النتيجة حقق طلائع الجيش تحت قيادة فارياس أول نقطة له في الدوري المصري، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام المقاولون العرب بهدف دون رد، محتلا المركز الـ12، كذلك الأمر بالنسبة لإنبي تحت قيادة علي ماهر، الذي يقع في المركز الـ13، يمتلك من النقاط نقطة وحيدة بعد خسارته الأولى أمام فريق بيراميدز برباعية نظيفة.
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الاتحاد -السكندري‎

الاتحاد السكندرى يقتنص فوزًا سهلًا من العربى الكويتي

نجح فريق الاتحاد السكندرى فى اقتناص فوزًا غاليًا أمام فريق العربى الكويتى بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الخميس على ملعب برج العرب والتى أقيمت بجمهور فى إطار دور الـ32 من عمر البطولة العربية، وسجل لصالح فريق الاتحاد السكندرى كلًا من خالد قمر ورزاق سيسيه ليمنحوا تأهل غالٍ للاتحاد . وبفوز الاتحاد اليوم تصبح نتيجة المباراتين 3-صفر للاتحاد، وذلك بعد الفوز الذي حققه الفريق السكندري على نظيره الكويتى فى ملعبه (صباح السالم) بهدف نظيف فى مباراة الذهاب .
الاتحاد-السكندرى

مباراة الاتحاد والعربى الكويتى على برج العرب

تقرر إقامة مباراة فريق نادي الاتحاد السكندرى ونادى العربى الكويتى في إطار مباريات دور الـ32 من "البطولة العربية" كأس محمد السادس للأندية الأبطال "مباراة الإياب" غدًا الخميس باستاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السابعة مساءً بحضور خمسة آلاف مشجع لجماهير الاتحاد، وذلك عقب المشاورات التي تمت مع الجهات المعنية "الاتحاد المصرى لكرة القدم- الاتحاد العربى- نادى العربى الكويتى"، وتم الاتفاق على الموعد ومكان إقامة المباراة المشار إليها وفقًا للتوجيهات الأمنية في الموعد والملعب الذي تم اختياره.
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (10)

مفاجآت في تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام أهلي بنغازي

يحتضن استاد الإسماعيلية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً، لقاء النادي الإسماعيلي أمام نظيره أهلي بنغازي الليبي، ضمن مواجهات الذهاب لدور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، والتي سيقودها الحكم الدولي المغربي رضوان جيد صاحب الـ40 عامًا، وذلك وفقًا لما أعلنه الاتحاد العربي لكرة القدم. ويدخل الإسماعيلى مباراة الليلة بحثا عن تحقيق فوز مريح يساعده قبل خوض لقاء الإياب في دولة تونس أواخر الشهر الجارى بسبب الأحداث السياسية التي تمنع دولة ليبيا من استضافة اللقاء.
استاد-الإسماعيلية (17)

ذكريات الإفريقي تطارد الإسماعيلي في البطولة العربية

يحتضن استاد الإسماعيلية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً، لقاء النادي الإسماعيلي ونظيره أهلي بنغازي الليبي، ضمن مواجهات الذهاب لدور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، والتي سيقودها الحكم الدولي المغربي رضوان جيد، صاحب الـ40 عامًا، وذلك وفقا لما أعلنه الاتحاد العربي لكرة القدم. ويدخل الإسماعيلى مباراة الليلة بحثا عن تحقيق فوز مريح يساعده قبل خوض لقاء الإياب في دولة تونس أواخر الشهر الجارى؛ بسبب الأحداث السياسية التي تمنع دولة ليبيا من استضافة اللقاء.
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