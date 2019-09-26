طلعت يوسف: تأهلنا رغم الإجهاد وهذا ما كنت أخشاه

تحرير:سعد الدين محمود ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ م

طلعت يوسف

أعرب طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب نظيره فريق العربي الكويتي، مساء اليوم الخميس، والتأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال. وأشار يوسف، خلال تصريحاته عقب المباراة بالمؤتمر الصحفي، إلى أن فريقه نجح في تحقيق الفوز بعد تقديم مباراة جيدة، كاشفًا أنه كان يخشى من تمكن لاعبي الفريق الكويتي من تسجيل هدف التعادل، لأن ذلك كان سينعكس على لاعبيه بالسلب.

وأوضح مدرب زعيم الثغر، أن الاتحاد خاض المباراة وهو يعاني من الإجهاد الذي حاصر لاعبيه، بسبب حالة الإرهاق التي يعانون منها لتلاحم المباريات، وضيق الوقت بين مواجهتي الزمالك ثم العربي الكويتي، مؤكدًا أنه سيعمل على عدم تكرار ذلك مرة أخرى في الموسم الحالي. وحرص طلعت يوسف، على توجيه الشكر إلى جمهور نادي الاتحاد