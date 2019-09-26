رياضة

مران الزمالك.. عودة محمود علاء وتأهيل ثنائي الفريق

تحرير:علي الزيني ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ م
الزمالك
الزمالك
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعبه في ميت عقبة، استعدادًا لمواجهة نظيره جينيراسون فوت السنغالي، مساء يوم الأحد القادم، على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وعلى هامش المران أدى محمد عبدالغني، ومحمود عبدالعزيز، تدريبات تأهيلية وعلاجية بصالة الجيم في النادي، حيث يعاني عبد الغني من إصابة بشد في العضلة الخلفية تعرض لها خلال لقاء الأهلي في السوبر، فيما يُعاني زيزو من إصابة في العضلة الإمامية.
وانتظم محمود علاء في التدريبات الجماعية، عقب الراحة التي منحها له الصربي ميتشو المدير الفني للفريق أمس، وواصل محمد حسن، البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للتعافي من اصابته التي يعاني منها بالركبة. وأشرف الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق على الحصة البدنية والتأهيلية التي أداها
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عماد-متعب

متعب يكشف سر تراجع عمرو جمال وباسم مرسي

يرى عماد متعب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن سر تراجع مستوى عمرو جمال مهاجم النادي السابق، والمعار حاليًا لفريق طلائع الجيش، هو تسرعه في العودة للملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي قبل سنوات. وأوضح متعب، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة ON sport، مساء الخميس، أن عمرو جمال كان يركز فقط في العودة السريعة من الإصابة، أكثر من الخضوع للتأهيل بالشكل الكافي والتأكد بنسبة 100% من تعافيه، رغم أنه نصحه كثيرًا بعدم التسرع في العودة للملاعب.
أنتي ريبيتش (3) - ميلان

تورينو يقلب الطاولة على ميلان في الدوري الإيطالي

سقوط جديد تعرض له فريق إيه سي ميلان، في الدوري الإيطالي، بعد أن خسر أمام مضيفه تورينو، بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب «أولمبيكو دي تورينو»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي موسم 2019-2020. دخل ميلان بقيادة ماركو جيامباولو المدير الفني، المباراة بقوته الضاربة معتمدًا على مثلث هجومي مكون من: سوسو فيرنانديز، وكريستوف بياتيك، ورفائيل لياو، وتقاسم السيطرة على مجريات اللعب مع تورينو وسط هجمات متبادلة بيك كلا الفريقين.
طلعت-يوسف

طلعت يوسف: تأهلنا رغم الإجهاد وهذا ما كنت أخشاه

أعرب طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب نظيره فريق العربي الكويتي، مساء اليوم الخميس، والتأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال. وأشار يوسف، خلال تصريحاته عقب المباراة بالمؤتمر الصحفي، إلى أن فريقه نجح في تحقيق الفوز بعد تقديم مباراة جيدة، كاشفًا أنه كان يخشى من تمكن لاعبي الفريق الكويتي من تسجيل هدف التعادل، لأن ذلك كان سينعكس على لاعبيه بالسلب.
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الزمالك -والاتحاد‎ (4)

الزمالك يعلن وصول مدرب حراس المرمى ويُكرم طاهر

وصل المدرب الصربي، باجيك دراجان، مدرب حراس مرمى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء، لاستلام مهام عمله، بعد رحيل أيمن طاهر، الذي تم اختياره ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري، ليصبح تشكيل الجهاز الفني للفارس الأبيض مكونا من ميتشو مديرًا فنيًّا ودوسان ستيانوفيتش مساعدًا له وباجيك دراجان مدربًا لحراس المرمى بالإضافة إلى أيمن عبدالعزيز مدربًا وأحمد عبدالرؤوف مدربًا مساعدًا واليوناني أنطونيو مدربًا للأحمال.
جونيور أجايي (2)

الطيب يفجر مفاجأة: الأهلي سعى للاستغناء عن لاعب سوبر

فجر المعلق الرياضي أحمد الطيب، مفاجأة من العيار الثقيل، إذ أكد أن هناك أحد المسؤولين في النادي الأهلي -رفض ذكر اسمه- طلب منه بشكل شخصي، توفير عرض رسمي من أحد الأندية القطرية، من أجل التخلص من النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، موضحا أنه وجه نصيحة لمسؤولي المارد الأحمر بالإبقاء على أجايي لأنه لاعب سوبر. وتألق المهاجم النيجيري في مباراة كأس السوبر التي توج بها المارد الأحمر، بعد التغلب على الغريم التقليدي فريق الزمالك بثلاثة أهداف مُقابل هدفين، وسجل أجايي هدفين من الثلاثة، وكان أحد نجوم اللقاء.
نجوم الأهلي

فايلر يعلن عن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره سموحة في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء غد الإثنين، على ستاد الجيش ببرج العرب يالإسكندرية في الجولة الأولى ببطولة الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي مواجهة سموحة بحثا عن ضربة بداية مثالية في رحلة الدفاع عن لقبه للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه، بمعنويات مرتفعة بعدما نجح قبل أيام في حصد لقب السوبر على حساب منافسه التقليدي الزمالك للمرة الـ11 في تاريخه تحت قياده مدربه السويسري رينيه فايلر في أول ظهور محلي له.
اصابة-فرجانى-ساسى

رسالة من مرتضى منصور لفرجاني ساسي وأوباما

وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى التونسي فرجاني ساسي، ويوسف إبراهيم (أوباما)، لاعبي القلعة البيضاء، عقب خسارة فريقه أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة، في بطولة السوبر المصري لموسم (2017- 2018)، على ملعب «برج العرب»، بحضور 10 آلاف مشجع، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوج أبناء الجزيرة باللقب الحادي عشر في تاريخه، وجاءت رسالة مرتضى خلال تصريحاته لقناة «الحدث اليوم» في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.
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