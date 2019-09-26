مران الزمالك.. عودة محمود علاء وتأهيل ثنائي الفريق

تحرير:علي الزيني ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ م

الزمالك

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعبه في ميت عقبة، استعدادًا لمواجهة نظيره جينيراسون فوت السنغالي، مساء يوم الأحد القادم، على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وعلى هامش المران أدى محمد عبدالغني، ومحمود عبدالعزيز، تدريبات تأهيلية وعلاجية بصالة الجيم في النادي، حيث يعاني عبد الغني من إصابة بشد في العضلة الخلفية تعرض لها خلال لقاء الأهلي في السوبر، فيما يُعاني زيزو من إصابة في العضلة الإمامية.

وانتظم محمود علاء في التدريبات الجماعية، عقب الراحة التي منحها له الصربي ميتشو المدير الفني للفريق أمس، وواصل محمد حسن، البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للتعافي من اصابته التي يعاني منها بالركبة. وأشرف الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق على الحصة البدنية والتأهيلية التي أداها

وانتظم محمود علاء في التدريبات الجماعية، عقب الراحة التي منحها له الصربي ميتشو المدير الفني للفريق أمس، وواصل محمد حسن، البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للتعافي من اصابته التي يعاني منها بالركبة.



وأشرف الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق على الحصة البدنية والتأهيلية التي أداها لاعبو الفريق علي هامش مران اليوم بملعب النادي.



وحرص باجيك دراجون مدرب حراس الفريق علي تخصيص فقرة بدنية وتأهيلية خاصة لرباعي حراس مرمى الفريق: محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمد قنديل على هامش المران، وأدي الرباعي تدريبات بالركض حول الملعب بصحبة دراجون اعقبتها تدريبات تأهيلية بالكرة.