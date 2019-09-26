تورينو يقلب الطاولة على ميلان في الدوري الإيطالي

تحرير:سعد الدين محمود ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٦ م

ميلان

سقوط جديد تعرض له فريق إيه سي ميلان، في الدوري الإيطالي، بعد أن خسر أمام مضيفه تورينو، بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب «أولمبيكو دي تورينو»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي موسم 2019-2020. دخل ميلان بقيادة ماركو جيامباولو المدير الفني، المباراة بقوته الضاربة معتمدًا على مثلث هجومي مكون من: سوسو فيرنانديز، وكريستوف بياتيك، ورفائيل لياو، وتقاسم السيطرة على مجريات اللعب مع تورينو وسط هجمات متبادلة بيك كلا الفريقين.

واستطاع كريستوف بيونتيك أن يتقدم بالهدف الأول لميلان في الدقيقة 19 من ركلة جزاء، وحاول بعدها أصحاب الأرض تعديل النتيجة بشن بعض الهجمات الخطيرة على مرمى دوناروما، لكن دفاع الروسونيري كان في الموعد لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-0 لصالح ميلان. وشهد الشوط الثاني أحداثاًا درامية، حيث تمكن فريق تورينو من قلب