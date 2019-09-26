كسور وإصابة بالعين.. سقوط بوابة مدرسة على تلميذة بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٦ م

مدرسة - أرشيفية

أصيبت تلميذة بالصف الثالث الابتدائي، اليوم الخميس، بكسور في القدم والفخذين وإصابة في العين، بعدما سقطت عليها البوابة الحديدية الخارجية لمدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية، التابعة لإدارة نبروه التعليمية، في قرية كفر الدكروري بمحافظة الدقهلية، وتلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية للأمن، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى نبروه المركزي عن وصول طفلة مصابة إصابات بالغة، ادعاء سقوط بوابة حديدية عليها، وجرى تحويلها إلى مستشفى الطوارئ.

وتبين أن الطفلة تدعى "جنى السواح عبد الستار"، 9 سنوات، واحتجزت في قسم العظام لإجراء عملية جراحية، واستكمال العلاج والفحوصات الطبية اللازمة، وجار رعايتها طبيًا لحين استقرار حالتها.في السياق ذاته، أكد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه سيحقق في الواقعة وسيرسل لجنة من هيئة الأبنية التعليمية،