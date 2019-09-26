جريمة

كسور وإصابة بالعين.. سقوط بوابة مدرسة على تلميذة بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٦ م
مدرسة - أرشيفية
مدرسة - أرشيفية
أصيبت تلميذة بالصف الثالث الابتدائي، اليوم الخميس، بكسور في القدم والفخذين وإصابة في العين، بعدما سقطت عليها البوابة الحديدية الخارجية لمدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية، التابعة لإدارة نبروه التعليمية، في قرية كفر الدكروري بمحافظة الدقهلية، وتلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية للأمن، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى نبروه المركزي عن وصول طفلة مصابة إصابات بالغة، ادعاء سقوط بوابة حديدية عليها، وجرى تحويلها إلى مستشفى الطوارئ.
وتبين أن الطفلة تدعى "جنى السواح عبد الستار"، 9 سنوات، واحتجزت في قسم العظام لإجراء عملية جراحية، واستكمال العلاج والفحوصات الطبية اللازمة، وجار رعايتها طبيًا لحين استقرار حالتها.في السياق ذاته، أكد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه سيحقق في الواقعة وسيرسل لجنة من هيئة الأبنية التعليمية،
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جثة-فتاة

خلافات الميراث تدفع شابا إلى الانتحار في الدقهلية

أقدم شاب من قرية بسنديلة، التابعة لمركز بلقاس، فى محافظة الدقهلية، على الانتحار، بحبة حفظ الغلال السامة، وذلك بسبب خلافات جمعته بعدد من أفراد أسرته على الميراث، ورغبته في تقسيم الميراث سريعًا لمروره بضائقة مالية. تلقي اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بشأن بلاغ ورد إلى ضباط مركز شرطة شربين من مستشفي شربين العام، باستقبال شاب في العقد الثالث من العمر جثة هامدة، ادعاء تناول مادة سامة.
سجن

المشدد 3 سنوات لعاطل هتك عرض طفلين «جيرانه» بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر فتحي علم الدين ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الخميس، بمعاقبة عاطلًا بالسجن المُشدد لمدة ثلاث سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 4638 جنايات مشتول السوق لسنة 2018، باستدراج طفلين، شقيقين، أبناء أحد جيرانه بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق، وهتك عرضهما بالقوة داخل بدروم منزله، دون أدنى اعتبار لحدثة سنهما وطفولتهما.
سجن

سجن عامل باع «أرض الإسكان» بتوكيلات مزورة في العاشر

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر فتحي علم الدين ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الخميس، بمعاقبة عاملًا بالسجن لمدة سنة واحدة؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 1884 جنايات ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2009، بالاشتراك مع مأمور توثيق مكتب الشهر العقاري بالعاشر من رمضان، والذي تبين حُسن نيته، في تزوير توكيلين رسميين لبيع قطعة أرض تابعة لقطاع الإسكان الاجتماعي بالمدينة.
محكمة

7 سنوات مشدد لـ6 إخوان حرقوا استراحة رئيس أبو كبير

قضت محكمة دائرة الإرهاب بالشرقية، اليوم الخميس، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، لدواعٍ أمنية، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبامي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبدالوهاب ووليد عبدالمنعم، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الخميس، بمعاقبة ستة عناصر من المنتمين لجماعة الإخوان، بالسجن المُشدد لمدة سبع سنوات؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 4730 جنايات أبو كبير لسنة 2014، بحرق استراحة رئيس مجلس مدينة أبو كبير، بالإضافة إلى إتلاف إحدى ماكينات الصرف الآلي ««ATM.
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تعذيب طفلة

اغتصاب وحرق وبتر.. تفاصيل صادمة في تعذيب طفلة على يد جدتها

قال رضا حلمي، عم الطفلة جنة، التي أحرقتها جدتها قرية بساط الدين التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، بادعاء منعها من التبول اللا إرادي،، إن التقرير الطبي أثثبت احتياجها لبتر قدمها اليسرى، لتعرضها لكسر إثر "رزعها" في الأرض منذ 7 أيام، وتسبب إهمال رعايتها في غرغرينة بالقدم، مشيرا إلى أن المستشفى قررت دخولها إلى غرفة العمليات لبتر القدم، إلا أن الأشعة والفحوصات، اليوم الثلاثاء، أثبتت تسمم دم الطفلة وتوقف الكلى والكبد عن وظائفهم، وتقرر إلغاء العملية، بسبب الحالة الحرجة للطفلة.
التبول-اللا-ارادي

بتعمل حمام على نفسها.. عجوز تحرق حفيدتها في أعضائها التناسلية

تجردت "جدة" من قرية بساط كريم الدين التابعة لمركز شربين في محافظة الدقهلية، من مشاعرها، وتعدت على حفيدتها بالكي بالنار في أعضائها التناسلية، عقابًا لها على تبولها اللا إرادي بشكل متكرر؛ ما أصابها بحروق خطيرة، وبدأ كشف تفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى شربين العام، تفيد بوصول طفلة مصابة بحروق في مناطق حساسة، وحالتها الصحية حرجة.
جثة-فتاة

حل لغز العثور على جثة ممرضة في دورة مياه مستشفى

كشفت التحقيقات لغز العثور على جثة ممرضة فى العقد الثالث من العمر، بدورة مياه مستشفى البترول بمنطقة فلمنج شرق الإسكندرية، وتبين أنها تناول جرعة من عقار مخدر، وبدأت الواقعة بتلقي اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، بورود بلاغ من أسرة الممرضة "ن. ص." فى العقد الثالث من العمر، بتغيبها عن منزلها بعد أن ذهبت لعملها، وتأخرت عن العودة، وبإجراء البحث والتحري تم العثور عليها داخل دورة المياه، ومغلق بابها من الداخل.
قطع-اوتار-يد-تلميذ-بالمنصورة

التحقيق في قطع أوتار يد تلميذ ابتدائي بالمنصورة

أمر علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية التعليم بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، بإحالة مديرة مدرسة الشهيد عثمان بقرية البرامون التابعة لإدارة شرق التعليمية مركز المنصورة، ومسؤول الأمن بالمدرسة ومشرف الفناء، إلى الشئون القانونية واستبعادهم عن العمل للتحقيق، إثر تعرض تلميذ بالصف الثاني الإبتدائي إلى إصابة بكدمات وقطع بأوتار اليد اليسرى، بسبب غلق باب الفصل على يده خلال اليوم الدراسي، كما توجه عبد الرؤوف على رأس لجنة لزيارة التلميذ، من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.
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