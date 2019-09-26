للمرة الثانية.. مصر تنجح في اعتماد قرار أممي حول الإرهاب وحقوق الإنسان

٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٢ م

السفير علاء يوسف

اعتمد مجلس حقوق الإنسان الدولي، في جنيف للمرة الثانية، بتوافق الآراء قرارا تقدمت به مصر حول الإرهاب وحقوق الإنسان، في إطار الجهود المصرية لحشد المجتمع الدولي وحثه على اتخاذ موقف صارم في مواجهة الإرهاب وإبراز آثاره علي التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وقال السفير علاء يوسف المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن الدبلوماسية المصرية نجحت للمرة الثانية في توحيد صوت المجتمع الدولي لتمكينه من تناول ظاهرة الإرهاب من كافة جوانبها.

وأضاف يوسف، أن القرار الذى تقدمت به مصر بالتعاون مع المكسيك، يطلب من المقررة الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان إعطاء الاهتمام اللازم لمسألة أثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان وتقديم التوصيات للدول لمساعدتها على التعامل مع هذه الأثار. وأوضح مندوب مصر الدائم أن القرار يؤكد تضامنه مع ضحايا العمليات الإرهابية