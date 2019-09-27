هنا جودة بطلة مصر في تنس الطاولة تتحدى محمد صلاح

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٣ ص

هنا جودة

أعربت هنا جودة، لاعبة فريق تنس الطاولة بالنادى الأهلى تحت 12 سنة، عن سعادتها بتحقيق المركز الأول في بطولة الجمهورية، مؤكدة أن طريق التتويج باللقب كان صعبا للغاية، خاصة في الدور النهائي للبطولة أمام فرح عبد العزيز، لاعبة الزمالك، صاحبة الـ27 عاما، والمصنّفة الثانية أفريقياً، وأكدت هنا أنها شاركت في بطولة الجمهورية بعدما استعان بها المدير الفني أشرف عبد الفتاح في فريق 16 و19 خلال البطولة التي كان يحق لها المشاركة في منافسات عمومي بعد التدريج في هذه الإعمار، ونجحت في النهاية في حصد اللقب من لاعبة الزمالك.

وأكدت هنا أن الجميع في تنس طاولة ناشئين وعمومي بالنادي كان يدعمها بشكل كبير في المباراة النهائي، معلقة: «الفوز ببطولة الجمهورية جاء بعد توفيق من الله ودعم مدربيها والجميع في القطاع». وتحدثت هنا عن بدايتها في تنس الطاولة، قائلة: «دخلت اللعبة بالصدفة بعد ممارسة ألعاب كثيرة في الأهلي،