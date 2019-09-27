رياضة

هنا جودة بطلة مصر في تنس الطاولة تتحدى محمد صلاح

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٣ ص
هنا جودة
هنا جودة
أعربت هنا جودة، لاعبة فريق تنس الطاولة بالنادى الأهلى تحت 12 سنة، عن سعادتها بتحقيق المركز الأول في بطولة الجمهورية، مؤكدة أن طريق التتويج باللقب كان صعبا للغاية، خاصة في الدور النهائي للبطولة أمام فرح عبد العزيز، لاعبة الزمالك، صاحبة الـ27 عاما، والمصنّفة الثانية أفريقياً، وأكدت هنا أنها شاركت في بطولة الجمهورية بعدما استعان بها المدير الفني أشرف عبد الفتاح في فريق 16 و19 خلال البطولة التي كان يحق لها المشاركة في منافسات عمومي بعد التدريج في هذه الإعمار، ونجحت في النهاية في حصد اللقب من لاعبة الزمالك.
وأكدت هنا أن الجميع في تنس طاولة ناشئين وعمومي بالنادي كان يدعمها بشكل كبير في المباراة النهائي، معلقة: «الفوز ببطولة الجمهورية جاء بعد توفيق من الله ودعم مدربيها والجميع في القطاع». وتحدثت هنا عن بدايتها في تنس الطاولة، قائلة: «دخلت اللعبة بالصدفة بعد ممارسة ألعاب كثيرة في الأهلي،
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وفد الأهلي في إسبانيا 1

الأهلي يواجه ريال مدريد بالسانتياجو برنابيو

عقد وفد النادي الأهلي المتواجد حاليًا في إسبانيا، الذي يضم المهندس خالد مرتجي، والمهندس محمد سراج الدين، عضوا مجلس إدارة النادي، للمشاركة في مؤتمر صناعة كرة القدم العالمية، اجتماعًا مع بتراجينيو، مدير العلاقات الدولية بنادي ريال مدريد، ورئيس الجامعة بمكتب الأخير. شهد الاجتماع الذي جاء وديًا للغاية مناقشة العديد من الملفات، وشرح بتراجينيو آلية العمل في نادي ريال مدريد، وتحدث عن مصادر التمويل وتطويرها باستمرار، وكيفية تمويل المشروعات الكبرى للنادي الملكي، ومنها: تطوير ملعبه الحالي سنتياجو برنابيو.
عماد-متعب

متعب يكشف سر تراجع عمرو جمال وباسم مرسي

يرى عماد متعب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن سر تراجع مستوى عمرو جمال مهاجم النادي السابق، والمعار حاليًا لفريق طلائع الجيش، هو تسرعه في العودة للملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي قبل سنوات. وأوضح متعب، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة ON sport، مساء الخميس، أن عمرو جمال كان يركز فقط في العودة السريعة من الإصابة، أكثر من الخضوع للتأهيل بالشكل الكافي والتأكد بنسبة 100% من تعافيه، رغم أنه نصحه كثيرًا بعدم التسرع في العودة للملاعب.
أنتي ريبيتش (3) - ميلان

تورينو يقلب الطاولة على ميلان في الدوري الإيطالي

سقوط جديد تعرض له فريق إيه سي ميلان، في الدوري الإيطالي، بعد أن خسر أمام مضيفه تورينو، بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب «أولمبيكو دي تورينو»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي موسم 2019-2020. دخل ميلان بقيادة ماركو جيامباولو المدير الفني، المباراة بقوته الضاربة معتمدًا على مثلث هجومي مكون من: سوسو فيرنانديز، وكريستوف بياتيك، ورفائيل لياو، وتقاسم السيطرة على مجريات اللعب مع تورينو وسط هجمات متبادلة بيك كلا الفريقين.
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هنا جودة

هنا جودة.. طفلة من ذهب أسقطت كبار الأهلي والزمالك

نجحت هنا جودة، لاعبة تنس الطاولة بالنادي الأهلي، والتي تبلغ من العمر 12 عامًا، في أن تكتب لنفسها تاريخا ذهبيا، بعدما تمكنت من تحقيق لقب الجمهورية لتنس الطاولة للدرجة الأولى، أمس الأربعاء، وذلك بعدما فازت على فرح عبد العزيز، لاعبة الزمالك وصاحبة الـ(27 عامًا) والمصنفة الثانية على إفريقيا في النهائي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل لا شيء، ونحو طريق تتويجها باللقب تغلبت على لاعبة الأهلي يسرا أشرف صاحبة الـ(22 عامًا) في دور الـ16، وقال أشرف عبد الفتاح المدير الفني لتنس طاولة الأهلي إن مشاركة هنا في البطولة جاءت بالصدفة عقب احتراف دينا مشرف في ألمانيا.
مران- الأهلي‎ (2)

مدرب حراس الأهلي يكشف شرط فايلر لقيادة الفريق

أكد ميشال إيناكوني مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن القاعدة الوحيدة المعمول بها داخل القلعة الحمراء، هي الفوز دائمًا، جاء ذلك في تصريحاته لموقع "وال فوت" البلجيكي، اليوم الأربعاء، قائلًا: "هنا الهدف فقط هو الفوز، وحتى الآن الأمور تمضي بشكل جيد، حققنا الفوز في أول مباراة بدوري الأبطال، وبعدها توجنا بكأس السوبر، وحقننا الفوز في أول لقاءات بطولة الدوري.. مباراة كأس السوبر ليس لها أي قيمة إلا كونها أمام الزمالك، المنافس، وطرف الديربي".
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الزمالك يعلن وصول مدرب حراس المرمى ويُكرم طاهر

وصل المدرب الصربي، باجيك دراجان، مدرب حراس مرمى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء، لاستلام مهام عمله، بعد رحيل أيمن طاهر، الذي تم اختياره ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري، ليصبح تشكيل الجهاز الفني للفارس الأبيض مكونا من ميتشو مديرًا فنيًّا ودوسان ستيانوفيتش مساعدًا له وباجيك دراجان مدربًا لحراس المرمى بالإضافة إلى أيمن عبدالعزيز مدربًا وأحمد عبدالرؤوف مدربًا مساعدًا واليوناني أنطونيو مدربًا للأحمال.
علي جبر - بيراميدز‎ (1)

التشكيل الرسمي لموقعة بيراميدز وبتروجيت في الكأس

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بتروجت التي ستنطلق بعد قليل، على استاد بتروسبورت في نصف نهائي بطولة كأس مصر، والذي سيقوده تحكيميا وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم الدولي محمود عاشور صاحب الـ43 عامًا، والذي تقلد الشارة الدولية في 2011، علمًا بأنه بدأ مسيرته التحكيمية في 2006، ويعاونه شريف عبد الله وعمر فتحي، ومبروك نبيل حكمًا رابعًا، وكل من وائل فرحان وعبد العزيز السيد حكمًا خامسًا.
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