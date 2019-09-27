متعب يكشف سر تراجع عمرو جمال وباسم مرسي

تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٧ ص

عماد متعب

يرى عماد متعب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن سر تراجع مستوى عمرو جمال مهاجم النادي السابق، والمعار حاليًا لفريق طلائع الجيش، هو تسرعه في العودة للملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي قبل سنوات. وأوضح متعب، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة ON sport، مساء الخميس، أن عمرو جمال كان يركز فقط في العودة السريعة من الإصابة، أكثر من الخضوع للتأهيل بالشكل الكافي والتأكد بنسبة 100% من تعافيه، رغم أنه نصحه كثيرًا بعدم التسرع في العودة للملاعب.

وأشار متعب إلى أن عمرو جمال كان أحق باللعب أساسيًا في الفترة التي كان يجلس هو فيها بديلًا له، قبل أن يتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، مضيفًا أن «الغزال» وقع أيضًا في خطأ توقفه عند مرحلة "أنا أفضل مهاجم في مصر". وأكد القناص، أن هذا الخطأ وقع فيه مهاجمين آخرين في السنوات الأخيرة مثل خالد