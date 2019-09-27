رياضة

متعب يكشف سر تراجع عمرو جمال وباسم مرسي

تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٧ ص
عماد متعب
عماد متعب
يرى عماد متعب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن سر تراجع مستوى عمرو جمال مهاجم النادي السابق، والمعار حاليًا لفريق طلائع الجيش، هو تسرعه في العودة للملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي قبل سنوات. وأوضح متعب، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة ON sport، مساء الخميس، أن عمرو جمال كان يركز فقط في العودة السريعة من الإصابة، أكثر من الخضوع للتأهيل بالشكل الكافي والتأكد بنسبة 100% من تعافيه، رغم أنه نصحه كثيرًا بعدم التسرع في العودة للملاعب.
وأشار متعب إلى أن عمرو جمال كان أحق باللعب أساسيًا في الفترة التي كان يجلس هو فيها بديلًا له، قبل أن يتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، مضيفًا أن «الغزال» وقع أيضًا في خطأ توقفه عند مرحلة "أنا أفضل مهاجم في مصر". وأكد القناص، أن هذا الخطأ وقع فيه مهاجمين آخرين في السنوات الأخيرة مثل خالد
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تورينو يقلب الطاولة على ميلان في الدوري الإيطالي

سقوط جديد تعرض له فريق إيه سي ميلان، في الدوري الإيطالي، بعد أن خسر أمام مضيفه تورينو، بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب «أولمبيكو دي تورينو»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي موسم 2019-2020. دخل ميلان بقيادة ماركو جيامباولو المدير الفني، المباراة بقوته الضاربة معتمدًا على مثلث هجومي مكون من: سوسو فيرنانديز، وكريستوف بياتيك، ورفائيل لياو، وتقاسم السيطرة على مجريات اللعب مع تورينو وسط هجمات متبادلة بيك كلا الفريقين.
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مران الزمالك.. عودة محمود علاء وتأهيل ثنائي الفريق

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعبه في ميت عقبة، استعدادًا لمواجهة نظيره جينيراسون فوت السنغالي، مساء يوم الأحد القادم، على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وعلى هامش المران أدى محمد عبدالغني، ومحمود عبدالعزيز، تدريبات تأهيلية وعلاجية بصالة الجيم في النادي، حيث يعاني عبد الغني من إصابة بشد في العضلة الخلفية تعرض لها خلال لقاء الأهلي في السوبر، فيما يُعاني زيزو من إصابة في العضلة الإمامية.
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طلعت يوسف: تأهلنا رغم الإجهاد وهذا ما كنت أخشاه

أعرب طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب نظيره فريق العربي الكويتي، مساء اليوم الخميس، والتأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال. وأشار يوسف، خلال تصريحاته عقب المباراة بالمؤتمر الصحفي، إلى أن فريقه نجح في تحقيق الفوز بعد تقديم مباراة جيدة، كاشفًا أنه كان يخشى من تمكن لاعبي الفريق الكويتي من تسجيل هدف التعادل، لأن ذلك كان سينعكس على لاعبيه بالسلب.
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الجيش يتعادل إيجابيًا مع إنبي في الدوري الممتاز

تعادل فريق طلائع الجيش مع مضيفه فريق إنبي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، بهذه النتيجة حقق طلائع الجيش تحت قيادة فارياس أول نقطة له في الدوري المصري، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام المقاولون العرب بهدف دون رد، محتلا المركز الـ12، كذلك الأمر بالنسبة لإنبي تحت قيادة علي ماهر، الذي يقع في المركز الـ13، يمتلك من النقاط نقطة وحيدة بعد خسارته الأولى أمام فريق بيراميدز برباعية نظيفة.
عمرو جمال‎

عمرو جمال يتعرض للطرد للمرة الأولى في مسيرته

تعرض عمرو جمال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، والمعار من صفوف الأهلي، لحالة طرد، خلال مواجهة فريقه ونظيره إنبي، التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب استاد «بتروسبورت»، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، بقيادة الحكم محمود البنا، ويعاونه الثنائي مصطفى عطية ومصطفى حسن، ومحمود وفا حكمًا رابعًا، حيث حصل عمرو على البطاقة الصفراء الثانية، وتعد هذه هي أول بطاقة حمراء في مسيرة عمرو جمال الكروية، الذي انتقل مع بداية الموسم لفريق طلائع الجيش.
عماد-متعب (2)

متعب يكشف أسباب رفضه منصب مدير المنتخب مع البدري

أكد عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق مساندته الكاملة لحسام البدري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، فى مهمته الجديدة مع الفراعنة بعد توليه المسئولية بشكل رسمي، وتقديمه خلال مؤتمر صحفى أقيم ظهر اليوم، وقال متعب فى تصريحات لقناة أون سبورت: "الجميع في ظهر حسام البدري، ومن قلبي أتمنى نجاحه، تصفية الحسابات نغمة مرفوضة ولم أعتد بها أبدًا في تعاملاتى منذ أن كنت ناشئًا في الأهلي". وأوضح متعب أنه اعتذر عن منصب مدير المنتخب الوطني لرفع الحرج عن حسام البدري وحتى لا تنتشر الأقاويل في الفترة المقبلة عن علاقتي به وتكون سببًا في تعطيل مسيرة المنتخب.
عمرو جمال‎

الصفاقسي: اتفقنا مع الأهلي على ضم عمر جمال في 2021

كشف سلمان بن رمضان، رئيس قطاع كرة القدم بنادي الصفاقسي التونسي، أن إدارة النادي لن تترك حقوقها بشأن تعاقدها مع عمرو جمال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار مؤخرًا لفريق طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأوضح سلمان، خلال تصريحات إذاعية، مساء الأربعاء، أن نادي الصفاقسي لم يقم بفسخ تعاقده مع عمرو جمال، لكنه أرسل مندوبه إلى القاهرة، للتفاوض مع إدارة النادي الأهلي، ووكيل اللاعب لتحديد موقفه النهائي من الانضمام لناديه في الوقت المناسب.
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