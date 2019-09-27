محمد كريم: فشلت في 2000 تجربة تمثيل بأمريكا.. وأشفق على من ينتقدني

لم أجسد دور الإرهابى بأمريكا كى لا أضر وطنى.. وA Score to Settle أفضل رد على من سألونى: ماذا تفعل فى هوليوود؟.. ورامى مالك قبلَ فى بداياته ما رفضته.. ومصري واحد فقط وصل للعالمية

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ ص

على الرغم من أن الفنان محمد كريم لم يحقق الكثير من النجاحات الفنية داخل مصر، فإنه نجح فى أن يشق طريقه مؤخرا إلى حيث العالم الآخر هناك فى هوليوود، بعد أن شارك للمرة الأولى فى عمل عالمى من بوابة فيلم "A Score to Settle" للنجم نيكولاس كيدج، وأثارت العديد من المشاهد التى تجمعهما الكثير من ردود الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر تحديدا. ويحرص محمد كريم على الوجود حاليا فى فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى، وهناك التقينا معه وحاورناه حول مشواره العالمى الجديد الذى بدأ هذا العام، وتطلعاته للمستقبل، وجديده فى الفترة المقبلة، وغيرها من الموضوعات.

فى البداية، حدثنا عن سبب تحمسك للوجود فى الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى.. هذه هى المرة الأولى التى أحضر فيها مهرجان الجونة، وكنت موجودا فى الدورتين الماضيتين فى أمريكا، ولكنى كنت متحمسا هذا العام لأن أحضر فى المهرجان الذى وصل إلى العالمية مبكرا، فأنا كنت سعيدا حينما كان يقابلنى مخرج أو أحد

فى البداية، حدثنا عن سبب تحمسك للوجود فى الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى..

هذه هى المرة الأولى التى أحضر فيها مهرجان الجونة، وكنت موجودا فى الدورتين الماضيتين فى أمريكا، ولكنى كنت متحمسا هذا العام لأن أحضر فى المهرجان الذى وصل إلى العالمية مبكرا، فأنا كنت سعيدا حينما كان يقابلنى مخرج أو أحد صناع الأفلام فى أمريكا ويخبرنى بأنه قادم إلى مهرجان الجونة بمصر، وأنا أكون سعيدا للغاية حينما أجد من يتحدث عن بلدى بشكل جيد، أو أجد حدثا يمثل مصر بهذا الشكل، كما أن كل العاملين فى المهرجان يريدون التفوق والنجاح، ويعمل به مجموعة كبيرة من الشباب، وهذا ما يجعله مختلفا عن المهرجانات الأخرى، وهذا هو سر نجاح الجونة.

شاهدناك مؤخرا فى فيلم عالمى لأول مرة مع نيكولاس كيدج.. فماذا عن ردود الأفعال التى وصلت إليك؟

فيلم "A Score to Settle" حقق إيرادات كبيرة فى السينما، وحصلت على ردود فعل جيدة جدا سواء على مواقع التواصل الاجتماعى أو من خلال أصدقائى المقربين الذين حرصوا على التواصل معى ليباركوا لى على العمل.

ماذا عن كواليس "A Score to Settle"؟

الفيلم كان به الكثير من المصاعب، ولكن ما أحب أن أنوه به أن أكثر ما أعجبنى فى العمل هناك هو النظام، فهناك احترام كبير للمواعيد وكل من يعمل هناك يعرف ما سيفعله، وفى مرة صُدمت من موقف لهم فقد جاؤوا يعتذرون لى لأنهم يريدون أن أصور شيئا لمدة 20 دقيقة بعد انتهاء مدة عملى الأصلية فتعجبت.

هل الفيلم رد على من كان يسأل دائما: ماذا يفعل محمد كريم فى هوليوود؟

هذا حدث بسبب أننى كنت مُقلا جدا فى الحديث عن ما أفعله، سواء على السوشيال ميديا أو من خلال اللقاءات، وكان آخر لقاء ظهرت فيه مع الإعلامى عمرو أديب فى عام 2016، وكنت أتابع تعليقات الجمهور على السوشيال ميديا، والتى يسأل غالبيتها: "أنا بعمل إيه؟"، ولكنى كنت أؤجل ردى لأنى فى عملى ولا أسمح لأى شىء بأن يحطم الصورة التى أريد أن أصل إليها، وأعتقد أن فيلمى مع نيكولاس كيدج كان ردا على من يتعجب من وجودى فى هوليوود، وأنا تعلمت الصبر من خلال دراسة الطب، وأنا أعرف جيدا ماذا أريد وكيف أصل إليه، وأشفق على من ينتقدنى.

ماذا عن المصاعب التى واجهتها كى تصل إلى هدفك فى هوليوود؟

الغربة والضغط العصبى الذى مررت به، فأنا فى مصر كنت أعمل جيدا، وعملت مع أكبر المنتجين فى مصر، كما ظهرت فى برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ذا فويس" الأعلى مشاهدة فى الوطن العربى، ولكن قررت فى يوم أن أترك كل هذا وأرحل، حتى الموجودون معى فى "ذا فويس" تعجبوا حينما وجدونى أقول لهم إنى ذاهب إلى هوليوود، خاصة أننى لا أملك أى عمل هناك وقتها، والكثيرون ممن ينتقدوننى لم ينظروا إلى 15 عاما خبرة قضيتها فى المجال، لم يشاهدونى وأنا أنام فى سيارتى وأغير فيها ملابسى، وعلى الرغم من عرض أعمال علىّ فى مصر، فإننى كنت مصرا على أن أصل لهدف محدد.

هل ما مررت به فى مصر هو ما جعلك قادرا على مواجهة صعوباتك فى أمريكا؟

بالفعل، ولكن كانت المهمة الأصعب بالنسبة لى هى ألا أصنف فى أمريكا، فمن يأتى إليهم من الشرق يعطوه دائما أدوار الإرهابى، وإذا كنت قبلت بهذا من البداية لَكنت وصلت منذ 5 سنوات، ولكنى رفضت، رامى مالك حينما قابلته هناك أخبرنى بأنه فى البداية قبل بمثل هذه النوعية من الأعمال، لكن وضعى أنا مختلف، فحينما أفعل هذا لن يصمت أحد، وأنا لم أترك عملى فى مصر من أجل الدخول فى منظومة خاطئة تضر بالوطن العربى، فليس كل المسلمين إرهابيين، ورفضى لهذه النوعية جعلنى أقدِم على أفلام كثيرة جدا، حتى إننى فشلت فى 2000 تجربة عمل.

تسرب لك مشهد من فيلمك مع نيكولاس كيدج وأثار ضجة على السوشيال ميديا.. فكيف رأيت هذا؟

المنتجون فى أمريكا لم يفهموا رد الفعل الذى حدث فى مصر، كما أنهم تعجبوا من فكرة تسريب الفيلم بعد عرضه فى السينمات فى مصر فكانوا متعجبين، ولكن هذا سبب انتشاره بالنسبة لى.

هناك العديد من النجوم المصريين والعرب وصلوا إلى العالمية.. فمن تريد أن تسير على خطاه؟

لم يصل أحد فى منطقتنا إلى العالمية سوى الراحل عمر الشريف، وهو لم يكن مشهورا فقط، بل إن الجمهور كان يحترمه جدا، وبالنسبة لهم فى أوروبا فهو أيقونة كبيرة، وأنا أحب أن أكون ممثلا يُحترم هناك ويأخذ استحسان الجمهور، لأن هذا هو رصيدى وقوتى، وأنا أتمنى أن يكون لى تأثير إيجابى.

بمَ تنصح كل من يحلم بالعمل فى هوليوود؟

أحب أن أقول له إن كل من يقول لك "استحالة"، اتركه وارحل فنحن مختلفون بعضنا عن بعض، وإذا كان هناك من هو خائف من التجربة "أنت تقدر توصل لها"، والأهم أن يحدد الإنسان هدفه ويركز فى عمله ونجاحاته.

ماذا عن أعمالك المقبلة؟

هناك فيلم جديد فى هوليوود أحضّر له، ولكننا ممنوعون من الحديث عن أى من تفاصيله، وستكون هناك أعمال مصرية قريبًا.