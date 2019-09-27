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محمد كريم: A Score to Settle أفضل رد على من سألوني: ماذا تفعل في هوليوود؟

لم أجسد دور الإرهابى بأمريكا كى لا أضر وطنى.. وA Score to Settle أفضل رد على من سألونى: ماذا تفعل فى هوليوود؟.. ورامى مالك قبلَ فى بداياته ما رفضته.. ومصري واحد فقط وصل للعالمية
تحرير:محمد عبد المنعم ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م
محمد كريم
محمد كريم
نجح الفنان محمد كريم فى أن يشق طريقه مؤخرا إلى حيث العالم الآخر هناك فى هوليوود، بعد أن شارك للمرة الأولى فى عمل عالمى من بوابة فيلم "A Score to Settle" للنجم نيكولاس كيدج، وأثارت العديد من المشاهد التى تجمعهما الكثير من ردود الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر تحديدا. ويحرص محمد كريم على الوجود حاليا فى فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى، وهناك التقينا معه وحاورناه حول مشواره العالمى الجديد الذى بدأ هذا العام، وتطلعاته للمستقبل، وجديده فى الفترة المقبلة، وغيرها من الموضوعات.
فى البداية، حدثنا عن سبب تحمسك للوجود فى الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى.. هذه هى المرة الأولى التى أحضر فيها مهرجان الجونة، وكنت موجودا فى الدورتين الماضيتين فى أمريكا، ولكنى كنت متحمسا هذا العام لأن أحضر فى المهرجان الذى وصل إلى العالمية مبكرا، فأنا كنت سعيدا حينما كان يقابلنى مخرج أو أحد
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محمد -هنيدى

محمد هنيدي: فخور بتكريمي في الجونة.. وكنت نسيت «الفارس والأميرة»

أعرب النجم محمد هنيدي عن سعادته بتكريمه في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، الذي سيقام غدا الجمعة، وخاصة أن نجوم الكوميديا لا يحظون بالتكريم، مؤكدا في تصريحات لـ"التحرير"، أن الجمهور حاليا، أصبح واعيا، ويستمتع بالأعمال الكوميدية مثل أي نوع من الألوان السينمائية، معبرا عن شعوره بالفخر الكبير لحصوله على جائزة الإنجاز الإبداعي، التي حصل عليها قبله عمالقة، مثل الزعيم عادل إمام في الدورة الأولى، والمخرج الكبير داوود عبد السيد في الدورة الثانية.
جوائز -منصة -الجونة -الرئيسية

انتهى الماراثون.. إعلان الفائزين بجوائز منصة الجونة السينمائي

انتهت اليوم الخميس، فعاليات منصة الجونة، المنعقدة على هامش مهرجان الجونة السينمائي، وبدأ الحفل بكلمة لمدير المهرجان انتشال التميمي، أثنى خلالها على كل الأفلام المشاركة، كما شكر فريق عمل منصة الجونة السينمائية على مجهوداتهم طوال ايام المنصة، ووجه الشكر أيضا، لكل الرعاة على دعمهم الكامل للفن الحقيقي، ثم ألقت مديرة منصة الجونة سيزا زايد، كلمة بدأتها بتوجيه الشكر للحضور وكل فريق العمل، واختصت بالشكر كلا من الفنانة بشرى، والمدير التنفيذي للمهرجان عمرو منسي، وانتشال التميمي والمدير الفني للمهرجان أمير رمسيس على دعمهم الدائم.
ألمخرج تامر عشري

تامر عشري بعد فوزه بـ5 جوائز في الجونة: لم أتوقع هذا الدعم

أعلنت إدارة مهرحان الجونة السينمائي، عن جوائز منصة الجونة، والتي تقدر بـ250 ألف دولار، وفاز المخرج تامر عشري، بـ5 جوائز، لدعم فيلمه "في الجون"، والذي عبر عن سعادة كبيرة بالدعم الذي حصل عليه، وقال عشري، في تصريحات لـ"التحرير"، إنه لم يكن يتوقع فوزه بخمس جوائز، موضحا أنه كان يتوقع أن يدعمه المهرجان بجائزتين فقط، مشيرا إلى أنه حصل على طاقة كبيرة للتحرك، وأنه سيبدأ في تصوير الفيلم خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه سيقوم بتطوير سيناريو العمل وسيبدأ علي الفور.
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ألمخرج تامر عشري

تامر عشري بعد فوزه بـ5 جوائز في الجونة: لم أتوقع هذا الدعم

أعلنت إدارة مهرحان الجونة السينمائي، عن جوائز منصة الجونة، والتي تقدر بـ250 ألف دولار، وفاز المخرج تامر عشري، بـ5 جوائز، لدعم فيلمه "في الجون"، والذي عبر عن سعادة كبيرة بالدعم الذي حصل عليه، وقال عشري، في تصريحات لـ"التحرير"، إنه لم يكن يتوقع فوزه بخمس جوائز، موضحا أنه كان يتوقع أن يدعمه المهرجان بجائزتين فقط، مشيرا إلى أنه حصل على طاقة كبيرة للتحرك، وأنه سيبدأ في تصوير الفيلم خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه سيقوم بتطوير سيناريو العمل وسيبدأ علي الفور.
عمرو- عابد

عمرو عابد: الجمهور لن يتوقف عند «قُبلة» دانا حمدان في «لما بنتولد»

عبّر الفنان عمرو عابد عن سعادته بعرض فيلم "لما بنتولد" فى مهرجان الجونة السينمائى بدورته الثالثة خارج المسابقة، ولكنه أشار إلى أنه يهتم فى الأساس بعرض الفيلم تجاريا، متمنيًا أن تجذب الحكايات التى يقدمها خلال الفيلم انتباه الجمهور، منوهًا بأن العمل خفيف وسيعجب فئة كبيرة من الجمهور لأنه "ميوزيكال رومانسى"، وأوضح أن الفيلم عرض عليه فى عام 2017، وبدأ على الفور فى تحضير الشخصية التى يلعبها، حيث يقوم بدور شاب تدفعه ظروفه المادية للعمل بأشياء غير مشروعة ليكفى احتياجاته، لافتا إلى أنهم انتهوا من تصوير العمل عام 2018.
هند-صبرى

«حلم نورا» ملحمة سينمائية نسائية.. وهند صبري: أجد نفسي هنا

عرض اليوم فيلم "حلم نورا'' ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 27 من الشهر الجاري، ويشارك الفيلم فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وحرص الجهمور على تشجيع هند صبري عند دخولها القاعة ووقفوا وصفقوا لها كثيرا، وقالت هند في تصريحات لـ"التحرير"، إنها سعيدة جدا بعرض الفيلم في مهرجان الجونة السينمائي، وإنها تتمنى أن ينال إعجاب الجمهور في بلدها الثاني مصر، وأشارت إلى أنها تميل للتواجد في الأفلام النسائية، خاصة أن أول عمل لها كان وهي عمرها 16 عاما، وكانت تخرجة سيدة ويتحدث عن النساء.
لما لنتولد (2)

«لما بنتولد».. قصة تحولت لفيلم بسبب وفاة نادين شمس

أقيم اليوم السبت، العرض العالمي الاول لفيلم "لما بنتولد" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة في قسم أفلام خارج المسابقة، وقال تامر عزت مخرج الفيلم، إنه سعيد بعرضه لأول مرة بمهرحان الجونة السينمائي، مشيرا إلى أن العمل تحول إلى مشروع يجب إخراجه، خاصة بعد وفاة مؤلفة العمل نادين شمس، لافتا إلى أنه شارك في الإنتاج وعمل على الفيلم لمدة عامين، حتى يخرج للجمهور، ونوه بأن الكلاكيت عبد الرحمن خليلي، الذي عمل بالفيلم توفي العام الماضي، وكان من الواجب عليه أن يتذكره الفيلم.
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