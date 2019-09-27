البنتاجون: معدل انتحار جنود الجيش الأمريكي زاد بشكل كبير

تحرير:وكالات ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ ص

جنود بالجيش الأمريكي

خلص تقرير أصدرته وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، الخميس، إلى أن معدل انتحار جنود الجيش الأمريكي أثناء الخدمة زاد بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية. وبحسب وكالة «رويترز»، جاء التقرير بعدما انتحر فيما يبدو ثلاثة بحارة أمريكيين يعملون على حاملة الطائرات الأمريكية جورج دبليو. بوش الأسبوع الماضي، وقالت البحرية إن الحوادث منفصلة. وقال أول تقرير سنوي للبنتاجون عن الانتحار إن معدل انتحار الجنود في الخدمة بلغ 24.8 كل 100 ألف، بزيادة عن نحو 20 لكل 100 ألف في 2013.

وأضاف التقرير أن 541 جنديا انتحروا في عام 2018. وأن الانتحار بسلاح ناري كان الأكثر شيوعا.وقالت إليزابيث فان وينكل، المسؤولة عن هذا الملف بالبنتاجون: «نحن لا نسير في الاتجاه الصحيح».وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي، قد أعلن، الثلاثاء، القبض على جندي في الجيش الأمريكي، للاشتباه في تخطيطه للقيام بعمليات إرهابية