سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

البنتاجون: معدل انتحار جنود الجيش الأمريكي زاد بشكل كبير

تحرير:وكالات ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ ص
جنود بالجيش الأمريكي
جنود بالجيش الأمريكي
خلص تقرير أصدرته وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، الخميس، إلى أن معدل انتحار جنود الجيش الأمريكي أثناء الخدمة زاد بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية. وبحسب وكالة «رويترز»، جاء التقرير بعدما انتحر فيما يبدو ثلاثة بحارة أمريكيين يعملون على حاملة الطائرات الأمريكية جورج دبليو. بوش الأسبوع الماضي، وقالت البحرية إن الحوادث منفصلة. وقال أول تقرير سنوي للبنتاجون عن الانتحار إن معدل انتحار الجنود في الخدمة بلغ 24.8 كل 100 ألف، بزيادة عن نحو 20 لكل 100 ألف في 2013.
وأضاف التقرير أن 541 جنديا انتحروا في عام 2018. وأن الانتحار بسلاح ناري كان الأكثر شيوعا.وقالت إليزابيث فان وينكل، المسؤولة عن هذا الملف بالبنتاجون: «نحن لا نسير في الاتجاه الصحيح».وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي، قد أعلن، الثلاثاء، القبض على جندي في الجيش الأمريكي، للاشتباه في تخطيطه للقيام بعمليات إرهابية
اقرأ المزيد
دونالد-ترامب (5)

ترامب يسخر من الديمقراطيين بعد تسريب مكالمته: سيخسرون الانتخابات

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، الديمقراطيين في بلاده بـ"نسج القصص"، قائلاً إنهم يعلمون أنهم سوف يخسرون الانتخابات، ضيفا في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف، وطاقمه "ينسجون القصص"، وذلك في إشارة إلى التطورات الأخيرة بشأن مكالمة ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، وبرر الرئيس الأمريكي تصرفات الديمقراطيين بأنهم "سيخسرون الانتخابات، هم يعرفون، وهذا هو السبب لما يقومون به"، وفقا لـ "سي إن إن".
دونالد ترامب

خان القسم.. مدير الاستخبارات الأمريكية في شهادته عن مكالمة ترامب

استجوب مجلس النواب الأمريكيون مسؤول الاستخبارات في إدارة الرئيس الأمريكي ترامب حول ادعاء ورد في بلاغ شخص مجهول الهوية وأدى إلى مباشرة مجلس النواب إجراءات عزل الرئيس. وكان مدير الأمن القومي بالوكالة جوزيف ماجواير قد رفض عرض تفاصيل الشكوى على الكونجرس، والتي يتعلق الاتهام بمكالمة هاتفية بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الأوكراني، إذ طلب خلالها ترامب من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي فتح تحقيق في مزاعم فساد متصلة بنجل نائب الرئيس السابق وخصمه السياسي جو بايدن، وفقًا لما ذكرته الـbbc.
الهجوم -على- شركة -أرامكو

مسؤول أمريكي: «هجوم أرامكو» انطلق من جنوب غرب إيران

قال مسؤول أمريكي، إن الولايات المتحدة تعتقد أن الهجوم على منشأتي النفط في السعودية انطلق من جنوب غرب إيران، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» على لسان المسؤول. وبحسب قناة «العربية»، قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين، اشترطوا عدم نشر أسمائهم، إن الهجوم على منشأتي النفط بالسعودية شمل طائرات مسيرة وصواريخ كروز، مما يظهر أن الهجوم شمل قدرا من التعقيد والتطور أعلى مما كان يعتقد في بادئ الأمر. وفي وقت سابق، الثلاثاء، قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إن الجيش الأمريكي مستعد بعد الهجمات التي تعرضت لها منشأتا شركة أرامكو في السعودية.
دونالد ترامب

ترامب يوافق على نشر قوات أمريكية «دفاعية» في المنطقة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب وافق على إرسال قوات أمريكية ذات طبيعة دفاعية وتركز بشكل أساسي على الدفاع الجوي والصاروخي بعد الهجمات التي تعرضت لها منشأتي نفط بالسعودية. وذكَّر وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر بتدمير القوات الإيرانية طائرة أمريكية مسيرة في يونيو بعد احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية، وقال إن هجوم 14 سبتمبر على منشأتين نفطيّتين سعوديّتين «يُشكّل تصعيدا كبيرا للعدوان الإيراني». وأضاف البنتاجون أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن وحدات بعينها ليتم نشرها في المنطقة مضيفا أن عدد القوات ستكون «معتدلة».
اقرأ المزيد من الأخبار
مكتب-التحقيقات الفيدرالي-إف-بي-آي (2)

اعتقال جندي أمريكي خطط لتفجيرات في الولايات المتحدة

اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي «اف بي آي»، جنديا أمريكيا ناقش خططا لتفجير شبكة إخبارية أمريكية كبيرة، واقترح استهداف المرشح الديمقراطي للرئاسة بيتو أورورك.وبحسب قناة «الحرة»، أعلن المكتب أن الجندي خطط للسفر إلى أوكرانيا للقتال في صفوف «كتيبة ازوف» اليمينية العنيفة، ونشر معلومات على الإنترنت حول كيفية صنع القنابل. وبحسب أوراق الاتهام، فإن جاريت ويليام سميث، انضم إلى الجيش الأمريكي فقط بعد إبداء رغبته في القتال في أوكرانيا. وتحدث سميث في 19 أغسطس 2019، مع مخبر من اف بي آي، في مجموعة دردشة على الإنترنت وناقش معه خطة لشن هجوم داخل الولايات المتحدة.
الهجوم -على- شركة -أرامكو

مسؤول أمريكي: «هجوم أرامكو» انطلق من جنوب غرب إيران

قال مسؤول أمريكي، إن الولايات المتحدة تعتقد أن الهجوم على منشأتي النفط في السعودية انطلق من جنوب غرب إيران، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» على لسان المسؤول. وبحسب قناة «العربية»، قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين، اشترطوا عدم نشر أسمائهم، إن الهجوم على منشأتي النفط بالسعودية شمل طائرات مسيرة وصواريخ كروز، مما يظهر أن الهجوم شمل قدرا من التعقيد والتطور أعلى مما كان يعتقد في بادئ الأمر. وفي وقت سابق، الثلاثاء، قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إن الجيش الأمريكي مستعد بعد الهجمات التي تعرضت لها منشأتا شركة أرامكو في السعودية.
جدار-المكسيك (2)

خطط البنتاجون تواجه شبح الانهيار بسبب جدار المكسيك

أثار إعلان وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، عن تحويلها 3.6 مليار دولار من أموال البناء العسكري للمساعدة في تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك، وهي الفكرة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حالة من الغضب في الحزبين، والذين شعروا بتأثر شديد بهذا القرار، وبالأخص في سلطاتهم العامة كمشرعين. ويرى المشرعون وأعضاء مجلس الشيوخ أن تلك النفقات قد تؤثر على العديد من المشروعات التي يشرف عليها الجيش الأمريكي في الداخل والخارج على حد سواء، الأمر الذي قد يكون سببًا في توقف بعض الخطط بشكل عام في المستقبل.
البنتاجون

«البنتاجون» يخصص 3.6 مليارات دولار لبناء جدار مع المكسيك

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، الثلاثاء، عن تخصيص مبلغ 3.6 مليارات دولار لتمويل بناء جدار حدودي بطول 280 كيلومترا، على الحدود مع المكسيك، وذلك بناءً على طلب الرئيس دونالد ترامب. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جوناثان هوفمان، للصحفيين، إنه بهدف تأمين هذه الأموال قرر البنتاجون «تأجيل» 127 مشروعًا لبناء وتحديث مبانٍ عسكرية في داخل الولايات المتحدة وخارجها، كانت الأموال قد رصدت لها في الميزانية الخاصة بعام 2019.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]