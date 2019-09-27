رياضة

الأهلي يواجه ريال مدريد بالسانتياجو برنابيو

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ ص
وفد الأهلي في إسبانيا
وفد الأهلي في إسبانيا
عقد وفد النادي الأهلي المتواجد حاليًا في إسبانيا، الذي يضم المهندس خالد مرتجي، والمهندس محمد سراج الدين، عضوا مجلس إدارة النادي، للمشاركة في مؤتمر صناعة كرة القدم العالمية، اجتماعًا مع بتراجينيو، مدير العلاقات الدولية بنادي ريال مدريد، ورئيس الجامعة بمكتب الأخير. شهد الاجتماع الذي جاء وديًا للغاية مناقشة العديد من الملفات، وشرح بتراجينيو آلية العمل في نادي ريال مدريد، وتحدث عن مصادر التمويل وتطويرها باستمرار، وكيفية تمويل المشروعات الكبرى للنادي الملكي، ومنها: تطوير ملعبه الحالي سنتياجو برنابيو.
كما تطرق الحوار إلى إقامة مباراة ودية بين الأهلي والريال يتم تحديدها في وقت لاحق على غرار مباراة القرن التي أقيمت بين الناديين عام 2001 بالقاهرة وانتهت لمصلحة الأهلي بهدف للا شيء.واقترح بتراجينيو إقامة المباراة في مدريد، ورحب وفد الأهلي بالاقتراح لحين العرض على مجلس الإدارة.واصطحب بتراجينيو وفد الأهلي
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عماد-متعب

متعب يكشف سر تراجع عمرو جمال وباسم مرسي

يرى عماد متعب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن سر تراجع مستوى عمرو جمال مهاجم النادي السابق، والمعار حاليًا لفريق طلائع الجيش، هو تسرعه في العودة للملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي قبل سنوات. وأوضح متعب، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة ON sport، مساء الخميس، أن عمرو جمال كان يركز فقط في العودة السريعة من الإصابة، أكثر من الخضوع للتأهيل بالشكل الكافي والتأكد بنسبة 100% من تعافيه، رغم أنه نصحه كثيرًا بعدم التسرع في العودة للملاعب.
هنا جودة

هنا جودة بطلة مصر في تنس الطاولة تتحدى محمد صلاح

أعربت هنا جودة، لاعبة فريق تنس الطاولة بالنادى الأهلى تحت 12 سنة، عن سعادتها بتحقيق المركز الأول في بطولة الجمهورية، مؤكدة أن طريق التتويج باللقب كان صعبا للغاية، خاصة في الدور النهائي للبطولة أمام فرح عبد العزيز، لاعبة الزمالك، صاحبة الـ27 عاما، والمصنّفة الثانية أفريقياً، وأكدت هنا أنها شاركت في بطولة الجمهورية بعدما استعان بها المدير الفني أشرف عبد الفتاح في فريق 16 و19 خلال البطولة التي كان يحق لها المشاركة في منافسات عمومي بعد التدريج في هذه الإعمار، ونجحت في النهاية في حصد اللقب من لاعبة الزمالك.
أنتي ريبيتش (3) - ميلان

تورينو يقلب الطاولة على ميلان في الدوري الإيطالي

سقوط جديد تعرض له فريق إيه سي ميلان، في الدوري الإيطالي، بعد أن خسر أمام مضيفه تورينو، بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب «أولمبيكو دي تورينو»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي موسم 2019-2020. دخل ميلان بقيادة ماركو جيامباولو المدير الفني، المباراة بقوته الضاربة معتمدًا على مثلث هجومي مكون من: سوسو فيرنانديز، وكريستوف بياتيك، ورفائيل لياو، وتقاسم السيطرة على مجريات اللعب مع تورينو وسط هجمات متبادلة بيك كلا الفريقين.
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طه إسماعيل يرحل عن لجنة التخطيط بالأهلي

وجه محمود الخطيب، رئيس الأهلي، الشكر للدكتور طه إسماعيل على الفترة التي ترأس فيها لجنة التخطيط للكرة بعدما اعتذر الأخير عن عدم الاستمرار فى ذات المهمة، نظرًا لتعارض عمله في اللجنة مع قيامه بتحليل مباريات الأهلي في إحدى القنوات الرياضية. وأكد رئيس النادي، في بيان نشره الموقع الرسمي للقلعة الحمراء، تقديره الخاص لقيمة طه إسماعيل بوصفه أحد رموز النادي، والذي لم يتأخر عن تلبية نداء الأهلي في أى وقت. في المقابل كشف الدكتور طه إسماعيل عن حيثيات قراره بالاعتذار عن عدم الاستمرار في عمله بلجنة التخطيط للكرة.
محمود-الخطيب (3)

شوبير يتحدث عن تأثر مجلس الخطيب بهجوم السوشيال ميديا

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن تأثر مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، بضغط الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا»، وذلك بعد حالة الغضب التي انتابت الجماهير الحمراء، أمس السبت، بعدما أعلن النادي الأهلي، أمس، رسميا عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، نظرًا لضعف السيرة الذاتية الخاصة بالمدرب، وعدم تحقيقه إنجازات كبيرة مع الفرق التي تولى قيادتها، ورأت الجماهير الحمراء أن هذا المدرب لا يليق باسم النادي.
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الأهلي يفاضل بين فايلر وياكين لتدريب الفريق

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، عن آخر تطورات ملف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وأشار المصدر إلى أن هناك وفدا أهلاويا مكونا من خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي وأمير توفيق مدير إدارة التعاقدات والذي سافر صباح اليوم إلى سويسرا في إطار مفاوضاتهم مع أكثر من مدرب للاستقرار على المدير الفني الذي سيتولى المسئولية الفنية خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي، الذى تمت إقالته عقب توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 على يد فريق بيراميدز والخسارة بهدف دون رد.
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ضياء السيد: فرص عملي في الأهلي مستحيلة بسبب الخطيب

يرى ضياء السيد، نجم النادي الأهلي السابق والمدير الفني لمنتخب الشباب السابق، أن فرص عمله داخل القلعة الحمراء تكاد تكون مستحيلة في ظل وجود مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود الخطيب. وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وقال نجم النادي الأهلي السابق: "سبب صعوبة عملي مع الأهلي هو ترشح زوج ابنتي في انتخابات الأحمر على مقعد تحت السن ضمن قائمة محمود طاهر رئيس النادي السابق، وليس لي علاقة بترشح زوج ابنتي ضمن قائمة طاهر، بل كنت وقتها في الإمارات ولم أشارك في الدعاية الانتخابية للقلعة الحمراء".
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