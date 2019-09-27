الأهلي يواجه ريال مدريد بالسانتياجو برنابيو

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ ص

وفد الأهلي في إسبانيا

عقد وفد النادي الأهلي المتواجد حاليًا في إسبانيا، الذي يضم المهندس خالد مرتجي، والمهندس محمد سراج الدين، عضوا مجلس إدارة النادي، للمشاركة في مؤتمر صناعة كرة القدم العالمية، اجتماعًا مع بتراجينيو، مدير العلاقات الدولية بنادي ريال مدريد، ورئيس الجامعة بمكتب الأخير. شهد الاجتماع الذي جاء وديًا للغاية مناقشة العديد من الملفات، وشرح بتراجينيو آلية العمل في نادي ريال مدريد، وتحدث عن مصادر التمويل وتطويرها باستمرار، وكيفية تمويل المشروعات الكبرى للنادي الملكي، ومنها: تطوير ملعبه الحالي سنتياجو برنابيو.

كما تطرق الحوار إلى إقامة مباراة ودية بين الأهلي والريال يتم تحديدها في وقت لاحق على غرار مباراة القرن التي أقيمت بين الناديين عام 2001 بالقاهرة وانتهت لمصلحة الأهلي بهدف للا شيء.واقترح بتراجينيو إقامة المباراة في مدريد، ورحب وفد الأهلي بالاقتراح لحين العرض على مجلس الإدارة.واصطحب بتراجينيو وفد الأهلي