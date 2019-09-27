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في مثل هذا اليوم.. افتتاح أول خط مترو أنفاق بالقاهرة

تحرير:محمد عودة ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
مترو الأنفاق - أرشيفية
مترو الأنفاق - أرشيفية
في مثل هذا اليوم 27 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلى والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين فى مختلف المجالات، وفيما يلى عرض لأهم ما جاء فى مثل هذا اليوم: في عام 1987: الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونظيره الفرنسي فرنسوا ميتيران يفتتحان أول خطوط مترو أنفاق القاهرة. وفي عام 1825: أول استخدام لسكة الحديد كوسيلة نقل عام. وفي عام 1822: عالم المصريات الفرنسي جان فرانسوا شامبليون يفك رموز الهيروغليفية بعد دراسته لحجر رشيد. وفي عام 1998: افتتاح شركة جوجل.
وفي عام 1941: نهاية المقاومة الإيطالية في الحبشة.وفي عام 1959: إعصار في جزيرة هونشو اليابانية أدى إلى مقتل ما يزيد عن 5 آلاف شخص.وفي عام 1985: إعصار جلوريا يسبب 6 مليارات دولار من الخسائر في 12 ولاية أمريكية.وفي عام 1990 - الرئيس الجزائري الأسبق أحمد بن بلة يعود للجزائر بعد 9 سنوات في المنفى.وفي عام
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لقاء شكري ونظيره الهولندي 1

أوضاع المنطقة وسد النهضة.. تفاصيل لقاء شكري ونظيره الهولندي

عقد سامح شكري، وزير الخارجية، الخميس، لقاءً ثنائيًا مع نظيره الهولندي ستيف بلوك، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري أشاد بمسار العلاقات الثنائية مع هولندا والتي تعود إلى عشرينيات القرن الماضي، مؤكدا حرص الجانب المصري على العمل نحو تطوير تلك العلاقات في شتى المجالات، ومنوها بضرورة تعزيز التعاون من خلال تكثيف وتيرة الزيارات المتبادلة والتنسيق المشترك.
الإعلامي حمدي رزق

حمدي رزق: الإخوان إذا دخلوا قرية أفسدوها

قال الإعلامى حمدى رزق إن الإعلام المصرى قوى، وقد استطاع التصدى للهجوم على مصر بالوثائق. وأضاف رزق، خلال حلقة الخميس، من برنامج «نظرة»، الذى يقدمه عبر فضائية «صدى البلد» أن العناية الإلهية فوق كل الاعتبارات وفوق كل المخططات، ومصر محفوظة بعناية الله وعونه. وأكد رزق أن هناك حالة بلبلة وتعثر، وهناك من المواطنين من لديهم مشكلة فى تلقى المعلومة، كما أن هناك مشكلات كبيرة فى توجيه الرأى العام خلال الفترة الماضية، لكن يذكر للإعلام المصرى المحترم القوى القادر أنه استطاع وقف الهجمة الزاحفة، بل رد عليها بالحقائق والوثائق والتسجيلات التى لا تقبل الشك.
وزير الخارجية يشارك في الاجتماع 1

شكري يرحب بإعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية

شارك سامح شكري، وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا، لبحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، وسُبل تسوية الأزمة، وإنهاء الصراع هناك، وذلك على هامش? أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وقال المُستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزير سامح شُكري تناول في كلمته خلال الاجتماع ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة السورية، معربا عن ترحيب مصر بإعلان تشكيل اللجنة الدستورية مؤخرا، ومشددا على أهمية انعقادها في أقرب وقت ممكن.
السفير علاء يوسف

مصر تنجح في اعتماد قرار من مجلس حقوق الإنسان حول الإرهاب

اعتمد مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف للمرة الثانية بتوافق الآراء قرارا تقدمت به مصر حول الإرهاب وحقوق الإنسان، وذلك في إطار الجهود المصرية لحشد المجتمع الدولي وحثه على اتخاذ موقف صارم في مواجهة الإرهاب وإبراز آثاره علي التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وقال السفير علاء يوسف، المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن الدبلوماسية المصرية نجحت للمرة الثانية في توحيد صوت المجتمع الدولي لتمكينه من تناول ظاهرة الإرهاب من جميع جوانبها، مضيفا أن القرار الذى تقدمت به مصر بالتعاون مع المكسيك، يطلب من المقررة الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان
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قاعة-اجتماعات-جامعة-الدول-العربية-فى-مصر-(2)

في مثل هذا اليوم.. انضمت عمان لجامعة الدول العربية

في مثل هذا اليوم 19 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلى والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين فى مختلف المجالات، وفيما يلى عرض لأهم ما جاء فى مثل هذا اليوم: في عام 1971: سلطنة عمان تنضم لجامعة الدول العربية. وفي عام 1882: الخديوي توفيق يصدر مرسومًا يلغي فيه الجيش المصري. وفي عام 1957: الولايات المتحدة تقوم بأول اختبار لتفجير قنبلة نووية تحت سطح الأرض. وفي عام 1988: إسرائيل تطلق القمر الصناعي «أفق 1» على متن الصاروخ «شافيت».
أحداث 11 سبتمبر

في مثل هذا اليوم.. وقعت أحداث 11 سبتمبر

فى مثل هذا اليوم 11 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلى والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين فى مختلف المجالات، وفيما يلى عرض لأهم ما جاء فى مثل هذا اليوم: في عام 2001: هجوم بالطائرات يستهدف مبنى مركز التجارة العالمى فى ولاية نيويورك ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية فى فيرجينيا، وأشارت أصابع الاتهام إلى تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن وأيمن الظواهرى. وفي عام 1931: الإيطاليون يلقون القبض على المجاهد الليبى عمر المختار وهو مصاب ينزف دما.
كامب ديفيد

في مثل هذا اليوم.. عقدت أولى اجتماعات كامب ديفيد

فى مثل هذا اليوم 7 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلى والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين فى مختلف المجالات، وفيما يلى عرض لأهم ما جاء فى مثل هذا اليوم: وفى عام 1978: عقدت أولى اجتماعات كامب ديفيد بين رئيس وزراء إسرائيل مناحم بيجن ورئيس مصر محمد أنور السادات. فى عام 1932: تأسيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية والتى تعرف باسم الإنتربول. وفي عام 2003: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات يعين أحمد قريع رئيساً للوزراء.
توقيع معاهدة كامب ديفيد

في مثل هذا اليوم.. بدأت مباحثات كامب ديفيد

في مثل هذا اليوم 5 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1978: بدأت مباحثات كامب ديفيد التي استمرت حتى 17 من ذات الشهر وأسفرت عن توقيع وثيقتين بين مصر وإسرائيل. وفي عام 1979: عقد لقاء قمة بين الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحم بيجن في القاهرة. وفي عام 1860: إنجلترا وفرنسا والنمسا وبروسيا وروسيا يتفقون على استقلال سوريا.
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