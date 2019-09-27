في مثل هذا اليوم.. افتتاح أول خط مترو أنفاق بالقاهرة

تحرير:محمد عودة ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

مترو الأنفاق - أرشيفية

في مثل هذا اليوم 27 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلى والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين فى مختلف المجالات، وفيما يلى عرض لأهم ما جاء فى مثل هذا اليوم: في عام 1987: الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونظيره الفرنسي فرنسوا ميتيران يفتتحان أول خطوط مترو أنفاق القاهرة. وفي عام 1825: أول استخدام لسكة الحديد كوسيلة نقل عام. وفي عام 1822: عالم المصريات الفرنسي جان فرانسوا شامبليون يفك رموز الهيروغليفية بعد دراسته لحجر رشيد. وفي عام 1998: افتتاح شركة جوجل.

وفي عام 1941: نهاية المقاومة الإيطالية في الحبشة.وفي عام 1959: إعصار في جزيرة هونشو اليابانية أدى إلى مقتل ما يزيد عن 5 آلاف شخص.وفي عام 1985: إعصار جلوريا يسبب 6 مليارات دولار من الخسائر في 12 ولاية أمريكية.وفي عام 1990 - الرئيس الجزائري الأسبق أحمد بن بلة يعود للجزائر بعد 9 سنوات في المنفى.وفي عام