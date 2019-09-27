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«جوجل» تحتفل بمرور 21 عاما على إنشائها

تحرير:محمد عودة ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ ص
شركة جوجل تحتفل بمرور 21 عاما على إنشائها
شركة جوجل تحتفل بمرور 21 عاما على إنشائها
احتفل محرك البحث الأشهر على شبكة الإنترنت، بمرور 21 عاما على إنشاء شركة «جوجل». وجاء احتفال «جوجل» بالذكرى الـ21 على إنشائها من خلال تغيير واجهة محرك البحث الخاص بها على الإنترنت، إذ تضمن صورة لجهاز كمبيوتر، يظهر على شاشته محرك البحث ومكتوب عليها «Google»، كما كتب على الصورة من الأسفل تاريخ تأسيس الشركة فى السابع والعشرين من شهر سبتمبر عام 1998. وما إن يقف مستخدم الإنترنت على الصورة دون النقر على أية أزرار، تظهر عبارة «مرور 21 عامًا على إنشاء Google».
وجوجل هى شركة أمريكية عامة متخصصة فى مجال الإعلان المرتبط بخدمات البحث على الإنترنت وإرسال رسائل بريد إلكترونى عن طريق جى ميل «gmail». واختير اسم جوجل الذى يعكس المهمة التى تقوم بها الشركة، وهى تنظيم ذلك الكم الهائل من المعلومات المتاحة على الويب، كما أنها تتيح إمكانية نشر المواقع التى توفر
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