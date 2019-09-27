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إلهام شاهين: ولعوا فيا بالغلط في مشهد من مسلسل قديم

تحرير:محمد عودة ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ ص
إلهام شاهين
إلهام شاهين
كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن تفاصيل تعرضها لموقف صعب حين أشعلوا النار فيها عن طريق الخطأ فى مشهد من مسلسل قديم. وقالت إلهام شاهين، خلال حلقة الخميس من برنامج «أنا وبنتي»، الذى يقدمه الفنان شريف منير وابنته أسما عبر فضائية «ON E»: «فى مسلسل قديم ولعونى وعملوا حاجة غلط، كان المفروض اللبس جزء منه يبقى فيه مياه وجزء منه جاز، علشان لون القماش يبقى واحد ومبلول، فعملوا الجلابية نصها جاز من تحت علشان تولع، ونصها مياه، والطرحة بقا أنا عروسة نسيوا وحطوا فيها جاز بدل المياه، لأن كان فيه طبق مياه وطبق جاز».
وأضافت: «أول الشعلة ما لمست ديلى بقت فى رأسى، ورغم إن رقبتى رفيعة، وأنا بصرخ رقبتى بقت تخينة جدا، الكادر مش معقول، والأستاذ يحيى العلمى ساب الكنترول ونزل والدنيا باظت». ومازحت إلهام شاهين شريف منير ونجلته، حين قالت: «كان معانا مطافى بس كانوا خايفين مش جايبينها علشان الممثلين.. كانوا
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مسلسل-هوجان

عبد الرحمن أبو زهرة مفاجأة الحلقة 27 من «هوجان»

شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل «هوجان»، محاولة «وردة» تجسدها ميرنا نور الدين، التقرب إلى «هوجان» يجسده محمد إمام، لكنه رفض ودفعها بعيدا عنه قائلا إنه لا يراها سوى كأخت له لا أكثر، لتنهار هي وتقرر الانتقام منه، بينما وصل «هوجان» إلى الشيخ عبد الجواد الذى كان يلجأ إليه «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، من أجل حلقات الذكر، وطلب منه أن يخبره بكل شيء عن «كمال»، بينما أخبر «على» يجسده كريم عبد الجواد، «هوجان» بأنه علمَ مكان والده الذى كان يبحث عنه، وأخذه معه إلى السجن، كونه محبوسا منذ سنوات طويلة.
هانى-سلامة -قمر هادى

الحلقة الـ27 «قمر هادي».. فيروز مصابة بالسرطان

بدأت الحلقة الـ27 من مسلسل «قمر هادي» بمواجهة "ميرال" يسرا اللوزي، لـ"هادي" هاني سلامة، محاولةً أن تجبره على الاعتراف بأنه قتل شقيقها "رامز" مراد مكرم، من أجل الحصول على سر تركيبة المخدرات "قمر"؛ لأن رامز وحده الذي كان يعرفه، إلا أن "هادي" حاول أن يخبرها بالحقيقة وأن "رامز" توفي بسبب تناوله جرعة مخدرات زائدة، وأنه ألقى جثته في النيل كي يتخلص منها لأنه يعلم أن لا أحد سيصدق وفاة "رامز" وفاة طبيعية، غير أن "ميرال" لم تصدقه، وهددته بأنها لن تتوقف عن خداعه وتدمير حياته حتى تنتقم لقتل شقيقها.
كريم -قاسم-وملك-قورة

نصيبي وقسمتك3| كريم قاسم وملك قورة بـ«مين طفى النور»

نشر الفنان كريم قاسم، على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» صورة من كواليس تصوير الجزء الثالث من مسلسل «نصيبي وقسمتك» تجمعه بالممثلة الشابة ملك قورة، وعلق عليها: «من آخر يوم تصوير حلقات (مين طفى النور) بمسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الثالث»، يلعب «كريم» دور (ربيع) كومبارس يحاول تحقيق حلمه في أن يكون ممثلا مشهورا وذلك فى الحكاية التي تحمل عنوان: «مين طفى النور»، والتي من المقرر أن يبدأ عرضها الأحد المقبل، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفى فكرى.
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حفل -افتتاح -مهرجان -الجونة -السينمائي

توافد النجوم على حفل افتتاح الجونة السينمائي (فيديو)

بدء توافد النجوم على حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي تستمر فعالياته في مدينة الغردقة حتى يوم 27 من الشهر الجاري، ومن النجوم الحاضرين، المخرج عمرو عرفة، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة لبلبة، ونقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكى وزوجته الفنانة روجينا، والفنانة نجلاء بدر، والمنتج جمال العدل، والفنانة نور اللبنانية، والفنان عبد الرحمن أبو زهرة، والمنتج طارق الجنانينى، والفنانة سلوى محمد على، وعدد كبير من النجوم المصريين والعرب والأجانب.
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رمضان يقبل رأس «أبو زهرة» خلال توجهه لمهرجان الجونة

ظهر الفنان محمد رمضان وهو يقبّل رأس الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، داخل الطائرة التى تحمل وفد الفنانين المشارك فى مهرجان الجونة السينمائي. الصورة نشرتها الإعلامية بوسى شلبي على موقع «إنستجرام»، وعلقت عليها: «محمد رمضان والعظيم عبد الرحمن أبو زهرة»، وتعد هذه هى المرة الأولى التى يشارك فيها "رمضان" في مهرجان الجونة، بعد غيابه عن الدورتين السابقتين، وحينما سئل فى أحد اللقاءات وقتها عن سبب عدم حضوره، أرجع ذلك إلى التحرر وشرب الخمور فى المهرجان واصفًا إياها بأنها أجواء غير لائقة بمجند فى قوات الصاعقة بالجيش المصري، ولكن يبدو أن رأيه تغير هذا العام.
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النجوم يطيرون للجونة استعدادًا لحفل الافتتاح (فيديو)

حرصت الإعلامية بوسي شلبي، على نشر مجموعة من الصور والفيديوهات من داخل مطار القاهرة صباح اليوم الخميس، من كواليس سفر الفنانين إلى الجونة، وذلك من أجل حضور حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي تقام الليلة بمدينة الجونة بحضور عدد كبير من النجوم المصريين والعرب والأجانب، وظهر فى الصور كل من: روجينا، أشرف زكي، نقيب الممثلين، أحمد حاتم، إلهام شاهين، المنتج محمد العدل، خالد عبدالجليل، مستشارة وزيرة الثقافة، بسمة، محمد عبدالكريم، أحمد الفيشاوي وزوجته (ندى)، تامر هجرس، شريف رمزى، نجلاء بدر.
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مشاهير الفن مع أبنائهم في أول يوم دراسي (صور)

يبدو أن النجوم أيضا يقدسون أول يوم دراسي، مثل جميع الآباء والأمهات، فيحرصون على التقاط صور مع أبنائهم أول يوم وهم بالزي المدرسي، ومع انطلاق العام الدراسي الجديد مبكرًا في المدارس "الإنترناشيونال" على أن تلحق بهم المدارس الخاصة والحكومية منتصف سبتمبر، حرص عدد كبير من المشاهير على الاحتفال بانطلاق الموسم الدراسي، وقاموا بنشر صور لأبنائهم وهم يصطحبونهم إلى المدرسة مع تمنيات لهم بالتوفيق، ومن بينهم الفنانة روجينا، التي نشرت مجموعة من الصور مع ابنتها "مريم" على «إنستجرام» بصحبة والدها أشرف زكي، وعلقت قائلة: «Back to school».
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