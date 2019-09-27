إلهام شاهين: ولعوا فيا بالغلط في مشهد من مسلسل قديم

تحرير:محمد عودة ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ ص

إلهام شاهين

كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن تفاصيل تعرضها لموقف صعب حين أشعلوا النار فيها عن طريق الخطأ فى مشهد من مسلسل قديم. وقالت إلهام شاهين، خلال حلقة الخميس من برنامج «أنا وبنتي»، الذى يقدمه الفنان شريف منير وابنته أسما عبر فضائية «ON E»: «فى مسلسل قديم ولعونى وعملوا حاجة غلط، كان المفروض اللبس جزء منه يبقى فيه مياه وجزء منه جاز، علشان لون القماش يبقى واحد ومبلول، فعملوا الجلابية نصها جاز من تحت علشان تولع، ونصها مياه، والطرحة بقا أنا عروسة نسيوا وحطوا فيها جاز بدل المياه، لأن كان فيه طبق مياه وطبق جاز».

وأضافت: «أول الشعلة ما لمست ديلى بقت فى رأسى، ورغم إن رقبتى رفيعة، وأنا بصرخ رقبتى بقت تخينة جدا، الكادر مش معقول، والأستاذ يحيى العلمى ساب الكنترول ونزل والدنيا باظت». ومازحت إلهام شاهين شريف منير ونجلته، حين قالت: «كان معانا مطافى بس كانوا خايفين مش جايبينها علشان الممثلين.. كانوا