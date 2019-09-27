سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

حمدي رزق: الإخوان إذا دخلوا قرية أفسدوها

تحرير:محمد عودة ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ ص
الإعلامي حمدي رزق
الإعلامي حمدي رزق
قال الإعلامى حمدى رزق إن الإعلام المصرى قوى، وقد استطاع التصدى للهجوم على مصر بالوثائق. وأضاف رزق، خلال حلقة الخميس، من برنامج «نظرة»، الذى يقدمه عبر فضائية «صدى البلد» أن العناية الإلهية فوق كل الاعتبارات وفوق كل المخططات، ومصر محفوظة بعناية الله وعونه. وأكد رزق أن هناك حالة بلبلة وتعثر، وهناك من المواطنين من لديهم مشكلة فى تلقى المعلومة، كما أن هناك مشكلات كبيرة فى توجيه الرأى العام خلال الفترة الماضية، لكن يذكر للإعلام المصرى المحترم القوى القادر أنه استطاع وقف الهجمة الزاحفة، بل رد عليها بالحقائق والوثائق والتسجيلات التى لا تقبل الشك.
وتابع رزق: «الناس عندما تخبرهم بأن هناك مؤامرة قطرية تركية لتركيع مصر وإشاعة الفوضى فيها، وأن القضية فى غاز المتوسط الذى تتحرش به تركيا، وليبيا التى تتحرش بها قطر، والتحديات التى تواجه مصر على الحدود، ومحاولة تسخين الأوضع فى الداخل لخلخلة الموقف المصرى فى قضايا حيوية وأساسية مثل مياه السد وغاز
اقرأ المزيد
لقاء شكري ونظيره الهولندي 1

أوضاع المنطقة وسد النهضة.. تفاصيل لقاء شكري ونظيره الهولندي

عقد سامح شكري، وزير الخارجية، الخميس، لقاءً ثنائيًا مع نظيره الهولندي ستيف بلوك، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري أشاد بمسار العلاقات الثنائية مع هولندا والتي تعود إلى عشرينيات القرن الماضي، مؤكدا حرص الجانب المصري على العمل نحو تطوير تلك العلاقات في شتى المجالات، ومنوها بضرورة تعزيز التعاون من خلال تكثيف وتيرة الزيارات المتبادلة والتنسيق المشترك.
مترو-الانفاق

في مثل هذا اليوم.. افتتاح أول خط مترو أنفاق بالقاهرة

في مثل هذا اليوم 27 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلى والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين فى مختلف المجالات، وفيما يلى عرض لأهم ما جاء فى مثل هذا اليوم: في عام 1987: الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونظيره الفرنسي فرنسوا ميتيران يفتتحان أول خطوط مترو أنفاق القاهرة. وفي عام 1825: أول استخدام لسكة الحديد كوسيلة نقل عام. وفي عام 1822: عالم المصريات الفرنسي جان فرانسوا شامبليون يفك رموز الهيروغليفية بعد دراسته لحجر رشيد. وفي عام 1998: افتتاح شركة جوجل.
وزير الخارجية يشارك في الاجتماع 1

شكري يرحب بإعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية

شارك سامح شكري، وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا، لبحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، وسُبل تسوية الأزمة، وإنهاء الصراع هناك، وذلك على هامش? أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وقال المُستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزير سامح شُكري تناول في كلمته خلال الاجتماع ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة السورية، معربا عن ترحيب مصر بإعلان تشكيل اللجنة الدستورية مؤخرا، ومشددا على أهمية انعقادها في أقرب وقت ممكن.
السفير علاء يوسف

مصر تنجح في اعتماد قرار من مجلس حقوق الإنسان حول الإرهاب

اعتمد مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف للمرة الثانية بتوافق الآراء قرارا تقدمت به مصر حول الإرهاب وحقوق الإنسان، وذلك في إطار الجهود المصرية لحشد المجتمع الدولي وحثه على اتخاذ موقف صارم في مواجهة الإرهاب وإبراز آثاره علي التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وقال السفير علاء يوسف، المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن الدبلوماسية المصرية نجحت للمرة الثانية في توحيد صوت المجتمع الدولي لتمكينه من تناول ظاهرة الإرهاب من جميع جوانبها، مضيفا أن القرار الذى تقدمت به مصر بالتعاون مع المكسيك، يطلب من المقررة الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]