حمدي رزق: الإخوان إذا دخلوا قرية أفسدوها

تحرير:محمد عودة ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ ص

الإعلامي حمدي رزق

قال الإعلامى حمدى رزق إن الإعلام المصرى قوى، وقد استطاع التصدى للهجوم على مصر بالوثائق. وأضاف رزق، خلال حلقة الخميس، من برنامج «نظرة»، الذى يقدمه عبر فضائية «صدى البلد» أن العناية الإلهية فوق كل الاعتبارات وفوق كل المخططات، ومصر محفوظة بعناية الله وعونه. وأكد رزق أن هناك حالة بلبلة وتعثر، وهناك من المواطنين من لديهم مشكلة فى تلقى المعلومة، كما أن هناك مشكلات كبيرة فى توجيه الرأى العام خلال الفترة الماضية، لكن يذكر للإعلام المصرى المحترم القوى القادر أنه استطاع وقف الهجمة الزاحفة، بل رد عليها بالحقائق والوثائق والتسجيلات التى لا تقبل الشك.

وتابع رزق: «الناس عندما تخبرهم بأن هناك مؤامرة قطرية تركية لتركيع مصر وإشاعة الفوضى فيها، وأن القضية فى غاز المتوسط الذى تتحرش به تركيا، وليبيا التى تتحرش بها قطر، والتحديات التى تواجه مصر على الحدود، ومحاولة تسخين الأوضع فى الداخل لخلخلة الموقف المصرى فى قضايا حيوية وأساسية مثل مياه السد وغاز