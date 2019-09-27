شكري يرحب بإعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية

تحرير:محمد عودة ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ ص

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع

شارك سامح شكري، وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا، لبحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، وسُبل تسوية الأزمة، وإنهاء الصراع هناك، وذلك على هامش? أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وقال المُستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزير سامح شُكري تناول في كلمته خلال الاجتماع ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة السورية، معربا عن ترحيب مصر بإعلان تشكيل اللجنة الدستورية مؤخرا، ومشددا على أهمية انعقادها في أقرب وقت ممكن.

وأكد شكرى أن انعقاد اللجنة يكون بالتوازي مع تكثيف العمل على سائر عناصر التسوية السياسية في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.وأضاف حافظ أن كلمة وزير الخارجية تضمنت كذلك التشديد على ضرورة مكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في سوريا، وعدم التهاون في التعامل مع مخاطر تسرب المقاتلين الأجانب من مناطق