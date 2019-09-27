أوضاع المنطقة وسد النهضة.. تفاصيل لقاء شكري ونظيره الهولندي

تحرير:محمد عودة ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٨ ص

لقاء شكري ونظيره الهولندي

عقد سامح شكري، وزير الخارجية، الخميس، لقاءً ثنائيًا مع نظيره الهولندي ستيف بلوك، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري أشاد بمسار العلاقات الثنائية مع هولندا والتي تعود إلى عشرينيات القرن الماضي، مؤكدا حرص الجانب المصري على العمل نحو تطوير تلك العلاقات في شتى المجالات، ومنوها بضرورة تعزيز التعاون من خلال تكثيف وتيرة الزيارات المتبادلة والتنسيق المشترك.

وفي هذا السياق، أكد شكري على تطلع مصر لتطوير التعاون مع هولندا في المجالات الاقتصادية المختلفة، مشيدا بأداء الشركات الهولندية العاملة في مصر، ومنوها بأهمية استفادة الجانب الهولندي من الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة في السوق المصرية، وخاصةً في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي عكفت الحكومة