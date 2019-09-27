وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري حول ليبيا

تحرير:محمد عودة ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٩ ص

شكري يشارك في الاجتماع الوزاري حول ليبيا

شارك وزير الخارجية سامح شكري، الخميس، في الاجتماع الوزاري حول ليبيا، وذلك لاستعراض آخر مستجدات الأوضاع الليبية، وتبادل الرؤى حول سبل تسوية الأزمة في ليبيا. وقال المُستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شُكري استعرض في كلمته مُحددات الموقف المصري تجاه الأزمة في ليبيا، وعلى رأسها التنفيذ الكامل لمبادرة الأمم المتحدة التي اعتمدها مجلس الأمن في أكتوبر 2017 وتعالج جميع عناصر الأزمة الليبية، مؤكدا على أهمية مراعاة مبدأ الملكية الوطنية الليبية للحل السياسي وضرورة اعتماد أي حل من الممثلين المنتخبين للشعب الليبي.

وفي هذا السياق، رحب الوزير شكري بالموقف المسئول الصادر عن المشير خليفة حفتر حول استعداده للحوار والحل السياسي، ودعا سائر الأطراف للتحلي بنفس روح المسئولية وإعلاء المصلحة الليبية العليا على الحسابات الذاتية الضيقة، للوصول لتسوية تكفل الحفاظ على وحدة التراب الليبي، والعمل على استعادة دور مؤسسات الدولة