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وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري حول ليبيا

تحرير:محمد عودة ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٩ ص
شكري يشارك في الاجتماع الوزاري حول ليبيا
شكري يشارك في الاجتماع الوزاري حول ليبيا
شارك وزير الخارجية سامح شكري، الخميس، في الاجتماع الوزاري حول ليبيا، وذلك لاستعراض آخر مستجدات الأوضاع الليبية، وتبادل الرؤى حول سبل تسوية الأزمة في ليبيا. وقال المُستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شُكري استعرض في كلمته مُحددات الموقف المصري تجاه الأزمة في ليبيا، وعلى رأسها التنفيذ الكامل لمبادرة الأمم المتحدة التي اعتمدها مجلس الأمن في أكتوبر 2017 وتعالج جميع عناصر الأزمة الليبية، مؤكدا على أهمية مراعاة مبدأ الملكية الوطنية الليبية للحل السياسي وضرورة اعتماد أي حل من الممثلين المنتخبين للشعب الليبي.
وفي هذا السياق، رحب الوزير شكري بالموقف المسئول الصادر عن المشير خليفة حفتر حول استعداده للحوار والحل السياسي، ودعا سائر الأطراف للتحلي بنفس روح المسئولية وإعلاء المصلحة الليبية العليا على الحسابات الذاتية الضيقة، للوصول لتسوية تكفل الحفاظ على وحدة التراب الليبي، والعمل على استعادة دور مؤسسات الدولة
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أحمد أبو الغيط

أبو الغيط يدعو للتصدي لمحاولات تخريب عمل «الأونروا»

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، المجتمع الدولي للتصدي للمحاولات والمساعي التي تبذل لتخريب عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» أو تغيير التفويض الممنوح لها بموجب قرارٍ أممي صادر في 1949 لتقديم خدماتھا لأكثر من 5.5 مليون لاجئ فلسطيني. وأكد أبوالغيط، خلال مشاركته في اجتماع على المستوى الوزاري لشركاء «الأونروا» والدول المانحة، على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أن دعم «الأونروا» هو دعم للاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها وليس فقط في الدول المستقبلة للاجئين الفلسطينيين.
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«نيويورك تايمز» تكشف كيف رصدت مكالمة ترامب وزيلينسكي

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، الخميس، أن من قام بالإبلاغ عن المحادثة الهاتفية التي جمعت الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يعمل في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي إيه»، تم انتدابه إلى البيت الأبيض. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت الصحيفة نقلا عن 3 أشخاص على علم بهويته إنه رجل «تم انتدابه للعمل في البيت الأبيض في مرحلة ما»، لكنه عاد منذ ذلك الحين إلى وكالة الاستخبارات المركزية. والشكوى التي قدمها، تشير إلى أنه «خضع لتدريب في تحليل المعلومات وكان يعرف بدقة تفاصيل السياسة الخارجية الأمريكية المتعلقة بأوروبا».
لقاء شكري ونظيره الهولندي 1

أوضاع المنطقة وسد النهضة.. تفاصيل لقاء شكري ونظيره الهولندي

عقد سامح شكري، وزير الخارجية، الخميس، لقاءً ثنائيًا مع نظيره الهولندي ستيف بلوك، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري أشاد بمسار العلاقات الثنائية مع هولندا والتي تعود إلى عشرينيات القرن الماضي، مؤكدا حرص الجانب المصري على العمل نحو تطوير تلك العلاقات في شتى المجالات، ومنوها بضرورة تعزيز التعاون من خلال تكثيف وتيرة الزيارات المتبادلة والتنسيق المشترك.
الإعلامي حمدي رزق

حمدي رزق: الإخوان إذا دخلوا قرية أفسدوها

قال الإعلامى حمدى رزق إن الإعلام المصرى قوى، وقد استطاع التصدى للهجوم على مصر بالوثائق. وأضاف رزق، خلال حلقة الخميس، من برنامج «نظرة»، الذى يقدمه عبر فضائية «صدى البلد» أن العناية الإلهية فوق كل الاعتبارات وفوق كل المخططات، ومصر محفوظة بعناية الله وعونه. وأكد رزق أن هناك حالة بلبلة وتعثر، وهناك من المواطنين من لديهم مشكلة فى تلقى المعلومة، كما أن هناك مشكلات كبيرة فى توجيه الرأى العام خلال الفترة الماضية، لكن يذكر للإعلام المصرى المحترم القوى القادر أنه استطاع وقف الهجمة الزاحفة، بل رد عليها بالحقائق والوثائق والتسجيلات التى لا تقبل الشك.
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لقاء شكري ونظيره الهولندي 1

أوضاع المنطقة وسد النهضة.. تفاصيل لقاء شكري ونظيره الهولندي

عقد سامح شكري، وزير الخارجية، الخميس، لقاءً ثنائيًا مع نظيره الهولندي ستيف بلوك، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري أشاد بمسار العلاقات الثنائية مع هولندا والتي تعود إلى عشرينيات القرن الماضي، مؤكدا حرص الجانب المصري على العمل نحو تطوير تلك العلاقات في شتى المجالات، ومنوها بضرورة تعزيز التعاون من خلال تكثيف وتيرة الزيارات المتبادلة والتنسيق المشترك.
وزير الخارجية يشارك في الاجتماع 1

شكري يرحب بإعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية

شارك سامح شكري، وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا، لبحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، وسُبل تسوية الأزمة، وإنهاء الصراع هناك، وذلك على هامش? أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وقال المُستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزير سامح شُكري تناول في كلمته خلال الاجتماع ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة السورية، معربا عن ترحيب مصر بإعلان تشكيل اللجنة الدستورية مؤخرا، ومشددا على أهمية انعقادها في أقرب وقت ممكن.
الرئيس عبد الفتاح السيسى يصل نيويورك (2)

الخارجية: كلمة السيسي بالأمم المتحدة تتناول تحديات الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي الجمعية العام للأمم المتحدة كانت دائمة لها واقع في طرح الرؤية المصرية إزاء التحديات الإقليمية وإذكاء أهمية مقاومة الإرهاب ووضع تصور شامل للعمل الدولي المشترك وقضايا التنمية وارتباط هذه القضايا بالأوضاع في أفريقيا والجهود التي تبذل في أفريقيا لتحقيق أجندة التنمية 2063. وأضاف شكري في لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز"، أنه في كل دورة يكون هناك توجه ورؤية يتم طرحها لتعزيز أهمية الدولة الوطنية للحفاظ على الاستقرار والأمن على المستوى الدولي وحل القضايا وتأكيد المسلمات العربية.
سامح-شكرى (3)

شكري يسافر نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، سامح شكري وزير الخارجية، متوجها إلى نيويورك في زيارة تستغرق عدة أيام يشارك خلالها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ويلتقي خلالها أيضا عددا من المسؤولين الأمريكيين لبحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات المشتركة بين البلدين. ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية، خلال زيارته إلى نيويورك، والتي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، في أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تنعقد بدءًا من يوم 24 سبتمبر الجارى، ضمن وفد مصر المشارك في أعمال الجمعية العامة.
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